“Penas máximas”: el primo de un famoso asesino de Estados Unidos ganó en Baltimore con una firme promesa de mano dura

El republicano Nino Mangione retuvo su banca en el concejo del condado de Baltimore tras una reñida votación impulsada por promesas de penas máximas para criminales violentos, a meses de que su primo se declarara culpable por el asesinato del CEO de UnitedHealthcare. (Fuente: CNN)

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El dirigente republicano Nino Mangione se impuso en la contienda para representar al Consejo del Condado de Baltimore tras encabezar el escrutinio en Maryland, luego de una campaña que priorizó la mano dura contra el crimen violento y el respaldo a las fuerzas del orden. La elección concitó el interés público debido al parentesco del postulante con su primo hermano Luigi Mangione, quien en agosto aceptó su culpabilidad ante la justicia federal por cargos de acoso vinculados con el asesinato de Brian Thompson, el director ejecutivo de la compañía UnitedHealthcare.

Los resultados preliminares del Distrito 5, una demarcación con marcada paridad política, otorgaron la ventaja al aspirante conservador, quien en junio asumió una banca temporal en el Distrito 3 por designación y ahora disputó su primera elección popular para acceder a este nuevo escaño. Los cómputos iniciales mostraron una diferencia estrecha mientras las autoridades locales continuaban la revisión de las boletas por vía postal y los sufragios provisionales, en un contexto donde el dirigente evitó declaraciones públicas sobre el proceso judicial que su allegado afronta en Nueva York.

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El resultado preliminar de la elección en el Consejo del Condado de Baltimore

De acuerdo con los datos electorales que difundió el semanario Newsweek, Nino Mangione captó el 48,7% de los sufragios. Este porcentaje inicial superó al demócrata Shawn McIntosh, quien cosechó el 45,2% de las adhesiones, y al postulante independiente Cory Shaffer, quien reunió el 6%, en tanto que otras opciones por escrito alcanzaron el 0,08%.

El dirigente republicano superó al demócrata Shawn McIntosh por una diferencia de 1.228 votos en los cómputos preliminares. (Maryland GovPics)

La diferencia favorable al candidato republicano alcanzó los 1.228 votos (16.835 frente a 15.607 de McIntosh) tras el cierre de las urnas el martes por la noche. Según informó el diario New York Post, los funcionarios electorales mantuvieron la verificación de las boletas por vía postal durante los días posteriores, sin que el adversario demócrata concediera la victoria de forma oficial. Este avance en las urnas marca el primer triunfo popular del postulante para el Distrito 5, tras su desempeño previo en el órgano de gobierno de Baltimore, donde cubrió una vacante en el Distrito 3 luego de la dimisión del concejal anterior.

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Quién es Nino Mangione, el primo de Luigi Mangione que triunfó en las urnas

El funcionario, de 39 años, forjó una trayectoria visible en la vida pública de Maryland antes de los sucesos policiales que involucraron a su pariente. Mangione inició su labor en la Cámara de Delegados estatal en 2019, donde representó al Distrito 42B hasta enero de 2023, fecha en la que asumió la representación del Distrito 42A hasta su renuncia formal el 1 de junio de 2026.

La contienda electoral captó el interés público debido al parentesco del postulante con su primo Luigi Mangione. (X)

En el plano de los medios, el dirigente modera el programa radial de corte conservador “The Right Side” a través de la emisora WCBM de Baltimore.

La campaña de Nino Mangione priorizó el castigo al crimen violento y el incremento de recursos para la policía local. (David Dee Delgado/Pool Photo via AP)

A lo largo de su carrera pública, consolidó un perfil alineado con el ideario del Partido Republicano y centró su mensaje en la oposición frontal a las políticas progresistas del ámbito local.

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La campaña de Nino Mangione y su postura contra el crimen

El debate sobre la seguridad ciudadana dominó la estrategia proselitista del legislador en el Distrito 5, según consignó un reporte de la cadena CNN. Durante sus presentaciones públicas, el aspirante alertó sobre el aumento de homicidios, asaltos violentos y robos de automóviles en el condado, a la vez que cuestionó a los magistrados por aplicar criterios que consideró benévolos con los delincuentes.

El funcionario integró la Cámara de Delegados de Maryland y modera el programa radial The Right Side en la emisora WCBM. (Maryland GovPics)

A través de su sitio web oficial, Nino Mangione fundamentó su postura con un compromiso tajante: “Los infractores violentos deben cumplir las penas máximas para demostrar a los reincidentes que sus acciones ya no serán toleradas”. Esta promesa explícita de mano dura y sanciones más rigurosas, junto con la propuesta de destinar mayores recursos económicos a la policía, cimentó el apoyo de sus electores.

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El vínculo familiar con Luigi Mangione y el caso Brian Thompson

Tanto Nino como Luigi Mangione pertenecen al círculo de 37 nietos de Nick Mangione Sr., un próspero magnate de los bienes raíces que levantó un emporio de clubes campestres, residencias geriátricas y emisoras de radio en Baltimore hasta su deceso en 2008. La familia aportó donaciones benéficas superiores al millón de dólares al Greater Baltimore Medical Center, institución médica donde nacieron ambos primos con una década de diferencia.

Luigi Mangione afronta una posible condena a cadena perpetua en la justicia federal por el homicidio de Brian Thompson. (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

El arresto de Luigi en relación con la muerte de Brian Thompson, que ocurrió el 4 de diciembre de 2024 en Nueva York, sacudió al entorno familiar. Pocas horas después de la detención, Nino difundió un pronunciamiento público en el que declaró: “Nuestra familia está conmocionada y devastada por el arresto de Luigi”, al tiempo que pidió oraciones para los allegados del ejecutivo fallecido. Frente a la repercusión del suceso, el político canceló encuentros de recaudación de fondos y rehusó contestar preguntas de la prensa sobre la situación procesal de su primo a lo largo de toda la campaña electoral.

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El expediente contra Luigi transita por dos vías judiciales paralelas en los tribunales estadounidenses. El acusado de 28 años aceptó en agosto su culpabilidad por delitos federales de acoso con saldo mortal, por los cuales escuchará su sentencia el 18 de diciembre y arriesga una condena a cadena perpetua.

En simultáneo, sus abogados defensores reclaman ante los estrados del estado de Nueva York el sobreseimiento de las imputaciones por asesinato en segundo grado y porte de armas, bajo el argumento de que la ley prohíbe el doble juzgamiento por un mismo hecho, recurso que la fiscalía de distrito de Manhattan rechaza con firmeza.

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