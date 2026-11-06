Estados Unidos

Nithya Raman gana la alcaldía de Los Ángeles y derrota a Karen Bass

La concejal socialista demócrata se impuso con el 52% de los votos en las elecciones municipales, en un resultado que sacude el establishment político de la ciudad y que llega en medio de la crisis habitacional y el desgaste por los incendios de 2025

Histórico resultado en las elecciones de Los Ángeles: la urbanista india Nithya Raman derrotó a la actual mandataria y será la nueva alcaldesa de la ciudad. (Fuente: NBCLA)

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Nithya Raman, integrante del Concejo Municipal de Los Ángeles e improbable candidata en sus inicios, venció a la alcaldesa en ejercicio Karen Bass en la elección por la alcaldía de la segunda ciudad más poblada de Estados Unidos, un resultado que reordena el mapa político progresista del país. La Associated Press (AP) la declaró ganadora el jueves con poco más del 52% de los votos frente al 48% de Bass.

La victoria consagra a Raman como la primera candidata en derrotar a un alcalde en ejercicio en Los Ángeles desde 2005, de acuerdo con Reuters. Bass, excongresista de seis períodos y primera mujer en ocupar la alcaldía de la ciudad, reconoció la derrota mediante un comunicado en el que felicitó a su sucesora y prometió “garantizar una transición fluida y sin contratiempos”, según reprodujo el mismo medio.

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Nithya Raman, la urbanista india que transformó la política en Los Ángeles

Raman tiene 45 años, nació en Kerala, India, llegó a Estados Unidos a los seis años y creció en Burlington, Massachusetts. Se graduó en Ciencias Sociales en Harvard y completó una maestría en planificación urbana en el MIT. Obtuvo su banca en el Concejo Municipal en 2020 y, con su victoria, se convierte en la primera alcaldesa de origen sudasiático de Los Ángeles y en la segunda mujer en ocupar el cargo, después de Bass.

Nithya Raman venció a Karen Bass en la elección por la alcaldía de Los Ángeles con poco más del 52% de los votos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Nithya Raman venció a Karen Bass en la elección por la alcaldía de Los Ángeles con poco más del 52% de los votos. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

El 7 de febrero de 2026 presentó su candidatura pocas horas antes del cierre de inscripción —días después de haber respaldado públicamente la reelección de Bass—, una jugada que The Guardian calificó de sacudón al establishment político local. Pese al respaldo que recibió Bass de figuras como el gobernador Gavin Newsom, la exvicepresidenta Kamala Harris y la expresidenta de la Cámara Nancy Pelosi, la campaña de Raman ganó terreno y lideró las encuestas hacia el final, según Le Monde.

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Raman se convirtió en la primera candidata que derrota a un alcalde en ejercicio en Los Ángeles desde 2005. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
Raman se convirtió en la primera candidata que derrota a un alcalde en ejercicio en Los Ángeles desde 2005. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Con el apoyo del capítulo de Los Ángeles de los Socialistas Democráticos de América (DSA) y una red de voluntarios que recorrió la ciudad puerta a puerta, Raman sostuvo su candidatura hasta el final. Los dirigentes nacionales de la organización llegaron a analizar la revocación del respaldo por la postura de Raman sobre el movimiento de boicot, desinversión y sanciones (BDS), pero la votación, celebrada un día antes de la elección, no prosperó.

La crisis de vivienda en Los Ángeles y la comunidad latina, ejes centrales de las elecciones

La crisis de vivienda marcó el tono de la contienda. Según un censo de 2025 de la Autoridad de Servicios para Personas sin Hogar de Los Ángeles (LAHSA), citado por The Guardian, cerca de 44.000 personas carecían de vivienda en la ciudad, de las cuales unas 27.000 vivían en la calle, en vehículos o en campamentos. Casi 5.000 se concentraban en el distrito de Skid Row, en el centro de la ciudad.

La urbanista nacida en India será la primera alcaldesa de origen sudasiático de Los Ángeles y la segunda mujer en ocupar el cargo. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La urbanista nacida en India será la primera alcaldesa de origen sudasiático de Los Ángeles y la segunda mujer en ocupar el cargo. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

Raman prometió reducir la falta de vivienda, ampliar la construcción asequible, mejorar el transporte y reforzar la seguridad. Bass había declarado la lucha contra este problema como prioridad al asumir el cargo cuatro años atrás, pero recibió críticas por los avances limitados, de acuerdo con Reuters.

Bass, debilitada por los incendios de 2025 y el rechazo ciudadano

La gestión de Bass ante los incendios de enero de 2025 resultó uno de los factores decisivos en su caída. El fuego de Palisades se desató mientras la alcaldesa estaba fuera del país y el cuerpo de bomberos careció de los recursos para contenerlo, según KCRA. El siniestro mató a 12 personas y destruyó más de 6.800 estructuras. El simultáneo incendio de Eaton, que arrasó Altadena y zonas aledañas al este de la ciudad, cobró 19 vidas y dañó más de 9.400 inmuebles, de acuerdo con Reuters.

La gestión de Karen Bass ante los incendios de Palisades y Eaton de 2025 influyó en su derrota electoral. (AP Foto/Eric Thayer)
La gestión de Karen Bass ante los incendios de Palisades y Eaton de 2025 influyó en su derrota electoral. (AP Foto/Eric Thayer)

La alcaldesa, que nunca había perdido una elección, llegó al cierre de campaña con índices de aprobación comparables a los de Donald Trump, según The Guardian. Ambos factores completaron un cuadro adverso para su reelección.

La victoria de Raman en las elecciones y el avance del socialismo democrático en Estados Unidos

El triunfo de Raman se inscribe en una ola más amplia del ala progresista del Partido Demócrata. The Guardian situó su victoria en el contexto de los resultados del martes, cuando los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado.

La crisis de vivienda fue un eje electoral en Los Ángeles, donde cerca de 44.000 personas carecían de hogar en 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein)
La crisis de vivienda fue un eje electoral en Los Ángeles, donde cerca de 44.000 personas carecían de hogar en 2025. (REUTERS/Evelyn Hockstein)

La BBC señaló que Los Ángeles y Nueva York estarán gobernadas por socialistas democráticos, junto al alcalde neoyorquino Zohran Mamdani, elegido un año antes, y que Washington también eligió a la socialista democrática Janeese Lewis George como alcaldesa.

Raman reconoció las comparaciones con Mamdani pero marcó distancia: “Soy diferente. Soy yo misma”, declaró en una entrevista con Vanity Fair recogida por Reuters.

Los desafíos que esperan a Raman al frente de la alcaldía de Los Ángeles

Raman asumirá el cargo el 14 de diciembre de 2026 con una agenda que incluye un déficit presupuestario considerable, el impacto de las políticas migratorias del gobierno federal sobre la comunidad hispanohablante, la crisis de Hollywood y la recuperación de las zonas devastadas por los incendios de 2025.

En el plano internacional, la ciudad recibirá el Super Bowl de 2027 y los Juegos Olímpicos de 2028, compromisos que demandarán inversión en infraestructura y una gestión eficiente del espacio público.

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