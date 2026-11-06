Murió Jay Rockefeller a los 89 años, el único demócrata de su dinastía: impulsó la cobertura médica infantil en Estados Unidos

Jay Rockefeller IV, exgobernador y exsenador demócrata por Virginia Occidental, murió a los 89 años en Washington. (AP)

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John D. “Jay” Rockefeller IV, exgobernador y exsenador por Virginia Occidental, murió este viernes en su casa de Washington a los 89 años, según confirmó a The New York Times una representante de la familia, Shelley Rodgers. Bisnieto del fundador de Standard Oil y único demócrata de una dinastía republicana, Rockefeller dedicó más de cinco décadas al servicio público en uno de los estados más pobres del país.

Su legado político descansa sobre dos ejes. El primero es la cobertura médica infantil: fue coautor de la legislación que en 1997 creó el Programa de Seguro Médico Infantil (CHIP), que provee atención a millones de niños de familias de bajos ingresos. El segundo es su posterior rechazo a la guerra de Irak.

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Rockefeller IV votó en 2002 a favor de autorizar la invasión liderada por Estados Unidos, pero más tarde reconoció públicamente que ese voto fue un error y, como presidente del Comité de Inteligencia del Senado, supervisó un informe que concluyó que la administración de George W. Bush condujo al país a la guerra “sobre premisas falsas”, según señaló Reuters.

Quién fue Jay Rockefeller y sus orígenes en una dinastía política

John Davison Rockefeller IV nació en Manhattan el 18 de junio de 1937, semanas después de la muerte de su bisabuelo, que había sido el hombre más rico de Estados Unidos. Creció en Manhattan y el condado de Westchester, cursó estudios en la Phillips Exeter Academy y se graduó de Harvard en 1961 con una licenciatura en lenguas e historia del Lejano Oriente.

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Bisnieto del fundador de Standard Oil, Jay Rockefeller fue el único demócrata de una dinastía política republicana.

El apellido imponía expectativas concretas. Sus tíos Nelson, David y Winthrop Rockefeller ocuparon cargos de primer nivel: gobernador y vicepresidente de Nueva York, presidente del Chase Manhattan Bank y gobernador de Arkansas, respectivamente.

Jay fue el único demócrata de esa generación. A los 21 años le escribió a su padre para adoptar el apellido completo y asumir la responsabilidad que ese nombre implicaba, según contó a la revista Life en 1966.

Cómo llegó Jay Rockefeller a la política de Virginia Occidental

En 1964, Rockefeller se unió a Voluntarios al Servicio de América (VISTA, por sus siglas en inglés) y fue destinado a Emmons, una localidad de Virginia Occidental ubicada a seis kilómetros de la carretera pavimentada más cercana. Allí convivió con unas 60 familias, en su mayoría receptoras de asistencia social y sin educación formal, según The New York Times. Los autobuses escolares no podían circular en invierno y las minas de carbón operaban con personal mínimo.

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La experiencia fue determinante. “Emmons hizo que todo empezara a encajar para mí”, declaró Rockefeller al diario. “Llegué a querer a estas personas y a darme cuenta de que realmente podía marcar la diferencia en sus vidas”.

La experiencia de Jay Rockefeller como voluntario de VISTA en Emmons impulsó su carrera política en Virginia Occidental. (AP)

En 1966 se trasladó a Charleston, capital del estado, y ganó un escaño en la Cámara de Delegados antes de cumplir 30 años. En 1968 fue elegido secretario de Estado de Virginia Occidental, desde donde se postuló a la gobernación en 1972. Perdió ante el republicano Arch A. Moore Jr. por 73.000 votos, en parte por su postura contraria a la minería a cielo abierto del carbón.

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En 1976 ganó la gobernación con el respaldo de la industria minera, luego de moderar esa posición, un cambio que sus críticos calificaron de oportunismo político. Fue reelegido en 1980, pero su segundo mandato coincidió con una recesión que elevó el desempleo en el estado al 21%, el nivel más alto del país, lo que obligó a la administración a realizar drásticos recortes presupuestarios.

