El director ejecutivo de Six Flags se pronuncia sobre la investigación de la muerte en la montaña rusa de Georgia: ”Estamos cooperando plenamente con la investigación en curso"

Evacuación de pasajeros de la montaña rusa Goliath tras el incidente en Six Flags Over Georgia, donde un hombre murió y otras cuatro personas resultaron heridas, según autoridades locales (Video: WSBTV)

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Six Flags Entertainment Corporation aseguró que coopera plenamente con la investigación abierta por la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem, un hombre de 42 años que cayó de la montaña rusa Goliath el 12 de octubre en el parque Six Flags Over Georgia, en Cobb County, Georgia. La empresa informó además que revisará los protocolos de seguridad de todas sus atracciones con apoyo de especialistas externos.

El director ejecutivo de la compañía, John Reilly, sostuvo que la firma trabaja con las autoridades mientras avanza el proceso para determinar las circunstancias de la caída. “Tras el incidente ocurrido el mes pasado en Six Flags Over Georgia, estamos cooperando plenamente con la investigación en curso”, afirmó el ejecutivo en una declaración recogida por CBS News.

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La causa de la caída todavía no fue determinada

Six Flags coopera con la investigación por la muerte de Hassan Jihad Ibn Kariem tras su caída de la montaña rusa Goliath en Georgia (Captura de video)

Las autoridades de Georgia aún no comunicaron qué provocó que Kariem fuera expulsado de su asiento durante el recorrido. La Oficina del Comisionado de Seguros y Seguridad contra Incendios del estado encabeza las pesquisas sobre el hecho, mientras que la Policía del Condado de Cobb también intervino en la investigación inicial.

De acuerdo con la información difundida por CBS News, el hombre cayó de Goliath el 12 de octubre y murió como consecuencia del incidente. Testigos consultados por el medio señalaron que Kariem fue expulsado de la atracción durante el trayecto.

Además de la víctima fatal, cuatro menores recibieron atención en hospitales locales por lesiones que no comprometían sus vidas. Las autoridades no detallaron la evolución de esas personas ni precisaron si sus heridas se produjeron de forma directa por la caída o durante la operación de la montaña rusa.

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La última revisión estatal de Goliath se había realizado en marzo. La oficina encargada de supervisar la seguridad informó que aquella inspección no detectó infracciones ni deficiencias. Ese resultado, sin embargo, no determina las razones del accidente ocurrido meses después, que siguen bajo análisis oficial.

Goliath permanece cerrada tras el accidente mortal

Six Flags mantiene cerrada la montaña rusa Goliath y no anunció una fecha para su reapertura (Captura de video)

La montaña rusa Goliath fue cerrada después de la muerte de Kariem y no hay una fecha anunciada para su reapertura. La atracción, inaugurada en 2006, alcanza una altura de 61 metros y una velocidad máxima cercana a 112 kilómetros por hora, de acuerdo con datos citados por Associated Press.

Antes de la caída, el sistema de sujeción de la atracción se basaba en barras de seguridad. Tras el accidente, Six Flags anunció la incorporación de cinturones de seguridad como medida adicional tanto en Goliath como en otras montañas rusas de la compañía que emplean mecanismos similares.

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Reilly explicó que la empresa contrató a ingenieros independientes y especialistas en inspección de atracciones para revisar los procedimientos vigentes en todos sus parques. “Estamos comprometidos a evaluar cuidadosamente sus hallazgos y a adoptar las medidas adecuadas para reforzar nuestros estándares y nuestra cultura de seguridad”, aseguró el directivo en una comunicación difundida previamente por la compañía.

La decisión también alcanzó a otras instalaciones. La empresa suspendió de manera temporal el funcionamiento de varias montañas rusas con sistemas de retención comparables en distintos parques, a la espera de controles adicionales.

El caso abrió revisiones en parques de Estados Unidos y Canadá

La muerte ocurrida en Six Flags Over Georgia llevó a que otros parques de diversiones revisaran atracciones fabricadas con configuraciones semejantes. Associated Press informó que al menos 11 montañas rusas fueron detenidas de manera preventiva en Estados Unidos y Canadá, entre ellas equipos de parques operados por Six Flags y otras compañías.

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Bolliger & Mabillard, fabricante de Goliath, manifestó que también analizaba lo sucedido y que no ofrecería mayores comentarios hasta comprender las circunstancias del hecho. La empresa no atribuyó responsabilidades ni adelantó conclusiones sobre el funcionamiento de los mecanismos de seguridad.

La investigación estatal deberá examinar la operación de la montaña rusa, los registros de mantenimiento, el sistema de retención y el cumplimiento de las normas aplicables. Hasta que ese proceso concluya, las autoridades no han establecido si hubo una falla mecánica, un problema operativo u otro factor detrás de la caída.

Por ahora, Six Flags mantiene cerrada a Goliath y asegura que comunicará las medidas que adopte a partir de las recomendaciones de los expertos y de los resultados de las pesquisas oficiales.

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