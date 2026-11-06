Sigue sin definición la elección al Senado en Misisipi con el 96% contabilizado

Las autoridades electorales calculan entre 12.000 y 20.000 las papeletas provisionales sujetas a revisión en el estado (Bloomberg)

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El escrutinio de miles de papeletas pendientes dejó sin definición el viernes la elección al Senado de Estados Unidos en Misisipi, donde el demócrata Scott Colom mantiene una ventaja de menos de 2.000 votos sobre la republicana Cindy Hyde-Smith con cerca del 96 % del total contabilizado.

Funcionarios electorales del estado se apresuran a verificar los votos que faltan tres días después de los comicios legislativos, en los que los demócratas obtuvieron el control de ambas cámaras del Congreso. El resultado en Misisipi dependen de las papeletas enviadas por correo y de los votos provisionales que todavía esperan revisión.

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Durante las primeras horas del miércoles, la diferencia entre ambos se redujo a apenas unas decenas de sufragios. Hyde-Smith, de 67 años, ocupa el escaño desde 2018 y busca un nuevo mandato.

Esas papeletas corresponden a electores cuya habilitación no puede confirmarse en los centros de votación, por ejemplo por falta de identificación o por discrepancias en los datos de inscripción. Los votantes tienen plazo hasta el martes para resolver ciertos problemas. Los sufragios por correo con sello postal del día de las elecciones pueden llegar hasta esa misma fecha, mientras que los 82 condados disponen de plazo hasta el 13 de noviembre para certificar los resultados.

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En este contexto, Colom expresó confianza ante sus seguidores en la madrugada del miércoles. “Los resultados se inclinan todos en nuestra dirección. Estamos avanzando en condados donde muchos pensaban que no teníamos posibilidad de competir y los estamos ganando”, dijo.

Scott Colom mantiene una ventaja de poco más de 1.900 votos sobre Cindy Hyde-Smith en la elección para el Senado por Misisipi (Reuters)

Asimismo, ayer, tras saludar a voluntarios de su campaña en Jackson, el candidato demócrata volvió a defender sus posibilidades. “Confío en que, finalmente, Misisipi decidió avanzar en una nueva dirección”, declaró a periodistas.

Hyde-Smith sostuvo que los votos pendientes podrían modificar la ventaja provisional de Colom. Por su parte, el presidente del Partido Republicano de Misisipi, Mike Hurst, señaló que la definición todavía no está cerca. Además, indicó que el partido mantiene abogados y observadores en distintos lugares del estado para vigilar el conteo y comprobar que se computarán todas las papeletas emitidas legalmente.

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La campaña de Colom calificó el pedido republicano de “maniobra desesperada”. Sus abogados remitieron una carta a los 82 condados para solicitar que respetaran las normas electorales durante el tratamiento de las papeletas y la certificación.

Misisipi no cuenta con un mecanismo automático de recuento y su legislación no permite un recuento ordinario a pedido de los candidatos. El vencedor será quien obtenga la mayor cantidad de votos tras la certificación, aunque los aspirantes podrían recurrir a la Justicia.

La elección se desarrolla en un estado que Donald Trump ganó por más de 20 puntos porcentuales en 2024 y que no elegía a un senador demócrata desde 1982. Si Colom consigue imponerse, sería el primer senador negro de Misisipi desde la Reconstrucción posterior a la Guerra Civil estadounidense.

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Colom, integrante de la séptima generación de su familia nacida en el estado, centró su campaña en el costo de vida y la atención sanitaria. El Partido Demócrata invirtió en la contienda durante las últimas semanas después de advertir una posibilidad de disputa que parecía improbable antes de la votación.

La carrera también reunió nuevamente a Colom y Hyde-Smith después de una disputa de 2023. El entonces presidente Joe Biden propuso al fiscal para una judicatura federal en el Distrito Norte de Misisipi, pero Hyde-Smith no respaldó su nominación por sus dudas sobre sus posiciones en asuntos transgénero y otras cuestiones. El otro senador republicano del estado, Roger Wicker, sí le dio su apoyo.

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Cindy Hyde-Smith frenó en 2023 la designación judicial federal de Scott Colom mediante la regla legislativa del blue slip (Reuters)

La falta de respaldo de Hyde-Smith frenó la nominación bajo la tradición del “blue slip”, que habitualmente impedía que el Comité Judicial del Senado avanzara con un candidato a un tribunal federal de distrito si los senadores del estado no lo aprobaban. Cerca de dos años y medio después, Colom lanzó su candidatura al Senado.

El demócrata negó que aquella postulación frustrada explicara su decisión de competir contra Hyde-Smith. “No haber obtenido una judicatura federal no constituye en absoluto una motivación para mí”, sostuvo, y añadió que perdonaba a la senadora.

Misisipi permanece como una de las dos elecciones senatoriales pendientes. La otra se disputa en Alaska, donde la demócrata Mary Peltola aventaja por poco al republicano Dan Sullivan. Allí, las largas distancias, las comunidades remotas y los plazos de voto por correo demoran el escrutinio. Las siguientes actualizaciones están previstas para el 10, el 13 y el 18 de noviembre, fecha en la que se realizaría el conteo por orden de preferencia.

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(Con información de AFP)