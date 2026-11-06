Estados Unidos

El FBI y CISA emiten alerta máxima por ciberataques a sistemas de refrigeración industrial en Estados Unidos

Autoridades de Washington advierten sobre sabotajes a la cadena de frío. Las maniobras remotas ponen bajo riesgo depósitos de víveres y hospitales

Los piratas informáticos vulneran controladores electrónicos de temperatura conectados a la red pública sin parches de seguridad. (REUTERS/Natalia Campos)
Los piratas informáticos vulneran controladores electrónicos de temperatura conectados a la red pública sin parches de seguridad. (REUTERS/Natalia Campos)
Guardar

El Gobierno de Estados Unidos alertó el 5 de noviembre sobre una amenaza cibernética en curso contra sistemas de refrigeración industrial que pone en riesgo instalaciones de almacenamiento térmico en todo el país. La advertencia fue emitida de forma conjunta por la Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de Infraestructura (CISA), el FBI y los departamentos de Salud y Servicios Humanos, Agricultura y Transporte.

De acuerdo con las autoridades federales, piratas informáticos no identificados aprovechan fallas en controladores electrónicos de temperatura y aparatos de frío comercial que operan conectados a la red pública o carecen de parches de seguridad.

PUBLICIDAD

Captura de una publicación en redes sociales con texto explicativo y el vídeo de un hombre frente a la bandera de Estados Unidos y la del FBI
Una publicación de la división cibernética del FBI en Estados Unidos detalla riesgos de seguridad informática en sistemas de refrigeración y cadenas de frío. (FBI )

Los especialistas advierten que una intrusión exitosa puede alterar los niveles térmicos, provocar pérdidas millonarias en inventarios, acortar la vida útil de la maquinaria y provocar riesgos físicos graves como posibles incendios.

La alerta de ciberseguridad alcanza a hospitales y a la seguridad alimentaria

El aviso oficial abarca a sectores estratégicos como supermercados, centros de salud, depósitos frigoríficos, laboratorios médicos y compañías de transporte. “Toda organización que dependa de sistemas de refrigeración y monitoreo debe suponer que puede ser un objetivo”, afirmó Chris Butera, director ejecutivo adjunto interino de ciberseguridad en CISA, según Reuters.

Por su parte, Brett Leatherman, director de operaciones de la rama cibernética del FBI, señaló que el gobierno detecta ataques contra estos dispositivos en sectores de infraestructura crítica a escala global.

PUBLICIDAD

Los piratas informáticos vulneran controladores electrónicos de temperatura conectados a la red pública sin parches de seguridad. (REUTERS/Natalia Campos)
Los piratas informáticos vulneran controladores electrónicos de temperatura conectados a la red pública sin parches de seguridad. (REUTERS/Natalia Campos)

La vulnerabilidad de estos equipos compromete de forma directa la seguridad alimentaria y la preservación de insumos médicos esenciales. En declaraciones recogidas por CBS News, Joshua Corman, especialista del centro de estudios Institute for Security and Technology, explicó que existen pocas empresas fabricantes de equipos de refrigeración industrial, un factor que eleva la posibilidad de que múltiples almacenes y centros sanitarios compartan las mismas debilidades técnicas.

Los ataques a la cadena de frío dejaron daños en Europa y bases militares

La advertencia federal coincide con una serie de intrusiones digitales detectadas durante los últimos meses a ambos lados del Atlántico. Reuters informó que investigadores del Pentágono tratan como un ciberataque un conjunto de fallas que afectó en agosto a las unidades frigoríficas de tiendas de víveres en seis bases militares de Estados Unidos. La División de Investigación Criminal del Ejército abrió una pesquisa oficial ante estos incidentes, según confirmó Thomas Hamilton, portavoz de esa dependencia, a CBS News.

La baja cantidad de fabricantes en el mercado eleva la vulnerabilidad compartida entre centros sanitarios y almacenes. (REUTERS/Zoran Mikletic/File Photo)
La baja cantidad de fabricantes en el mercado eleva la vulnerabilidad compartida entre centros sanitarios y almacenes. (REUTERS/Zoran Mikletic/File Photo)

En Europa, los sabotajes causaron pérdidas de gran escala en el comercio minorista y los servicios de salud. Francia sufrió el mes pasado daños por decenas de millones de euros tras una ofensiva digital contra congeladores comerciales, mientras que más de 100 tiendas europeas padecieron anomalías térmicas en sus aparatos. Autoridades francesas revelaron además que piratas informáticos intentaron elevar la temperatura en bancos de sangre de la red nacional de emergencias.

El FBI precisó que los atacantes dirigieron sus maniobras contra tres instalaciones de servicios de hemodonación en el extranjero, una acción que fracasó gracias a los sistemas de alerta preventiva que funcionaban en el lugar. Asimismo, cadenas de alimentos en Luxemburgo, Bélgica y Suecia sufrieron alzas imprevistas de calor que destruyeron mercadería perecedera en sus locales.

