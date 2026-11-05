Estados Unidos

Quién es Peggy Flanagan, la líder indígena que ganó Minnesota y llegó al Senado de Estados Unidos para quebrar más de dos siglos de historia

La vicegobernadora demócrata de la nación White Earth derrotó a la republicana Michele Tafoya en los comicios de 2026 y se convierte en la primera mujer nativa americana en ocupar una banca en la Cámara Alta de Washington

Peggy Flanagan ganó la banca del Senado de Estados Unidos por Minnesota frente a la candidata republicana Michele Tafoya. (REUTERS/Tim Evans)
Peggy Flanagan ganó la banca del Senado de Estados Unidos por Minnesota frente a la candidata republicana Michele Tafoya. (REUTERS/Tim Evans)
Guardar

Hija de la reserva indígena White Earth y figura central de la política estatal, la vicegobernadora demócrata Peggy Flanagan consiguió una victoria histórica para el Senado de Estados Unidos por Minnesota, tras imponerse sobre la candidata del Partido Republicano, Michele Tafoya, en las elecciones de 2026. Las proyecciones de las cadenas y agencias de noticias confirmaron el triunfo de una dirigente que construyó su carrera desde el activismo de base hasta la cúspide del poder local y cuyo ascenso a la Cámara Alta federal derriba una barrera de siglos para los pueblos originarios en Washington.

Con esta victoria en las urnas, Flanagan tomará el relevo de la senadora Tina Smith, quien decidió no presentarse a la reelección, y asegurará la continuidad del control del Partido Demócrata sobre una banca estratégica en Minnesota.

PUBLICIDAD

Flanagan relevará en el Congreso a la senadora demócrata Tina Smith, quien decidió no postularse a la reelección. (REUTERS/Tim Evans/File Photo)
Flanagan relevará en el Congreso a la senadora demócrata Tina Smith, quien decidió no postularse a la reelección. (REUTERS/Tim Evans/File Photo)

El desenlace frustra las aspiraciones de la oposición republicana de arrebatar una plaza del Medio Oeste que permanece esquiva para sus filas desde hace más de dos décadas.

Peggy Flanagan consolida su perfil y se convierte en la primera mujer nativa norteamericana en el Senado de Estados Unidos

De cuna humilde y madre soltera durante parte de su juventud, Flanagan, de 47 años, pertenece a la tribu Ojibwe de White Earth y forjó su identidad pública en la organización comunitaria antes de ingresar a la política partidaria. Su triunfo la consagrará como la primera mujer nativa norteamericana que integrará el Senado de Estados Unidos, un hito inédito en los más de dos siglos de historia parlamentaria.

La dirigente pertenece a la tribu Ojibwe de White Earth y será la primera mujer nativa americana en el Senado federal. (REUTERS/Tim Evans)
La dirigente pertenece a la tribu Ojibwe de White Earth y será la primera mujer nativa americana en el Senado federal. (REUTERS/Tim Evans)

Tras integrar la Junta Escolar de Mineápolis, ejercer como diputada estatal y compartir la gestión ejecutiva desde 2019 como compañera de fórmula del gobernador Tim Walz, la dirigente corona una trayectoria definida por la visibilidad de las comunidades indígenas en las esferas de decisión institucional de Washington.

PUBLICIDAD

La agenda progresista de Peggy Flanagan marcó el pulso de la campaña en las elecciones de 2026

Durante los meses de campaña, la líder demócrata imprimió a sus discursos un tono cercano y reivindicativo, anclado en su experiencia de vida como beneficiaria de programas sociales en su infancia. Como informó NBC News, su plataforma congregó al ala progresista gracias a un firme compromiso con la ampliación de los derechos laborales y el cuidado infantil asequible, además de una férrea defensa del acceso irrestricto al aborto frente a los avances conservadores en otros estados.

