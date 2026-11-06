Trump declara monumento nacional al Despacho Oval de la Casa Blanca

El mandatario firmó una orden que busca proteger la emblemática ala de la sede de gobierno frente a futuras reformas estructurales, advirtiendo que cualquier modificación sustancial requerirá en adelante la aprobación del Congreso. (Fuente: The White House)

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró el Despacho Oval como monumento nacional mediante una proclama oficial que rubricó en Washington el 5 de noviembre de 2026. La determinación busca asegurar la permanencia de un espacio emblemático del poder político ante eventuales reformas edilicias.

El decreto, que lleva el nombre de Monumento Nacional del Despacho Oval, protege de forma específica el área principal de trabajo presidencial, identificada como sala 110, las salas 106 y 108 del Despacho Oval Exterior y la Sala del Gabinete en la sala 105, dentro del Ala Oeste de la Casa Blanca.

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Donald Trump declaró el Despacho Oval como monumento nacional mediante una proclama firmada en Washington el 5 de noviembre de 2026. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

La ordenanza establece un marco de preservación patrimonial que busca resguardar el valor arquitectónico e histórico de estas dependencias frente a demoliciones o reformas estructurales. El Departamento del Interior de Estados Unidos y el Servicio de Parques Nacionales (NPS) asumen la gestión técnica de estos recintos para supervisar cualquier obra futura, sin interrumpir las tareas gubernamentales cotidianas del Poder Ejecutivo.

Donald Trump recurre a la Ley de Antigüedades para blindar el Despacho Oval en la Casa Blanca

Para sustentar la medida, el mandatario aplicó el artículo 320301 del título 54 del Código de Estados Unidos, conocido como la Ley de Antigüedades. Esta legislación otorga al jefe de Estado la facultad discrecional de proclamar monumentos nacionales en tierras bajo control federal.

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La proclamación busca preservar el valor arquitectónico e histórico del Despacho Oval ante demoliciones o reformas estructurales. (Bill O'Leary/The Washington Post)

Según estipula el documento oficial de la Casa Blanca, los límites fijados representan el área mínima compatible con el cuidado adecuado y la gestión de los objetos que la orden busca proteger.

El documento de la Casa Blanca establece que las salas protegidas requieren una salvaguarda individualizada pese al reconocimiento del parque presidencial como Hito Histórico Nacional. (REUTERS/Elizabeth Frantz/File Photo)

Aunque el parque presidencial ya posee reconocimiento como Hito Histórico Nacional, el texto determina que estas salas merecen una salvaguarda particular e individualizada debido a su trascendencia en la vida pública del país.

El diseño del Despacho Oval surgió con William Howard Taft y tomó su forma definitiva con Franklin D. Roosevelt

El documento oficial detalla los antecedentes arquitectónicos del epicentro de las decisiones presidenciales en Estados Unidos. La forma oval característica apareció por primera vez en el Ala Oeste en 1909 por iniciativa del presidente William Howard Taft, quien combinó fines funcionales y ceremoniales.

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Trump aplicó la Ley de Antigüedades para proclamar el Despacho Oval como monumento nacional en tierras federales. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Años más tarde, durante el mandato de Franklin D. Roosevelt en la década de 1930, el Despacho Oval adoptó su ubicación geográfica actual y su configuración arquitectónica moderna. Dentro de estas paredes, distintos gobernantes adoptaron resoluciones de enorme peso nacional e internacional y recibieron a jefes de Estado de todo el mundo.

El Servicio de Parques Nacionales asume la administración y la tutela arquitectónica del monumento

Bajo las nuevas disposiciones federales, la Secretaría del Interior, a través del Servicio de Parques Nacionales, asume el resguardo del carácter histórico y la integridad física del complejo. La directiva exige la creación y ejecución de un plan de manejo integral en consulta con la Oficina de Administración de la Casa Blanca y otros organismos del Poder Ejecutivo.

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La protección del Despacho Oval mantiene la facultad presidencial para redecorar, elegir mobiliario y realizar adecuaciones operativas o de seguridad. (REUTERS/Elizabeth Frantz)

Asimismo, la proclamación obliga a coordinar tareas con el Comité para la Preservación de la Casa Blanca y determina que cualquier propuesta que pretenda modificar sustancialmente o demoler partes esenciales del monumento requerirá documentación técnica previa y una evaluación estricta de alternativas.

La proclamación mantiene la facultad presidencial para redecorar la oficina y preservar la seguridad

La protección patrimonial fija límites estrictos a las reformas edilicias, pero preserva la operatividad del gobernante. La normativa aclara que la proclamación no restringe la potestad del presidente para redecorar los salones, elegir el mobiliario ni ejecutar adecuaciones operativas o de seguridad, siempre que tales modificaciones no perjudiquen la estructura histórica ni el diseño arquitectónico de los espacios.

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Del mismo modo, el texto legal ratifica la autoridad del Congreso de Estados Unidos sobre las propiedades públicas y conserva intactas las excepciones legales ordinarias que asisten a la sede de gobierno bajo la Ley Nacional de Preservación Histórica.