Robin Williams interpretó al presidente Theodore Roosevelt en la saga Una noche en el museo desde la primera película de 2006

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Cuando Skyler Gisondo tenía 17 años y filmaba en el set de Una noche en el museo: El secreto de la tumba, se le ocurrió una idea que, según dijo, derivó en “probablemente el mejor momento de mi vida”: pedirle a dos de las mayores leyendas de la comedia estadounidense que lo ayudaran a grabar un video para invitar a su novia al baile de graduación.

El resultado fue una escena improvisada de entre tres y cuatro minutos, con un mono incluido, protagonizada junto a Ben Stiller y el fallecido Robin Williams.

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Skyler Gisondo reveló que Robin Williams y Ben Stiller lo ayudaron a invitar a su novia al baile de graduación con un video - REUTERS/Yara Nardi

El anecdotario surgió en una reciente entrevista con Entertainment Weekly, en la que Gisondo —hoy de 30 años— repasó su trayectoria desde aquel rodaje de 2014 hasta su reunión con Stiller en Focker-in-Law, la cuarta entrega de la franquicia que arranca con Los padres de ella.

Lo que comenzó como un recuerdo anecdótico terminó siendo uno de los testimonios más entrañables que el actor ha compartido públicamente sobre su paso por Hollywood siendo casi un adolescente.

Stiller reunió al equipo técnico y la improvisación tomó el control de la escena

Lo que Gisondo imaginó como “algo rápido y sencillo” se convirtió en una producción casi profesional. El actor había escrito un guion de una página con la intención de mantenerlo breve, pero sus compañeros de reparto tenían otros planes.

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Robin Williams improvisó junto a Ben Stiller y Gisondo en una escena de tres o cuatro minutos con un mono y una rosa

Stiller no solo aceptó participar sin dudarlo, sino que reunió al equipo completo y le pidió al director de fotografía de la película que iluminara la escena. “En cuanto empezamos a rodar, el guion se fue al traste”, recordó Gisondo. “Fue como una escena de tres o cuatro minutos”.

Williams también se sumó sin reparos. En el video —que Entertainment Weekly difundió junto a la entrevista— se ve a un joven Gisondo de pie al aire libre, con una rosa en la mano y un mono posado sobre su cabeza, flanqueado por los dos actores. El ganador del Oscar finge llorar de alegría ante la cámara y exclama: “¡Qué bonito! ¡Un mono y una rosa, eso es tan freudiano!”

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Ben Stiller reunió al equipo técnico y pidió iluminar la escena para grabar el video de Skyler Gisondo - (ReutersS/Aude Guerrucci)

“Tenía 17 años y Ben me tomó bajo su protección”, dijo Gisondo. “El momento clave fue que quería grabar un video para invitar a mi novia al baile. Escribí un pequeño guion de una página y les pregunté a Ben y a Robin si querían participar. Y ambos dijeron que sí”.

La improvisación de sus compañeros terminó por desplazar por completo lo que el joven actor había planeado, y el resultado superó cualquier expectativa que hubiera tenido. Según confirmó Gisondo a The Hollywood Reporter en 2014, la estrategia funcionó: su novia aceptó acompañarlo al baile de graduación.

Robin Williams falleció en agosto de 2014, a los 63 años, a causa de la demencia con cuerpos de Lewy - (Créditos: YouTube / 20th Century Studio España)

Williams falleció en agosto de 2014 a causa de una enfermedad cerebral

La película se estrenó en diciembre de 2014, pero Williams ya no pudo verla en cines. El actor falleció en agosto de ese año, a los 63 años, como consecuencia de la demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad cerebral que afecta el pensamiento, la memoria y el control de los movimientos.

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En la saga, Williams interpretó al presidente estadounidense Theodore Roosevelt, papel que había encarnado desde la primera entrega de la franquicia en 2006. Su muerte marcó el cierre de una era para la serie y dejó a quienes compartieron set con él con recuerdos que, como el de Gisondo, trascienden la pantalla.

Ben Stiller y Skyler Gisondo volvieron a trabajar juntos en Focker-in-Law, la cuarta entrega de la franquicia Los padres de ella - REUTERS/Yara Nardi

Más de una década después, Stiller y Gisondo retomaron su vínculo actoral fuera del museo. Ambos protagonizan Focker-in-Law, que llega a los cines el 25 de noviembre y es la cuarta entrega de la franquicia iniciada en 2000 con Los padres de ella.

La película, escrita y dirigida por John Hamburg, cuenta además con Ariana Grande, Robert De Niro, Blythe Danner, Teri Polo y Beanie Feldstein. Gisondo también protagoniza Primetime, dirigida por Lance Oppenheim, que ya se encuentra en cartelera.

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