Estados Unidos

Explosión de fuegos artificiales deja a un hombre crítico y evacúan 20 viviendas en California

El estallido ocurrió cerca de City of Industry, en el condado de Los Ángeles. Bomberos hallaron explosivos en la zona y la Cruz Roja habilitó un centro para los residentes desalojados

Una explosión de fuegos artificiales cerca de City of Industry dejó a un hombre en estado crítico (Captura de video)
Una explosión de fuegos artificiales cerca de City of Industry dejó a un hombre en estado crítico (Captura de video)
Guardar

Un hombre fue trasladado a un hospital en condición crítica y 20 viviendas fueron evacuadas tras una aparente explosión de fuegos artificiales ocurrida la noche del 5 de noviembre cerca de City of Industry, en el condado de Los Ángeles, California.

El estallido se produjo alrededor de las 19:00 en las inmediaciones de Bunbury Drive, de acuerdo con información difundida por CBS LA. La Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles informó al medio que la víctima sufrió lesiones en las manos, aunque no precisó su identidad ni las circunstancias que llevaron a la explosión.

PUBLICIDAD

La emergencia movilizó tanto a agentes del sheriff como a equipos de bomberos, después de que se detectaran artefactos explosivos en el área. Las autoridades ordenaron desalojar de forma preventiva a residentes de 20 casas cercanas mientras avanzaban las tareas de seguridad.

El hombre herido fue ingresado en estado crítico

La víctima sufrió heridas en las manos y fue trasladada de urgencia a un hospital, informó la Oficina del Sheriff (Captura de video)
La víctima sufrió heridas en las manos y fue trasladada de urgencia a un hospital, informó la Oficina del Sheriff (Captura de video)

La Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles aseguró que el hombre afectado por la explosión recibió atención médica de urgencia y fue llevado a un hospital. La institución lo reportó en estado crítico por heridas en las manos, según la información recogida por CBS LA.

Hasta el momento de la publicación, las autoridades no habían divulgado detalles sobre la edad del herido, el centro médico al que fue trasladado ni el alcance de las lesiones. Tampoco comunicaron si había otras personas en las inmediaciones cuando ocurrió el estallido.

PUBLICIDAD

El caso quedó bajo atención de los organismos de seguridad del condado, que concentraron sus primeras acciones en la zona de Bunbury Drive. La presencia de material explosivo llevó a ampliar las medidas preventivas para evitar riesgos entre quienes viven en las casas próximas al lugar.

La información divulgada por los agentes no estableció si los fuegos artificiales estaban siendo manipulados antes de la detonación ni si se contaba con autorización para almacenarlos o utilizarlos. Esos elementos tampoco fueron aclarados por los bomberos que acudieron a la emergencia.

Los bomberos hallaron explosivos cerca de Bunbury Drive

Bomberos y agentes del sheriff acudieron a la emergencia tras detectar artefactos explosivos en la zona (Captura de video)
Bomberos y agentes del sheriff acudieron a la emergencia tras detectar artefactos explosivos en la zona (Captura de video)

La evacuación de 20 hogares se adoptó luego de que los bomberos localizaran explosivos en el sector, afirmaron los agentes del sheriff. El procedimiento buscó mantener a los residentes fuera de una zona que podía presentar peligro mientras los equipos evaluaban los materiales encontrados.

El reporte no indicó cuántos artefactos fueron localizados ni cuál era su tipo. Tampoco se detalló si los explosivos estaban vinculados directamente con la detonación inicial. Las autoridades se limitaron a comunicar que su presencia motivó el desalojo preventivo de las viviendas.

Los residentes afectados tuvieron que dejar sus casas durante la respuesta de los equipos de emergencia. La medida alcanzó a un sector residencial próximo a City of Industry, una ciudad ubicada en el este del condado de Los Ángeles.

La Oficina del Sheriff no informó una hora estimada para el retorno de las familias ni señaló si la zona había sido declarada segura al cierre del reporte. La situación permanecía bajo seguimiento de las autoridades locales, conforme a los datos publicados por el medio estadounidense.

La Cruz Roja habilitó un centro para los evacuados

Ante la salida preventiva de los vecinos, la Cruz Roja instaló un punto de atención para las personas evacuadas. El centro fue habilitado en 1500 Workman Mill Road, informó la Oficina del Sheriff del Condado de Los Ángeles.

La entidad no difundió la cantidad de personas que acudieron al lugar ni los servicios disponibles para las familias desalojadas. El espacio fue dispuesto como alternativa temporal mientras continuaban las acciones de respuesta por la explosión y el hallazgo de artefactos en el área.

