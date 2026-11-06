Estados Unidos reemplaza disquetes por pantallas en el control aéreo

La FAA inició el reemplazo de equipos con disquetes por el sistema digital E-IDS en la red de control aéreo de Estados Unidos (REUTERS/Jeenah Moon)

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La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) inició el reemplazo de equipos que aún empleaban disquetes en parte de la red de control aéreo. La agencia informó que el nuevo sistema digital concentrará información operativa y de seguridad para los controladores de tráfico aéreo, en el marco de un plan que prevé llegar a 435 instalaciones antes de finalizar 2028.

El Departamento de Transporte estadounidense presentó la medida el 5 de noviembre y la vinculó con su programa de actualización de infraestructura tecnológica. El sistema se denomina Enterprise Information Display System (E-IDS) y sustituirá cuatro plataformas antiguas, algunas en funcionamiento desde la década de 1980, indicó la FAA.

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La FAA busca retirar cuatro sistemas tecnológicos antiguos

El Departamento de Transporte presentó el 5 de noviembre la modernización tecnológica del control aéreo estadounidense (Unsplash)

La incorporación del E-IDS no significa que todos los sistemas de control aéreo del país operen hoy mediante disquetes. De acuerdo con la FAA, ese soporte todavía forma parte de determinados equipos utilizados para cargar datos en pantallas de información operativa, presentes en más de 400 instalaciones.

La agencia aseguró que la plataforma digital reunirá en un solo entorno datos que hasta ahora se consultaban en sistemas separados. Entre ellos figuran avisos meteorológicos, restricciones del espacio aéreo, fallas de equipos, condiciones de los aeropuertos y alertas vinculadas con los vuelos.

El secretario de Transporte, Sean P. Duffy, resumió el anuncio con una frase difundida por su oficina: “Los disquetes de la década de 1980 están fuera; la tecnología del siglo XXI está dentro”. La declaración aludió a un proceso que, según el organismo, apunta a reducir los procedimientos manuales y las reparaciones necesarias para sostener las plataformas antiguas.

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La FAA precisó que las primeras implementaciones del sistema ya alcanzaron al Aeropuerto Internacional de Atlantic City, al Aeropuerto Internacional de Nashville y al Aeropuerto Internacional de Greater Rochester. También se instalaron equipos en centros de procesamiento de datos ubicados en Atlanta y Salt Lake City.

Las pantallas reunirán alertas, clima y reportes de pilotos

La plataforma digital reunirá avisos meteorológicos, restricciones del espacio aéreo, fallas de equipos y condiciones de los aeropuertos (REUTERS/Heiko Becker)

La principal función del E-IDS será ofrecer a los controladores una visualización unificada de información que incide en las decisiones diarias sobre el tránsito aéreo. La FAA explicó que las pantallas permitirán consultar con mayor rapidez novedades sobre condiciones meteorológicas, interrupciones operativas, cierres o limitaciones y cambios en el espacio aéreo.

El sistema también está diseñado para distribuir reportes de pilotos, conocidos por su sigla en inglés como PIREP, y los avisos a la aviación llamados NOTAM. Los primeros recogen observaciones directas de las tripulaciones sobre las condiciones encontradas durante un vuelo; los segundos comunican información que puede afectar la operación aérea, como trabajos en pistas, obstáculos o cambios en instalaciones.

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“E-IDS brinda a los controladores la información que necesitan para tomar decisiones oportunas y mantener segura a la población que viaja”, afirmó el administrador de la FAA, Bryan Bedford, en el comunicado oficial. El funcionario sostuvo que el cambio permitirá compartir de forma inmediata alertas de vuelo, horarios de zonas restringidas y reportes de pilotos dentro del sistema nacional de espacio aéreo.

La entidad remarcó que la plataforma no reemplaza la labor de los controladores, sino que modifica la forma en que reciben y distribuyen la información. Su objetivo, señaló, es disminuir la dependencia de procesos manuales asociados a equipos de varias décadas de antigüedad.

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El despliegue nacional está previsto para fines de 2028

El cronograma anunciado contempla la instalación del E-IDS en 435 sedes de la FAA antes de que termine 2028. La modernización forma parte de un programa más amplio que incluye mejoras en comunicaciones, sistemas de vigilancia, radares, radios y otras tecnologías utilizadas para gestionar el tránsito aéreo estadounidense.

De acuerdo con la agencia, el reemplazo de los disquetes se suma a otras intervenciones ya realizadas. Entre ellas mencionó el recambio del 69 % del cableado de cobre, la instalación de sistemas de conciencia de superficie en 143 torres y la transición de 26 torres a tiras electrónicas de vuelo.

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La FAA indicó que la sustitución de las plataformas antiguas reducirá las reparaciones y soluciones temporales requeridas para mantenerlas operativas. A la vez, el organismo atribuyó al nuevo sistema una mejora en la disponibilidad de datos críticos para los equipos que administran el espacio aéreo.

El calendario establece que las instalaciones continuarán durante los próximos dos años. Al término de ese proceso, los cuatro sistemas heredados que actualmente manejan información en pantallas operativas deberán haber sido reemplazados por la plataforma digital, de acuerdo con el plan oficial.