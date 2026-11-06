Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000

El tráiler de “Zack y Cody: Gemelos en acción”, la serie de Disney Channel protagonizada por Dylan y Cole Sprouse, que sigue las aventuras de dos hermanos gemelos que viven en un hotel de lujo

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A más de 21 años del estreno de Zack y Cody: Gemelos en acción, Dylan Sprouse reveló que recibió un único pago por las repeticiones de la serie, por un total de cinco centavos de dólar. El actor, que encabezó la comedia junto con su hermano Cole Sprouse, compartió el dato durante una charla con Phil Lewis, el intérprete del señor Moseby, en el pódcast Wildmen.

Ese cobro correspondía al especial de 2006 que reunió a los personajes de Zack y Cody: Gemelos en acción y Hannah Montana. La producción original se emitió entre 2005 y 2008, pero continuó en pantalla a través de reposiciones. El recuerdo de Sprouse abrió una conversación más amplia sobre los ingresos que obtuvieron de adultos algunas figuras que comenzaron a trabajar en televisión durante su infancia.

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Un especial de 2006 fue el origen de los cinco centavos

Sprouse, de 34 años, precisó que no recibió otros pagos por las emisiones posteriores de la comedia. Durante el mismo episodio, Lewis recordó que el programa llegó a más de 90 países y que, en ciertas franjas, se emitía varias veces por noche.

La serie juvenil Zack y Cody superó en audiencia a Los Soprano durante sus años de transmisión original (Disney Channel)

El actor evocó además una escena de los años de grabación. Danny Kallis, creador de la serie, habría llegado al estudio con un diario para comunicar que el ciclo había superado a Los Soprano en audiencia. A partir de esa memoria, Sprouse expresó su sorpresa por el monto que le correspondió: “Y aun así no recibimos ni un maldito pago por repetición”.

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Lewis también describió una modalidad contractual por la cual se podían grabar numerosos capítulos dentro de un mismo año y considerarlos parte de una sola temporada. Según dijo, esa estructura demoraba las revisiones salariales previstas al comenzar un ciclo nuevo. Sprouse añadió que, pese a su alcance, la comedia tenía un presupuesto limitado.

Miley Cyrus habló de su sueldo y de los derechos sobre su nombre

Años antes, Miley Cyrus se había referido a otra dimensión de los acuerdos que firmó al comenzar su carrera. En una entrevista con Elle, publicada en 2016, contó que a esa edad no entendía del todo las condiciones comerciales vinculadas a Hannah Montana.

Miley Cyrus reveló que no tenía la titularidad sobre su propio nombre comercial durante el rodaje de Hannah Montana (Disney Plus)

“Probablemente era la persona peor pagada de mi elenco porque no sabía más”, señaló. La cantante explicó que su personaje llevaba su propio nombre, aunque ella no tenía la titularidad sobre ese uso. “Mi nombre era Miley en mi programa, pero no era dueña de mi nombre”, dijo. También recordó que su madre decidió rodearla de personas que pudieran asesorarla y protegerla en decisiones de ese tipo.

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Cyrus no detalló cuánto cobraba cada miembro del reparto ni difundió las cláusulas de su contrato. Sí dejó planteada la diferencia entre el entusiasmo de una adolescente que quería estar en televisión y la información necesaria para negociar los aspectos económicos y legales de un proyecto.

Josh Peck y Drake Bell contaron qué ocurrió después de Drake & Josh

La experiencia de Drake & Josh permite sumar dos miradas sobre los ingresos de las estrellas juveniles una vez que las series dejan de grabarse. En junio de 2026, Josh Peck calculó que había ganado cerca de USD 900.000 en cuatro años por su participación en la comedia. En el pódcast Financial Tea with Mrs. Dow Jones, indicó que empezó con USD 3.000 por capítulo en The Amanda Show y que, hacia el final de la serie que protagonizó con Bell, cobraba unos USD 15.000 por episodio. “Entre el agente, el representante y los impuestos, probablemente nos quedaba la mitad”, recordó.

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Josh Peck y Drake Bell, protagonistas de Drake & Josh, recordaron las condiciones económicas de su paso por la comedia juvenil y señalaron que no reciben regalías por las repeticiones de la serie (Nickelodeon)

Por su parte, Drake Bell habló en julio de 2025 sobre la diferencia entre la percepción pública de la fama infantil y sus ingresos actuales. En el pódcast The Unplanned Podcast, afirmó que ni él ni Peck reciben pagos por las reposiciones de Drake & Josh. “Hay gente que dijo dos líneas en un episodio y todavía recibe cheques por correo. Josh y yo, ni un centavo”, sostuvo.

Bell puso el foco en el contraste entre la vigencia de la comedia y su situación económica. Contó que tres canales de televisión emitían maratones de Drake & Josh y que una plataforma la había incorporado a su catálogo, donde se ubicaba entre los títulos más vistos. “Y yo tengo que pensar cómo pagar el alquiler este mes”, afirmó.

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Sprouse comparó los rodajes de su infancia con un empleo de oficina

La conversación sobre las cifras se enlaza con otra reflexión reciente de Sprouse acerca del ritmo de trabajo que tuvo de chico. En septiembre, durante otro episodio de Wildmen, dijo que filmar televisión se parecía a una jornada de oficina: “Vas, fichas la entrada, fichas la salida”.

Luego, resumió esa experiencia: “Algunos chicos trabajaban en minas de carbón a los 15 años; nosotros cantábamos y bailábamos. Igual sigue siendo trabajo infantil”.