La trayectoria pública de Flanagan incluye la vicegobernación de Minnesota junto al gobernador Tim Walz desde 2019. (REUTERS/Tim Evans)
La trayectoria pública de Flanagan incluye la vicegobernación de Minnesota junto al gobernador Tim Walz desde 2019. (REUTERS/Tim Evans)

Flanagan recorrió los condados agrícolas e industriales con un mensaje enfocado en el bienestar de las familias trabajadoras y la transición hacia energías renovables, con la premisa de que las políticas públicas deben proteger a los sectores más vulnerables de la sociedad.

Michele Tafoya compitió por el Partido Republicano con una narrativa enfocada en la seguridad y la economía

En la vereda opuesta, Michele Tafoya intentó capitalizar su notoriedad pública tras décadas de labor como periodista y presentadora de la televisión deportiva para dar el salto al Capitolio por el Partido Republicano. La aspirante articuló un discurso crítico hacia la gestión económica nacional, en el que señaló el impacto del costo de vida y el descontrol del gasto federal como los males primordiales que aquejan a los hogares de Minnesota.

Tafoya buscó captar el voto de los distritos suburbanos con promesas de mayor rigor frente al delito urbano y un respaldo irrestricto a las fuerzas policiales, aunque su mensaje con tintes conservadores no logró convencer a los votantes independientes necesarios para quebrar el bastión demócrata.

Minnesota ratificó su lealtad electoral demócrata tras el retiro de la senadora Tina Smith

La contienda cobró una intensidad inusual tras el anuncio de la senadora Tina Smith de apartarse de la vida parlamentaria, lo que desató un duelo abierto en un estado donde los republicanos no ganan una elección senatorial desde el año 2002.

El resultado en las urnas definió la sucesión de la senadora Tina Smith, quien resolvió no presentarse a la reelección. (REUTERS/Tim Evans)
El resultado en las urnas definió la sucesión de la senadora Tina Smith, quien resolvió no presentarse a la reelección. (REUTERS/Tim Evans)

Pese a que los comicios locales recientes mostraron un avance opositor en las zonas rurales, el aparato demócrata demostró una vez más su eficacia territorial, indicó la agencia Reuters. La alta concurrencia en Mineápolis y Saint Paul contrarrestó las ventajas republicanas en los condados del interior y sostuvo la prolongada racha triunfal del partido en las votaciones federales.

El triunfo en Minnesota deja intacto el difícil panorama demócrata en el Senado de Estados Unidos

Aunque la victoria de Flanagan aporta una bocanada de alivio a su partido, el equilibrio de poder en el Congreso mantiene un horizonte restrictivo para los demócratas en las elecciones de 2026. El bloque oficialista requería un desempeño perfecto en múltiples estados para disputar el control de la mayoría absoluta de 51 escaños en la Cámara Alta, una meta que las proyecciones electorales en otros distritos clave alejaron de manera drástica.

La banca asegurada en el Medio Oeste evita un retroceso mayor en Washington, pero sitúa a la nueva legisladora dentro de un bloque que deberá operar a la defensiva.

El arribo de Flanagan al Capitolio proyecta una figura emblemática para Minnesota y una voz progresista renovada para el Partido Demócrata, en momentos en que la Cámara Alta se apresta a un período de fuerte polarización política.

Temas Relacionados

Minnesotapueblos indígenasPartido DemócrataEEUUEstados UnidosEleccionesElecciones Estados UnidosCongresoCongreso de Estados UnidosSenadoSenado de Estados UnidosEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Más de 100 exastronautas de la NASA exigen en una carta abierta respetar las reglas de las elecciones en Estados Unidos

En pleno recuento legislativo, Astronauts for America y dos organizaciones no partidistas instan a secretarios de Estado, legisladores locales y ciudadanos a garantizar que la certificación del voto responda a la ley y no a presiones políticas

Más de 100 exastronautas de la NASA exigen en una carta abierta respetar las reglas de las elecciones en Estados Unidos

El Tribunal de Apelaciones desestimó la demanda contra Mamdani por el impuesto a las segundas residencias en Nueva York

