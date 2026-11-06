El FBI y CISA emiten alerta máxima por ciberataques a sistemas de refrigeración industrial en Estados Unidos

Los piratas informáticos vulneran controladores electrónicos de temperatura conectados a la red pública sin parches de seguridad. (REUTERS/Natalia Campos)

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El Gobierno de Estados Unidos alertó el 5 de noviembre sobre una amenaza cibernética en curso contra sistemas de refrigeración industrial que pone en riesgo instalaciones de almacenamiento térmico en todo el país. La advertencia fue emitida de forma conjunta por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), el FBI y los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Agricultura y Transporte.

De acuerdo con las autoridades federales, piratas informáticos no identificados aprovechan fallas en controladores electrónicos de temperatura y aparatos de frío comercial que operan conectados a la red pública o carecen de parches de seguridad.

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Una publicación de la división cibernética del FBI en Estados Unidos detalla riesgos de seguridad informática en sistemas de refrigeración y cadenas de frío. (FBI )

Los especialistas advierten que una intrusión exitosa puede alterar los niveles térmicos, provocar pérdidas millonarias en inventarios, acortar la vida útil de la maquinaria y provocar riesgos físicos graves como posibles incendios.

La alerta de ciberseguridad alcanza a hospitales y a la seguridad alimentaria

El aviso oficial abarca a sectores estratégicos como supermercados, centros de salud, depósitos frigoríficos, laboratorios médicos y compañías de transporte. “Toda organización que dependa de sistemas de refrigeración y monitoreo debe suponer que puede ser un objetivo”, afirmó Chris Butera, director ejecutivo adjunto interino de ciberseguridad en CISA, según Reuters.

Por su parte, Brett Leatherman, director de operaciones de la rama cibernética del FBI, señaló que el gobierno detecta ataques contra estos dispositivos en sectores de infraestructura crítica a escala global.

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Los piratas informáticos vulneran controladores electrónicos de temperatura conectados a la red pública sin parches de seguridad. (REUTERS/Natalia Campos)

La vulnerabilidad de estos equipos compromete de forma directa la seguridad alimentaria y la preservación de insumos médicos esenciales. En declaraciones recogidas por CBS News, Joshua Corman, especialista del centro de estudios Institute for Security and Technology, explicó que existen pocas empresas fabricantes de equipos de refrigeración industrial, un factor que eleva la posibilidad de que múltiples almacenes y centros sanitarios compartan las mismas debilidades técnicas.

Los ataques a la cadena de frío dejaron daños en Europa y bases militares

La advertencia federal coincide con una serie de intrusiones digitales detectadas durante los últimos meses a ambos lados del Atlántico. Reuters informó que investigadores del Pentágono tratan como un ciberataque un conjunto de fallas que afectó en agosto a las unidades frigoríficas de tiendas de víveres en seis bases militares de Estados Unidos. La División de Investigación Criminal del Ejército abrió una pesquisa oficial ante estos incidentes, según confirmó Thomas Hamilton, portavoz de esa dependencia, a CBS News.

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La baja cantidad de fabricantes en el mercado eleva la vulnerabilidad compartida entre centros sanitarios y almacenes. (REUTERS/Zoran Mikletic/File Photo)

En Europa, los sabotajes causaron pérdidas de gran escala en el comercio minorista y los servicios de salud. Francia sufrió el mes pasado daños por decenas de millones de euros tras una ofensiva digital contra congeladores comerciales, mientras que más de 100 tiendas europeas padecieron anomalías térmicas en sus aparatos. Autoridades francesas revelaron además que piratas informáticos intentaron elevar la temperatura en bancos de sangre de la red nacional de emergencias.

El FBI precisó que los atacantes dirigieron sus maniobras contra tres instalaciones de servicios de hemodonación en el extranjero, una acción que fracasó gracias a los sistemas de alerta preventiva que funcionaban en el lugar. Asimismo, cadenas de alimentos en Luxemburgo, Bélgica y Suecia sufrieron alzas imprevistas de calor que destruyeron mercadería perecedera en sus locales.

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Medidas de protección para equipos de refrigeración industrial

Ante la reiteración de incidentes, las agencias federales instaron a los administradores de cadenas de supermercados, depósitos mayoristas y hospitales a revisar sus defensas de inmediato. Las autoridades remarcaron la necesidad de blindar los dispositivos contra accesos remotos no autorizados para evitar interrupciones operativas.

Para reducir la exposición a posibles ataques, CISA y el FBI recomendaron aplicar las siguientes medidas técnicas prioritarias:

Desconectar los controladores del internet público y situar el acceso detrás de un cortafuegos ( firewall ).

Separar los dispositivos de refrigeración de las redes corporativas internas.

Sustituir las contraseñas predeterminadas por claves complejas y exclusivas.

Instalar con rapidez las actualizaciones de software que corrigen fallas identificadas.

Conocer los parámetros con los que los proveedores configuran cada equipo.

Establecer límites de temperatura seguros y comprobar que las notificaciones de alarma lleguen a los contactos adecuados.