Quién es Peggy Flanagan, la líder indígena que ganó Minnesota y llegó al Senado de Estados Unidos para quebrar más de dos siglos de historia

Peggy Flanagan ganó la banca del Senado de Estados Unidos por Minnesota frente a la candidata republicana Michele Tafoya. (REUTERS/Tim Evans)

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Hija de la reserva indígena White Earth y figura central de la política estatal, la vicegobernadora demócrata Peggy Flanagan consiguió una victoria histórica para el Senado de Estados Unidos por Minnesota, tras imponerse sobre la candidata del Partido Republicano, Michele Tafoya, en las elecciones de 2026. Las proyecciones de las cadenas y agencias de noticias confirmaron el triunfo de una dirigente que construyó su carrera desde el activismo de base hasta la cúspide del poder local y cuyo ascenso a la Cámara Alta federal derriba una barrera de siglos para los pueblos originarios en Washington.

Con esta victoria en las urnas, Flanagan tomará el relevo de la senadora Tina Smith, quien decidió no presentarse a la reelección, y asegurará la continuidad del control del Partido Demócrata sobre una banca estratégica en Minnesota.

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Flanagan relevará en el Congreso a la senadora demócrata Tina Smith, quien decidió no postularse a la reelección. (REUTERS/Tim Evans/File Photo)

El desenlace frustra las aspiraciones de la oposición republicana de arrebatar una plaza del Medio Oeste que permanece esquiva para sus filas desde hace más de dos décadas.

Peggy Flanagan consolida su perfil y se convierte en la primera mujer nativa norteamericana en el Senado de Estados Unidos

De cuna humilde y madre soltera durante parte de su juventud, Flanagan, de 47 años, pertenece a la tribu Ojibwe de White Earth y forjó su identidad pública en la organización comunitaria antes de ingresar a la política partidaria. Su triunfo la consagrará como la primera mujer nativa norteamericana que integrará el Senado de Estados Unidos, un hito inédito en los más de dos siglos de historia parlamentaria.

La dirigente pertenece a la tribu Ojibwe de White Earth y será la primera mujer nativa americana en el Senado federal. (REUTERS/Tim Evans)

Tras integrar la Junta Escolar de Mineápolis, ejercer como diputada estatal y compartir la gestión ejecutiva desde 2019 como compañera de fórmula del gobernador Tim Walz, la dirigente corona una trayectoria definida por la visibilidad de las comunidades indígenas en las esferas de decisión institucional de Washington.

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La agenda progresista de Peggy Flanagan marcó el pulso de la campaña en las elecciones de 2026

Durante los meses de campaña, la líder demócrata imprimió a sus discursos un tono cercano y reivindicativo, anclado en su experiencia de vida como beneficiaria de programas sociales en su infancia. Como informó NBC News, su plataforma congregó al ala progresista gracias a un firme compromiso con la ampliación de los derechos laborales y el cuidado infantil asequible, además de una férrea defensa del acceso irrestricto al aborto frente a los avances conservadores en otros estados.

La trayectoria pública de Flanagan incluye la vicegobernación de Minnesota junto al gobernador Tim Walz desde 2019. (REUTERS/Tim Evans)

Flanagan recorrió los condados agrícolas e industriales con un mensaje enfocado en el bienestar de las familias trabajadoras y la transición hacia energías renovables, con la premisa de que las políticas públicas deben proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

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Michele Tafoya compitió por el Partido Republicano con una narrativa enfocada en la seguridad y la economía

En la vereda opuesta, Michele Tafoya intentó capitalizar su notoriedad pública tras décadas de labor como periodista y presentadora de la televisión deportiva para dar el salto al Capitolio por el Partido Republicano. La aspirante articuló un discurso crítico hacia la gestión económica nacional, en el que señaló el impacto del costo de vida y el descontrol del gasto federal como los males primordiales que aquejan a los hogares de Minnesota.

Tafoya buscó captar el voto de los distritos suburbanos con promesas de mayor rigor frente al delito urbano y un respaldo irrestricto a las fuerzas policiales, aunque su mensaje con tintes conservadores no logró convencer a los votantes independientes necesarios para quebrar el bastión demócrata.

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Minnesota ratificó su lealtad electoral demócrata tras el retiro de la senadora Tina Smith

La contienda cobró una intensidad inusual tras el anuncio de la senadora Tina Smith de apartarse de la vida parlamentaria, lo que desató un duelo abierto en un estado donde los republicanos no ganan una elección senatorial desde el año 2002.

El resultado en las urnas definió la sucesión de la senadora Tina Smith, quien resolvió no presentarse a la reelección. (REUTERS/Tim Evans)

Pese a que los comicios locales recientes mostraron un avance opositor en las zonas rurales, el aparato demócrata demostró una vez más su eficacia territorial, indicó la agencia Reuters. La alta concurrencia en Mineápolis y Saint Paul contrarrestó las ventajas republicanas en los condados del interior y sostuvo la prolongada racha triunfal del partido en las votaciones federales.

El triunfo en Minnesota deja intacto el difícil panorama demócrata en el Senado de Estados Unidos

Aunque la victoria de Flanagan aporta una bocanada de alivio a su partido, el equilibrio de poder en el Congreso mantiene un horizonte restrictivo para los demócratas en las elecciones de 2026. El bloque oficialista requería un desempeño perfecto en múltiples estados para disputar el control de la mayoría absoluta de 51 escaños en la Cámara Alta, una meta que las proyecciones electorales en otros distritos clave alejaron de manera drástica.

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La banca asegurada en el Medio Oeste evita un retroceso mayor en Washington, pero sitúa a la nueva legisladora dentro de un bloque que deberá operar a la defensiva.

El arribo de Flanagan al Capitolio proyecta una figura emblemática para Minnesota y una voz progresista renovada para el Partido Demócrata, en momentos en que la Cámara Alta se apresta a un período de fuerte polarización política.