La FDA investiga un brote de Salmonella que ya afecta a 65 personas y todavía no identifica el alimento contaminado

La FDA investiga un brote de Salmonella Javiana que afecta a 65 personas en Estados Unidos, sin una fuente alimentaria identificada. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) mantiene abierta una investigación por un brote de Salmonella Javiana que afecta a decenas de personas. Las autoridades sanitarias buscan determinar cuál fue la fuente de las infecciones, mientras analizan posibles exposiciones alimentarias y reconstruyen la cadena de distribución de los productos que pudieron estar involucrados.

La investigación permanece en una etapa inicial y todavía no permite establecer qué alimento estaría relacionado con los contagios. La falta de una fuente identificada también impide que las autoridades emitan recomendaciones específicas sobre marcas, comercios o productos que deban evitarse.

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El episodio ocurre después de otro brote de la misma variante de Salmonella que, meses atrás, fue vinculado con jalapeños importados desde México. Aunque ambos acontecimientos comparten el mismo serotipo bacteriano, los organismos sanitarios no han confirmado que exista una conexión entre ellos.

Sin alimento identificado ni recomendaciones para consumidores

La actualización publicada por la FDA el 4 de noviembre de 2026 elevó de 59 a 65 el número de personas afectadas por el brote. La investigación figura en los registros de la agencia con la referencia 1424 y permanece activa desde el 28 de octubre.

La ficha oficial clasifica el producto relacionado con las enfermedades como “no identificado”. Hasta el momento, tampoco se han divulgado los estados donde residen los pacientes, sus edades, las fechas en que comenzaron a presentar síntomas ni el número de personas hospitalizadas.

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Uno de los procedimientos que ya puso en marcha el organismo es el rastreo de la cadena de suministro (traceback), una herramienta que permite reconstruir el recorrido de los alimentos desde su producción o procesamiento hasta los establecimientos donde fueron distribuidos, vendidos o servidos.

Para realizarlo, los investigadores examinan información comercial y sanitaria, como registros de proveedores, facturas, fechas de distribución y lugares donde los pacientes compraron o consumieron alimentos antes de enfermarse. La comparación de esos datos puede ayudar a encontrar un proveedor o punto de distribución compartido entre personas que viven en diferentes localidades.

La información pública de la FDA tampoco registra, por ahora, el inicio de inspecciones o recolección de muestras como parte de esta investigación. No figura un retiro del mercado asociado al episodio ni una alerta que identifique una marca o alimento específico.

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Esto significa que no existe un producto que las autoridades hayan señalado oficialmente como responsable de los 65 casos. La FDA explica que sus investigaciones pueden avanzar por distintas etapas y que solo emite advertencias con instrucciones concretas para los consumidores cuando dispone de información suficiente para recomendar medidas de protección.

Por el momento, las personas que sospechen que contrajeron una enfermedad después de consumir alimentos deben comunicarse con un profesional de salud y proporcionar información sobre lo que comieron. También pueden informar sobre su situación a las autoridades sanitarias locales, cuyos informes contribuyen a detectar posibles patrones de exposición.

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La FDA rastrea la cadena de suministro y analiza registros comerciales y sanitarios para identificar una posible exposición alimentaria común. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Demoras de semanas entre el contagio y el registro oficial

El conteo de pacientes de una investigación sanitaria no necesariamente refleja todas las infecciones ocurridas durante el mismo período. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) explican que pueden transcurrir entre tres y cuatro semanas desde que una persona se enferma hasta que su caso queda vinculado con un brote identificado.

El proceso comienza cuando alguien presenta síntomas y busca atención médica. Si el profesional considera que podría tratarse de una infección bacteriana, puede solicitar una muestra de heces para realizar pruebas de laboratorio. Cuando se detecta Salmonella, la información se comparte con los laboratorios de salud pública, que pueden efectuar análisis adicionales para caracterizar la bacteria.

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Una de las herramientas utilizadas en este procedimiento es la secuenciación del genoma completo, que permite comparar el material genético de los microorganismos encontrados en diferentes pacientes. Los resultados ayudan a establecer si las infecciones podrían estar relacionadas con una misma fuente de exposición.

En Estados Unidos, esta información se incorpora a PulseNet, una red nacional coordinada por los CDC que compara los perfiles genéticos de bacterias vinculadas con enfermedades transmitidas por alimentos.

Cuando los especialistas detectan microorganismos estrechamente relacionados en personas que viven en distintos lugares, pueden identificar un grupo de infecciones que merece una investigación conjunta. A partir de ese hallazgo, los funcionarios sanitarios entrevistan a los pacientes para conocer qué alimentos consumieron, dónde compraron sus productos y qué establecimientos visitaron antes de enfermarse.