El episodio ocurrió al caer la noche, cuando los organismos de emergencia aún trabajaban en la zona. CBS LA indicó que la información conocida hasta entonces procedía de los agentes del sheriff y no incluía una explicación oficial sobre el origen de la explosión.

Tampoco se comunicaron detenciones, cargos ni posibles responsabilidades relacionadas con los fuegos artificiales. Las autoridades no anunciaron si se iniciaría una investigación específica sobre el almacenamiento o la manipulación de los explosivos localizados cerca de las viviendas evacuadas.

La evolución del estado de salud del hombre herido y la habilitación del área para el regreso de los residentes quedaron pendientes de futuras actualizaciones oficiales.

Temas Relacionados

Los ÁngelesCaliforniaFuegos artificialesexplosiónevacuaciónEEUUEstados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Este es el calendario lunar de la semana en Estados Unidos

Descubre qué nos depara esta semana según el calendario lunar

Este es el calendario lunar de la semana en Estados Unidos

Un juez desestimó los cargos contra la científica de Harvard acusada de contrabandear embriones de rana

Kseniia Petrova fue detenida por agentes de Aduanas en el aeropuerto internacional Logan de Boston, en febrero de 2025, cuando regresaba de Francia con material biológico destinado a su investigación

Un juez desestimó los cargos contra la científica de Harvard acusada de contrabandear embriones de rana

Estos son los sectores que más empleos sumaron en Estados Unidos: manufactura, construcción y servicios profesionales

La demanda de personal creció principalmente en actividades empresariales, fábricas y obras, mientras el volumen total de vacantes volvió a superar al número de personas desempleadas

Estos son los sectores que más empleos sumaron en Estados Unidos: manufactura, construcción y servicios profesionales

Sarampión en Estados Unidos: siete muertos y el mayor número de casos en más de tres décadas

Pensilvania concentra la mayoría de las víctimas fatales, mientras Nueva York y Wisconsin reportaron sus primeras muertes por la enfermedad en más de 30 años

Sarampión en Estados Unidos: siete muertos y el mayor número de casos en más de tres décadas

Trump reapareció en el Despacho Oval con una gorra con la palabra “veto” tras la derrota en las elecciones legislativas

El presidente exhibió la prenda roja durante la rúbrica de una medida sobre la Casa Blanca, tras el triunfo opositor en las legislativas y antes de la asunción del Congreso en enero

Trump reapareció en el Despacho Oval con una gorra con la palabra “veto” tras la derrota en las elecciones legislativas

TECNO

La bolsa de Corea del Sur se desploma 6% por el temor a frenos para la inteligencia artificial

La bolsa de Corea del Sur se desploma 6% por el temor a frenos para la inteligencia artificial

Así cotizan las principales criptomonedas del mundo digital este viernes 6 de noviembre

Zipline recauda USD 1.500 millones y acelera su alianza de entregas con drones con Walmart a 300 nuevos sitios

USD 200.000 millones: el costo del plan de SpaceX para dar señal móvil, según T-Mobile

Personas de diferentes profesiones dejan sus puestos para ser influencers: el CEO de LinkedIn afirma que algunos ganan más de USD 10.000

ENTRETENIMIENTO

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

Netflix estrena un drama navideño con un perro como narrador de una crisis familiar

Fama, contratos y pagos bajo la lupa: las sorprendentes confesiones de las estrellas juveniles más famosas de los 2000

“Es el indicado”: cómo la viuda de Muhammad Ali eligió al actor que interpretará al boxeador en su juventud

Matt Damon confiesa que se arrepiente de haber rechazado ‘Ted’: “No sé en qué estaba pensando”

Keanu Reeves vuelve a ‘John Wick’: el actor dará vida al icónico personaje en una precuela animada de la saga

MUNDO

Entre “rabietas” y rebeliones: identifican los factores que pueden frenar una gestación en mandriles

Entre “rabietas” y rebeliones: identifican los factores que pueden frenar una gestación en mandriles

Un neurólogo explicó qué factores pueden elevar el riesgo de Alzhéimer décadas antes de los primeros síntomas

El régimen iraní condenó a muerte a un activista por publicaciones en redes sociales

La costarricense Rebeca Grynspan sigue sumando apoyos para liderar la ONU y amplía su ventaja en un nuevo sondeo

Protestas en Francia: más de 600.000 personas marcharon contra el costo de vida y exigieron aumentos salariales