Medidas de protección para equipos de refrigeración industrial

Ante la reiteración de incidentes, las agencias federales instaron a los administradores de cadenas de supermercados, depósitos mayoristas y hospitales a revisar sus defensas de inmediato. Las autoridades remarcaron la necesidad de blindar los dispositivos contra accesos remotos no autorizados para evitar interrupciones operativas.

Para reducir la exposición a posibles ataques, CISA y el FBI recomendaron aplicar las siguientes medidas técnicas prioritarias:

  • Desconectar los controladores del internet público y situar el acceso detrás de un cortafuegos (firewall).
  • Separar los dispositivos de refrigeración de las redes corporativas internas.
  • Sustituir las contraseñas predeterminadas por claves complejas y exclusivas.
  • Instalar con rapidez las actualizaciones de software que corrigen fallas identificadas.
  • Conocer los parámetros con los que los proveedores configuran cada equipo.
  • Establecer límites de temperatura seguros y comprobar que las notificaciones de alarma lleguen a los contactos adecuados.

Temas Relacionados

FBICiberataquesRefrigeradorHackerHackersataqueFríoEstados UnidosAutoridadesWashingtonEstados Unidos NoticiasCISA

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Murió Jay Rockefeller a los 89 años, el único demócrata de su dinastía: impulsó la cobertura médica infantil en Estados Unidos

Ejerció como gobernador de Virginia Occidental durante dos períodos y como senador federal durante 30 años, con cinco mandatos consecutivos. En más de cinco décadas de servicio público, dejó su huella en la salud, los veteranos y la política exterior de Washington

Murió Jay Rockefeller a los 89 años, el único demócrata de su dinastía: impulsó la cobertura médica infantil en Estados Unidos

La FDA investiga un brote de Salmonella que ya afecta a 65 personas y todavía no identifica el alimento contaminado

La actualización del 4 de noviembre elevó el registro de enfermos, mientras las autoridades mantienen abierto el rastreo de la cadena de distribución

La FDA investiga un brote de Salmonella que ya afecta a 65 personas y todavía no identifica el alimento contaminado

Los votantes de una ciudad de Texas ordenaron apagar las cámaras de Flock que leen las patentes de los autos

Es la primera consulta de este tipo en el estado y se suma a otros diez gobiernos locales que cancelaron o limitaron contratos desde el verano

Los votantes de una ciudad de Texas ordenaron apagar las cámaras de Flock que leen las patentes de los autos

El empresario Elon Musk pierde sus apuestas republicanas tras aportar USD 474 millones en las elecciones estadounidenses

Las victorias demócratas en Texas, Ohio y Maine redujeron el efecto de los fondos canalizados mediante organizaciones partidarias y modificaron el equilibrio del Congreso

El empresario Elon Musk pierde sus apuestas republicanas tras aportar USD 474 millones en las elecciones estadounidenses

Recuperan parte del motor del Learjet 60 que se estrelló en Florida y hallan restos sobre viviendas en Greenacres

La NTSB avanza en la excavación del cráter de impacto en South Military Trail, Condado de Palm Beach. Piden a vecinos que reporten fragmentos del jet accidentado el 1 de noviembre

Recuperan parte del motor del Learjet 60 que se estrelló en Florida y hallan restos sobre viviendas en Greenacres

TECNO

Super Mario Odyssey llega a PC con un port que permite jugar en 4K y 60 FPS

Super Mario Odyssey llega a PC con un port que permite jugar en 4K y 60 FPS

TikTok enfrenta una posible multa millonaria de la UE: le acusan de atrapar a sus usuarios en “madrigueras” de contenido dañino

Japón lanzó un plan de emergencia con IA y equipos de élite contra la ola de filtraciones de datos

Cómo recuperar fotos eliminadas del celular: paso a paso para rescatar las imágenes en Android, iPhone y Google Fotos

Bitcoin: cómo se ha movido en el mercado este día

ENTRETENIMIENTO

Así fue la primera noche de Russell Brand en prisión: registro corporal, aislamiento y una cena “incomible”

Así fue la primera noche de Russell Brand en prisión: registro corporal, aislamiento y una cena “incomible”

Morgan Fairchild, madre de Chandler en ‘Friends’, se une a OnlyFans a los 76 años

Detuvieron al padre de Meghan Markle por una investigación sobre abuso sexual infantil

BTS suma conciertos a su gira “ARIRANG” y prepara nuevos lanzamientos grupales y solistas para 2027

¿Cuánto tiempo estará en prisión Russell Brand? Las estimaciones tras su condena por delitos sexuales

MUNDO

Francia lidera el ranking mundial de alojamientos inusuales en Airbnb

Francia lidera el ranking mundial de alojamientos inusuales en Airbnb

Robaron seis obras de Picasso de un restaurante en Francia: fueron recuperadas y hay siete detenidos

Murió una sobreviviente del Holocausto que había sido herida en el ataque de Bondi Beach

Investigan a un joven por abandonar a su novia a -12°C en la montaña más alta de Alemania

Una joya del Renacimiento permaneció oculta durante 70 años y podría alcanzar una cifra millonaria en una subasta