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Sin embargo, encontrar coincidencias genéticas no significa que los investigadores ya conozcan el alimento responsable. Para llegar a esa conclusión necesitan reunir información epidemiológica, revisar los registros comerciales y, cuando corresponde, analizar muestras de alimentos o del ambiente.

También existe la posibilidad de que algunas personas infectadas nunca aparezcan en las estadísticas oficiales. Esto ocurre porque hay pacientes que presentan síntomas leves, se recuperan sin acudir a un centro médico o no se someten a pruebas para identificar la bacteria.

Por esa razón, el número de casos puede modificarse durante las siguientes semanas, incluso cuando las infecciones comenzaron antes de que se abriera formalmente una investigación.

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El antecedente de los jalapeños dejó 488 enfermos en 34 estados

El nuevo episodio tiene un antecedente reciente que también involucró a Salmonella Javiana. Entre junio y agosto de 2026, los CDC y la FDA investigaron un brote relacionado con jalapeños procedentes de Sinaloa, México, que fueron distribuidos por la empresa Coast Citrus Distributors.

De acuerdo con el informe final publicado por los CDC el 2 de octubre, aquella investigación contabilizó 488 personas infectadas en 34 estados, 65 hospitalizaciones y ninguna muerte. Las fechas de inicio de los síntomas se extendieron desde el 16 de junio hasta el 26 de agosto.

Los investigadores encontraron coincidencias entre los alimentos consumidos por los pacientes y los establecimientos donde habían comido. De las 308 personas entrevistadas, 281 (91%) dijeron haber visitado un restaurante de comida mexicana durante la semana anterior a presentar síntomas.

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Las pesquisas identificaron agrupaciones de enfermos vinculadas con locales de Chipotle Mexican Grill y QDOBA. Las entrevistas y los registros comerciales permitieron orientar el rastreo hacia los jalapeños que ambas cadenas habían recibido a través de proveedores relacionados con Coast Citrus Distributors.

La investigación epidemiológica y comercial apuntó a un productor común de Sinaloa que abastecía a la distribuidora. La FDA consideró que los jalapeños procedentes de ese proveedor probablemente estaban contaminados y podían haber provocado las infecciones.

Como parte de las medidas sanitarias, Coast Citrus Distributors realizó un retiro voluntario de los productos involucrados y notificó a sus clientes. Chipotle y QDOBA también dejaron de utilizar los jalapeños afectados en sus establecimientos.

Los CDC declararon concluido aquel brote el 2 de octubre, después de que las autoridades reunieran información suficiente sobre su origen y las medidas adoptadas para retirar los productos del circuito comercial.

No obstante, el antecedente no permite atribuir los nuevos contagios a los mismos alimentos o proveedores. Aunque ambos episodios corresponden a Salmonella Javiana, la coincidencia en el serotipo no demuestra que las infecciones tengan una fuente común. La FDA no ha publicado información que vincule la investigación 1424 con los jalapeños comercializados por Coast Citrus Distributors.

Los CDC advierten que un caso de Salmonella puede demorar entre tres y cuatro semanas en quedar vinculado a un brote identificado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Síntomas, duración y grupos de mayor riesgo

La salmonelosis es una enfermedad causada por bacterias del género Salmonella que suele transmitirse mediante el consumo de alimentos o agua contaminados. Entre sus manifestaciones más frecuentes se encuentran la diarrea, la fiebre y los cólicos abdominales.

Según los CDC, los síntomas pueden aparecer entre seis horas y seis días después de la exposición al microorganismo. En la mayoría de los casos, la enfermedad dura entre cuatro y siete días y las personas se recuperan sin necesidad de un tratamiento específico.

Sin embargo, algunas infecciones pueden provocar complicaciones que requieren atención médica. La diarrea y los vómitos, por ejemplo, pueden ocasionar deshidratación, especialmente cuando el paciente no consigue reponer los líquidos que pierde.

Los organismos sanitarios identifican a determinados grupos con mayor probabilidad de desarrollar cuadros graves:

Niños menores de cinco años: tienen mayor riesgo de presentar complicaciones asociadas con la infección.

Adultos de 65 años o más: pueden desarrollar cuadros más graves y necesitar hospitalización.

Personas con sistemas inmunitarios debilitados: tienen mayor vulnerabilidad frente a las infecciones y sus posibles complicaciones.

Los CDC recomiendan buscar atención médica si aparecen síntomas intensos, como diarrea con sangre, fiebre elevada, vómitos persistentes o signos de deshidratación. La evaluación profesional permite determinar si se necesitan pruebas adicionales y qué medidas deben adoptarse según la gravedad del cuadro.

La investigación de la FDA continúa abierta y la información puede cambiar conforme se incorporen nuevos resultados de laboratorio, entrevistas y registros de distribución. Si los especialistas consiguen identificar un alimento relacionado con las infecciones, la agencia podrá comunicar advertencias específicas y establecer las medidas correspondientes para evitar nuevas exposiciones.