El legado de Jay Rockefeller en la salud pública de Estados Unidos

En 1984, Rockefeller ganó un escaño en el Senado federal, donde permanecería 30 años. Fue reelegido en 1990, 1996, 2002 y 2008. De acuerdo con NBC News, con información de Reuters, sirvió cinco mandatos de seis años representando a Virginia Occidental e hizo de la ampliación de la cobertura médica el eje de su agenda legislativa.

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Jay Rockefeller fue gobernador de Virginia Occidental entre 1977 y 1985, durante una recesión que elevó el desempleo estatal al 21%.

En la década de 1990 fue uno de los principales impulsores del plan del presidente Bill Clinton para una cobertura de salud casi universal, junto al senador Edward M. Kennedy. Ese proyecto fracasó ante la oposición de la industria aseguradora. Cuatro años después, Rockefeller fue coautor de la legislación que creó el CHIP en 1997, que cubre a millones de niños de familias de bajos ingresos, según The New York Times.

“Eso no me convierte en liberal”, declaró Rockefeller al diario durante el debate sobre la reforma sanitaria. “Me importa.” También fue autor de leyes para brindar atención médica domiciliaria a veteranos y votó a favor de la reforma de salud de 2010 promovida por el presidente Barack Obama.

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Sharon Percy Rockefeller, John D. "Jay" Rockefeller IV, Catherine y el senador Stevens en una cena sorpresa, organizada por los Rockefeller en honor al 50 aniversario de bodas del senador Robert y la Sra. Byrd el 28 de mayo de 1987. (The Rockefellers/Stevens Foundation)

De acuerdo con NBC News, Rockefeller intentó además que el gobierno federal ofreciera un programa público de seguros médicos como alternativa a los planes privados, una iniciativa que no prosperó.

Su cambio de postura sobre la guerra de Irak y el informe del Senado de 2008

En 2002, Rockefeller votó a favor de la resolución que autorizó la invasión de Irak, respaldada por la administración Bush con argumentos sobre armas de destrucción masiva y vínculos entre el régimen de Saddam Hussein y la red Al Qaeda. Reuters señaló que, como presidente del Comité de Inteligencia, supervisó en 2008 un informe que contradijo esos argumentos.

“Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, habría votado en contra”, declaró Rockefeller al Charleston Gazette en 2004, según la misma agencia. “Creo que la información de inteligencia fue manipulada. Y creo que la interpretación de esa información también fue manipulada”.

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El informe concluyó que Bush, el vicepresidente Dick Cheney y otros altos funcionarios exageraron los hallazgos de inteligencia e ignoraron disputas internas sobre las armas iraquíes y los supuestos vínculos con Al Qaeda.

“Presentar ante el pueblo estadounidense la idea de que ambos países mantenían una alianza operativa y representaban una amenaza única e indistinguible fue fundamentalmente engañoso y condujo a la nación a la guerra basándose en premisas falsas”, declaró Rockefeller al publicarse el informe, de acuerdo con Reuters.

Tres décadas en el Senado y el retiro de la vida pública

Durante su mandato en el Senado, Rockefeller presidió los comités de Comercio, Ciencia y Transporte; Inteligencia; y Asuntos de Veteranos. En 2013, a los 75 años, anunció que no buscaría un sexto período. Se retiró en enero de 2015.

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“Defender a los más necesitados ha sido la vocación de mi vida y nunca dejaré de luchar para marcar la diferencia para las personas que tanto significan para mí”, declaró entonces, según Reuters.

Le sobreviven su esposa, Sharon Percy Rockefeller, directora ejecutiva de WETA, la emisora pública de radio y televisión de Washington; sus cuatro hijos, John D. Rockefeller V, Valerie, Charles y Justin; dos hermanas, Hope Aldrich y Alida Messinger; y nueve nietos.