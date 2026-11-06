Explosión de fuegos artificiales deja a un hombre crítico y evacúan 20 viviendas en California

Una explosión de fuegos artificiales cerca de City of Industry dejó a un hombre en estado crítico (Captura de video)

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Un hombre fue trasladado a un hospital en condición crítica y 20 viviendas fueron evacuadas tras una aparente explosión de fuegos artificiales ocurrida la noche del 5 de noviembre cerca de City of Industry, en el condado de Los Ángeles, California.

El estallido se produjo alrededor de las 19:00 en las inmediaciones de Bunbury Drive, de acuerdo con información difundida por CBS LA. La Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó al medio que la víctima sufrió lesiones en las manos, aunque no precisó su identidad ni las circunstancias que llevaron a la explosión.

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La emergencia movilizó tanto a agentes del sheriff como a equipos de bomberos, después de que se detectaran artefactos explosivos en el área. Las autoridades ordenaron desalojar de forma preventiva a residentes de 20 casas cercanas mientras avanzaban las tareas de seguridad.

El hombre herido fue ingresado en estado crítico

La víctima sufrió heridas en las manos y fue trasladada de urgencia a un hospital, informó la Oficina del Sheriff (Captura de video)

La Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles aseguró que el hombre afectado por la explosión recibió atención médica de urgencia y fue llevado a un hospital. La institución lo reportó en estado crítico por heridas en las manos, según la información recogida por CBS LA.

Hasta el momento de la publicación, las autoridades no habían divulgado detalles sobre la edad del herido, el centro médico al que fue trasladado ni el alcance de las lesiones. Tampoco comunicaron si había otras personas en las inmediaciones cuando ocurrió el estallido.

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El caso quedó bajo atención de los organismos de seguridad del condado, que concentraron sus primeras acciones en la zona de Bunbury Drive. La presencia de material explosivo llevó a ampliar las medidas preventivas para evitar riesgos entre quienes viven en las casas próximas al lugar.

La información divulgada por los agentes no estableció si los fuegos artificiales estaban siendo manipulados antes de la detonación ni si se contaba con autorización para almacenarlos o utilizarlos. Esos elementos tampoco fueron aclarados por los bomberos que acudieron a la emergencia.

Los bomberos hallaron explosivos cerca de Bunbury Drive

Bomberos y agentes del sheriff acudieron a la emergencia tras detectar artefactos explosivos en la zona (Captura de video)

La evacuación de 20 hogares se adoptó luego de que los bomberos localizaran explosivos en el sector, afirmaron los agentes del sheriff. El procedimiento buscó mantener a los residentes fuera de una zona que podía presentar peligro mientras los equipos evaluaban los materiales encontrados.

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El reporte no indicó cuántos artefactos fueron localizados ni cuál era su tipo. Tampoco se detalló si los explosivos estaban vinculados directamente con la detonación inicial. Las autoridades se limitaron a comunicar que su presencia motivó el desalojo preventivo de las viviendas.

Los residentes afectados tuvieron que dejar sus casas durante la respuesta de los equipos de emergencia. La medida alcanzó a un sector residencial próximo a City of Industry, una ciudad ubicada en el este del condado de Los Ángeles.

La Oficina del Sheriff no informó una hora estimada para el retorno de las familias ni señaló si la zona había sido declarada segura al cierre del reporte. La situación permanecía bajo seguimiento de las autoridades locales, conforme a los datos publicados por el medio estadounidense.

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La Cruz Roja habilitó un centro para los evacuados

Ante la salida preventiva de los vecinos, la Cruz Roja instaló un punto de atención para las personas evacuadas. El centro fue habilitado en 1500 Workman Mill Road, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La entidad no difundió la cantidad de personas que acudieron al lugar ni los servicios disponibles para las familias desalojadas. El espacio fue dispuesto como alternativa temporal mientras continuaban las acciones de respuesta por la explosión y el hallazgo de artefactos en el área.

El episodio ocurrió al caer la noche, cuando los organismos de emergencia aún trabajaban en la zona. CBS LA indicó que la información conocida hasta entonces procedía de los agentes del sheriff y no incluía una explicación oficial sobre el origen de la explosión.

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Tampoco se comunicaron detenciones, cargos ni posibles responsabilidades relacionadas con los fuegos artificiales. Las autoridades no anunciaron si se iniciaría una investigación específica sobre el almacenamiento o la manipulación de los explosivos localizados cerca de las viviendas evacuadas.

La evolución del estado de salud del hombre herido y la habilitación del área para el regreso de los residentes quedaron pendientes de futuras actualizaciones oficiales.