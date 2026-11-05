La nieta de Martin Luther King, Yolanda Renee, votó por primera vez en las elecciones de Estados Unidos: "Ahora siento que tengo voz"

Con 18 años, Yolanda Renee King, nieta de Martin Luther King, votó en Atlanta, Georgia, junto a sus padres y cerró así años de activismo juvenil por el sufragio en Estados Unidos. (Fuente: ABC7)

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Cuando era niña, Yolanda Renee King salía de las urnas con una pegatina de “I voted” adherida en el pecho, aunque nunca había votado. Sus padres se la daban para que no se sintiera afuera de algo que todavía no le pertenecía. Era una tradición familiar. El martes, a sus 18 años, votó por primera vez en Atlanta, Georgia, y la pegatina finalmente fue suya. Nieta de Martin Luther King Jr. y Coretta Scott King, los dos referentes más emblemáticos del movimiento por los derechos civiles en Estados Unidos, la joven emitió su sufragio en las elecciones de medio término junto a sus padres, Martin Luther King III y Arndrea Waters King.

“Es un momento de círculo completo”, dijo en ABC7. Lo que hace singular este primer voto no es solo la edad ni la fecha. King es la única nieta de ambos líderes civiles, estudia ciencias políticas y justicia social en la Universidad de Columbia, en Nueva York; viajó de regreso a su ciudad natal para votar de forma presencial.

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Yolanda Renee King emitió su primer voto a los 18 años en Atlanta junto a sus padres Martin Luther King III y Arndrea Waters King. (REUTERS/Edgar Su)

“Durante mucho tiempo les hablé a otros sobre la importancia de votar, pero no podía participar de primera mano”, afirmó ante ABC7. “Ahora siento que tengo voz”, remarcó.

Yolanda Renee King votó en Georgia, donde su familia pagó el precio más alto por el derecho al sufragio

El peso de votar en Georgia no es un dato menor para esta familia. Su padre lo expresó sin rodeos en Instagram, según informó el Los Angeles Times en una nota de Emily St. Martin publicada el 4 de noviembre: “Mi padre decía que un pueblo sin voto es un pueblo sin poder. Cuando Yolanda era pequeña, la llevábamos a votar con nosotros y se ponía nuestras pegatinas y fingía que había votado”.

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Martin Luther King III advirtió en redes sociales sobre las consecuencias del vaciamiento de la Ley de Derechos Electorales. (REUTERS/Edgar Su)

Y enfatizó: “Ahora finalmente puede usar su propia voz, especialmente ahora que la Ley de Derechos Electorales ha sido vaciada”.

La única nieta de Martin Luther King Jr. cursa la carrera de ciencias políticas y justicia social en la Universidad de Columbia. (REUTERS/Edgar Su)

La madre de King acompañó la publicación con una reflexión sobre lo que representa el momento en términos generacionales: “La niña a la que le sosteníamos la mano está asumiendo una responsabilidad que sus abuelos, y tantos otros, pagaron con enormes sacrificios”. King escuchó esas palabras, votó, y al salir reclamó lo que siempre había querido. “Creo que una de las cosas más fundamentales que se puede hacer es votar”, dijo a ABC7.

Arndrea Waters King remarcó la responsabilidad generacional que asumió su hija tras los sacrificios civiles de sus antecesores. (REUTERS/Edgar Su)

En agosto habló en el Lincoln Memorial, donde Martin Luther King Jr. pronunció “I Have a Dream” en 1963

El primer voto de King llegó después de un año de activismo sostenido. En agosto, subió al estrado del Lincoln Memorial durante el acto por el 63.° aniversario de la Marcha sobre Washington, en el mismo lugar y el mismo día en que su abuelo pronunció su discurso histórico. El evento, llamado “Defend the Vote”, fue su tribuna más visible antes de poder sufragar. “No se trataba solo de usar mi voz; se trataba de mi primer voto”, escribió King. “Y sentí que mis abuelos estaban ahí conmigo, susurrándome: ‘Es tu turno’”.

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King formó parte del acto por el aniversario de la Marcha sobre Washington desde las escalinatas del Lincoln Memorial. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Además de esa aparición pública, King recurrió a Instagram y a los medios de comunicación para convocar a jóvenes a participar en las elecciones de medio término. El lunes, un día antes de los comicios, publicó un artículo de opinión en Teen Vogue donde enumeró las preocupaciones de su generación: la inflación, las políticas migratorias, el cambio climático, el costo de la educación, el acceso a la vivienda, las restricciones al sufragio y el impacto de la inteligencia artificial.

En un artículo para Teen Vogue, King abordó el impacto de la inflación, el acceso a la vivienda y el avance de la inteligencia artificial. (NTB/Cornelius Poppe/via REUTERS)

“El costo de vida llega a un punto de quiebre, mientras una guerra en Irán continúa sin solución a la vista”, escribió. “Y el avance de la IA trae una incertidumbre sobre los empleos y el medioambiente que nadie había conocido antes”.

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Cerca de 50 millones de jóvenes eran elegibles para votar en las elecciones de medio término de Estados Unidos de 2026

El voto de King se suma al de una generación que, en muchos casos por primera vez, tuvo la posibilidad de participar en un proceso electoral federal. Según el Center for Information & Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE), cerca de 50 millones de personas de entre 18 y 29 años eran elegibles para votar en estas elecciones, entre ellas más de 8 millones de nuevos electores desde los comicios de 2024.

Con datos aún en proceso de recolección al cierre de la nota, el Los Angeles Times informó que los votantes jóvenes habían emitido hasta ese momento el 11% de los votos en las elecciones de medio término, y que el 66% de ese grupo había sufragado por candidatos demócratas al Congreso, frente al 31% que optó por candidatos republicanos.

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Al cierre de la jornada, King resumió con pocas palabras lo que significó el día para ella. “Me siento emocionada, realizada y siento que hice mi aporte”, declaró a ABC7.