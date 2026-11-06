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Volodimir Zelensky volvió a cuestionar al alcalde Vitali Klitschko y alertó que Kiev atraviesa una situación “crítica”

Más de tres millones de residentes padecen fallas en los servicios básicos, mientras las ofensivas contra instalaciones estratégicas obligan a utilizar generadores y dejan a parte de la capital sin calefacción centralizada

La presidencia ucraniana contactó a exfuncionarios para liderar la administración militar de Kiev sin lograr la aceptación de los postulantes (TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)
La presidencia ucraniana contactó a exfuncionarios para liderar la administración militar de Kiev sin lograr la aceptación de los postulantes (TT News Agency/Fredrik Sandberg via REUTERS)
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Volodimir Zelensky dirigió nuevas críticas al alcalde Vitali Klitschko y advirtió que la situación en Kiev es “crítica” por los prolongados cortes de electricidad y agua que afectan a la capital tras los ataques rusos contra la infraestructura energética de Ucrania.

El presidente ucraniano sostuvo que Kiev atraviesa la situación energética más compleja del país y vinculó parte de los problemas con decisiones que, según afirmó, la administración municipal no ejecutó antes del inicio de la temporada de calefacción. La capital, con más de tres millones de habitantes, enfrenta interrupciones de los servicios básicos en medio de un nuevo periodo de ataques rusos contra instalaciones estratégicas.

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“Tanto la población como las empresas sufren cortes prolongados de luz y agua, y la situación es crítica”, declaró.

Zelensky atribuyó los problemas “en gran medida” a la falta de aplicación de decisiones municipales para preparar la temporada de calefacción. Las declaraciones reavivaron su disputa con Klitschko, alcalde de la ciudad desde 2014.

Vitali Klitschko acusó a las autoridades nacionales de frenar el plan de resiliencia de la capital y de intentar removerlo del cargo (Reuters)
Vitali Klitschko acusó a las autoridades nacionales de frenar el plan de resiliencia de la capital y de intentar removerlo del cargo (Reuters)

El Gobierno ucraniano destinó recursos adicionales a las administraciones locales para acelerar las tareas de adaptación y reparación de los servicios afectados. Zelensky también informó que Ucrania alcanzó acuerdos con España y Alemania para recibir generadores y otros equipos destinados a sostener el suministro eléctrico y de agua frente a nuevas ofensivas rusas.

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La presidencia ucraniana reconoció, además, que las reparaciones exigieron más trabajadores. Por ese motivo, puso en marcha un programa de incentivos económicos para el personal encargado de restaurar los sectores dañados. El primer ministro, Serhi Koretski, planteó que algunas unidades de las Fuerzas Armadas colaboraran en la recuperación de la red eléctrica y de las instalaciones energéticas.

Los cortes modificaron la rutina diaria de Kiev. Los generadores volvieron a funcionar en las calles mientras las temperaturas se acercan al punto de congelación y una parte de los residentes aguarda el restablecimiento de la calefacción centralizada.

Las interrupciones del agua abarcaron varias horas y ocurren con una frecuencia mayor que en inviernos anteriores, según las informaciones difundidas sobre la situación en la ciudad.

Los ataques también alcanzaron por primera vez los puentes sobre el río Dniéper en el transcurso de la invasión rusa, iniciada en 2022. Los daños y las alertas alteraron el tránsito en una ciudad atravesada por el río, mientras los apagones obligaron en varias ocasiones a suspender o limitar el servicio del metro.

La capital ucraniana al atardecer, durante un apagón provocado por los ataques con misiles y drones rusos que afectaron a infraestructuras civiles esenciales, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev (Reuters)
La capital ucraniana al atardecer, durante un apagón provocado por los ataques con misiles y drones rusos que afectaron a infraestructuras civiles esenciales, en el marco de la invasión rusa de Ucrania, en Kiev (Reuters)

Klitschko respondió a las críticas de Zelensky con acusaciones contra el Gobierno central. En dos comunicados, denunció que las autoridades nacionales demoraron de forma “cínica” la aprobación de un plan de resiliencia para Kiev y calificó los cuestionamientos del presidente como “manipulaciones constantes”.

La disputa entre ellos dos se extendió durante la guerra. Ambos siguieron en sus cargos más allá de los plazos ordinarios debido a que la legislación ucraniana prohíbe celebrar elecciones durante la ley marcial. Las tensiones ya habían aflorado al comienzo de la invasión, cuando Zelensky cuestionó el estado de los refugios antiaéreos de la capital después de que tres personas murieran mientras intentaban entrar en uno que permanecía cerrado.

En una entrevista difundida esta semana por la televisión pública ucraniana Suspilne, Klitschko dijo que sus pedidos de una reunión con Zelensky para abordar los problemas de Kiev no recibieron respuesta. Sus declaraciones llegaron pocos días después de que el presidente comunicara que contactó a varios exfuncionarios para encabezar la administración militar de la capital, una estructura paralela de guerra que depende directamente de la presidencia, aunque ninguno aceptó el puesto.

Zelensky reconoció ante periodistas que resultó “difícil” el trabajo conjunto entre Klitschko y los responsables nombrados por su administración. “Cada vez que empezamos a hablar con algunos gestores sobre cómo reforzar Kiev, el alcalde tiene la impresión de que alguien quiere reemplazarlo”, afirmó el presidente.

(Con información de Europa Press y Reuters)

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