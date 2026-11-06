Los votantes de una ciudad de Texas ordenaron apagar las cámaras de Flock que leen las patentes de los autos

Los votantes de League City, Texas, rechazaron con el 54% que la policía siga usando las cámaras de Flock que leen patentes (REUTERS/Kaylee Greenlee)

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Los votantes de League City, en Texas, rechazaron con el 54% de los votos que la policía siga usando las cámaras de Flock, que registran la patente de cada auto que pasa. La ciudad empezó el jueves 5 de noviembre a cubrir con bolsas los 55 dispositivos, según el canal KHOU.

La consulta, llamada Proposición A, reunió unos 46.400 votos, según The Texas Tribune. Figuraba como no vinculante, pero el Concejo Municipal había aprobado en octubre una resolución que lo obligaba a retirar los equipos si ganaba el rechazo. Es la primera consulta de este tipo en Texas.

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“Dijimos que escuchábamos a los votantes. Los votantes tomaron una decisión”, afirmó el alcalde Nick Long, reelegido en la misma jornada. El municipio sostiene que no puede quitar las cámaras de inmediato por el contrato, así que las tapa mientras sus abogados buscan una salida.

League City cubrió sus 55 cámaras de Flock mientras busca una salida legal al contrato tras la Proposición A (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Las cámaras cubiertas dejan de captar datos y de compartirlos con otras agencias. La policía local borra de forma automática lo ya recopilado a los 30 días, salvo que sirva como prueba en un caso abierto. La ciudad no informó cuánto podría deber a Flock por terminar el acuerdo antes de tiempo.

Al menos diez gobiernos locales se alejaron de Flock

El de League City no es un caso aislado. El sitio de noticias tecnológicas TechCrunch contó al menos diez gobiernos locales y departamentos de policía de Estados Unidos que desde el verano limitaron o cortaron su vínculo con la empresa. Monroe (Ohio), Newburgh (Nueva York), Richmond (Virginia), Hopkinton, New Bedford (ambas en Massachusetts) y Lansing (Michigan) rescindieron sus contratos.

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En Asheville (Carolina del Norte), la policía perdió el acceso a Flock cuando el concejo canceló el contrato en agosto. En septiembre, la oficina del sheriff del condado de El Paso, en Colorado, dejó de usar las cámaras. A nivel estatal, Florida prohibió los lectores de patentes en sus autopistas y Texas frenó el financiamiento estatal a Flock.

Al menos diez gobiernos locales y departamentos de policía de Estados Unidos limitaron o rescindieron sus contratos con Flock desde el verano (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Flock, fundada en 2017, vende lectores de patentes, drones y micrófonos que detectan disparos. Hay más de 100.000 de sus cámaras instaladas en el país. La empresa dijo a TechCrunch que quitar la herramienta “hace retroceder la seguridad pública”, que sus clientes son dueños de sus datos y que no vende información ni tiene contrato con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

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Denuncias de abuso policial y acceso de agentes de inmigración

Las críticas incluyen casos concretos. En agosto, un policía de Brentwood (Misuri) fue acusado de usar las cámaras para acosar a su exesposa durante su divorcio. En septiembre, un agente del este de Texas fue condenado a prisión por usarlas para acosar a su expareja y a la familia de ella.

Otro reclamo es el acceso de autoridades migratorias. En marzo, el concejo de Ithaca (Nueva York) votó terminar su contrato y citó “casos comprobados” de uso de la infraestructura por agentes federales sin autorización de la ciudad. Flock respondió con cambios: en agosto redujo de 30 a siete días la retención de datos para clientes nuevos y exigió un código de caso para buscar en la base.

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Flock vende lectores de patentes, drones y micrófonos de detección de disparos, y tiene más de 100.000 cámaras instaladas en Estados Unidos (REUTERS/Cheney Orr/File Photo)

No todas las ciudades rompen. Cleveland (Ohio) extendió su contrato este verano, pero restringió las búsquedas vinculadas a inmigración y cerró el acceso al centro regional de inteligencia del noreste de Ohio. La ciudad también evalúa propuestas de otros proveedores de la misma tecnología.

Tatiana Rice, directora de legislación del Future of Privacy Forum, dijo a TechCrunch que una cámara al final de la calle es algo tangible, a diferencia del intercambio de datos personales en internet. Adam Schwartz, de la Electronic Frontier Foundation, señaló que muchas policías contratan el servicio por su cuenta, con poca supervisión de los concejos.

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El tema ya llegó al Congreso de Estados Unidos

En septiembre, el presidente Donald Trump dijo que le gusta la tecnología de Flock “por las fuerzas del orden”, mientras que una encuesta de Reuters de ese mes halló que más estadounidenses la rechazan que la aprueban. Ese mes, el representante republicano Thomas Massie presentó una ley para prohibir fondos federales a sistemas de vigilancia similares.

En octubre, el senador Bernie Sanders, la representante Alexandria Ocasio-Cortez y el senador Jeff Merkley presentaron otro proyecto para prohibir las cámaras de vigilancia con IA. TechCrunch señaló que el asunto seguirá en la agenda política ahora que los demócratas controlan el Congreso.

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La resolución de League City ordena retirar las cámaras dentro de las 72 horas posteriores a la certificación oficial de los resultados, prevista para la sesión del concejo del 17 de noviembre. Los votantes de Kyle y Laredo, también en Texas, decidirán en mayo en consultas no vinculantes.