Cuatro magistrados de Brooklyn concluyeron por unanimidad que los demandantes no acreditaron un perjuicio concreto, y anularon la orden de septiembre que exigía reiniciar el procedimiento municipal

El Tribunal de Apelaciones desestimó la demanda contra Mamdani por el impuesto a las segundas residencias en Nueva York

La dura advertencia de Ron DeSantis sobre el futuro del Partido Republicano tras las elecciones legislativas en Estados Unidos: "Un evento de extinción"

Tras la contundente victoria demócrata en el Congreso, el gobernador de Florida aseguró que la caída de bastiones históricos como Texas dejará al partido sin viabilidad a nivel nacional durante la próxima década. Asimismo, reclamó un cambio urgente de estrategia política

La dura advertencia de Ron DeSantis sobre el futuro del Partido Republicano tras las elecciones legislativas en Estados Unidos: "Un evento de extinción"

Los votantes de Miami rechazan el arrendamiento de dos marinas públicas en Virginia Key con el 65 %

La consulta popular dejó sin efecto el acuerdo con Virginia Key LLC para renovar casi 12 hectáreas costeras, mediante una inversión privada estimada en USD 80 millones en las instalaciones municipales

Los votantes de Miami rechazan el arrendamiento de dos marinas públicas en Virginia Key con el 65 %

Accidente de Learjet 60 en Palm Beach: hallan una pieza clave a kilómetros del impacto que puede cambiar el rumbo de la investigación

La NTSB confirmó que fragmentos del elevador izquierdo del jet aparecieron a más de seis kilómetros del cráter en Greenacres, Florida. Los nueve ocupantes murieron y la causa del siniestro podría demorar más de un año en determinarse

Accidente de Learjet 60 en Palm Beach: hallan una pieza clave a kilómetros del impacto que puede cambiar el rumbo de la investigación

TECNO

Microsoft rechazó duplicar su contrato con Nscale, una empresa de centros de datos que va a salir a bolsa

Microsoft rechazó duplicar su contrato con Nscale, una empresa de centros de datos que va a salir a bolsa

OpenAI ya vende más a empresas que a usuarios y su presidente ve posible salir a bolsa en 2027

OpenAI gastó USD 1,2 millones en agentes de IA para hallar fallas en un sistema operativo de código abierto

Diseñan un parche de monitoreo que reduce su adherencia para evitar molestias al retirarse de la piel

Trucos para reducir el consumo de electricidad del aire acondicionado

ENTRETENIMIENTO

McKenna Grace: la actriz que compró un arco para imitar a Katniss Everdeen y ahora será parte de la próxima película de “Los Juegos del Hambre”

McKenna Grace: la actriz que compró un arco para imitar a Katniss Everdeen y ahora será parte de la próxima película de “Los Juegos del Hambre”

Cómo un clásico de Los Simpson de los 90 inspiró un reciente fenómeno del cine de terror

Judi Dench habló sobre el final de su papel como “M” en James Bond: “Fue idea de Daniel Craig que me mataran”

“La reinvención es lo más difícil”, afirmó Chris Rock al presentar su nueva película Misty Green

Scarlett Johansson confiesa que le costó sacar adelante su papel en ‘The Batman 2′: “Me produjo un montón de angustia existencial”

MUNDO

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

De Venezuela a Estados Unidos, Erika de la Vega convirtió 7 años de podcast en su nuevo libro: “El sueño americano lo terminé encontrando dentro de mí”

Una nueva oleada de amenazas de bomba obliga a desviar vuelos en toda Europa: varios aviones han aterrizado escoltados por cazas del Ejército

El régimen chino condenó a 10 años de prisión al activista prodemocracia Joshua Wong por el delito de colusión con fuerzas extranjeras

Los bombardeos rusos asfixian lentamente la economía de Ucrania

Corea del Sur anunció una misión naval para ayudar a mantener abierto el estrecho de Ormuz