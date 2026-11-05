Estados Unidos

"Texas no está en venta": el mensaje de James Talarico a Elon Musk tras los USD 158 millones que gastó para frenar el triunfo demócrata en el Senado

Con su victoria sobre Ken Paxton, el representante estatal rompió tres décadas de hegemonía republicana y prometió reformar el sistema de financiamiento electoral para limitar la influencia de magnates como el fundador de SpaceX

Fotografía dividida en dos paneles con un hombre que habla con un micrófono a la izquierda y Elon Musk sentado a la derecha
James Talarico afirmó tras su triunfo electoral que el estado de Texas no está a la venta ante donantes multimillonarios.
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El demócrata James Talarico venció al fiscal general republicano Ken Paxton en la elección al Senado de Estados Unidos por Texas el 4 de noviembre. Horas después del resultado, Talarico apareció en el programa CBS Mornings y lanzó un mensaje directo al empresario tecnológico Elon Musk, quien destinó más de USD 158 millones a grupos políticos que respaldaron la candidatura de Paxton: “Texas no está en venta”.

La victoria de Talarico se produjo en uno de los estados históricamente más difíciles para los demócratas en las elecciones de medio término de 2026 y en medio de una campaña marcada por el financiamiento extraordinario de grandes donantes.

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El demócrata James Talarico venció al republicano Ken Paxton en la elección al Senado de Estados Unidos por Texas.
El demócrata James Talarico venció al republicano Ken Paxton en la elección al Senado de Estados Unidos por Texas.

El resultado se enmarca en una noche favorable para el partido, que, según las proyecciones, obtendrá el control del Senado con 54 bancas tras ganar 10 de los 11 escaños considerados competitivos.

Musk aportó más de USD 158 millones para impulsar a Ken Paxton en las elecciones al Senado de Texas

El flujo de dinero que Musk canalizó hacia la contienda de Texas tomó dos caminos. Por un lado, el Senate Leadership Fund PAC (SLF) —el principal super PAC de apoyo a candidatos republicanos en las elecciones legislativas— recibió USD 75 millones el 9 de septiembre y otros USD 83 millones el 23 de ese mes, ambas transferencias de parte de Musk, que luego el SLF derivó al Texas PAC, la organización que trabajó directamente por la elección de Paxton.

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Elon Musk canalizó más de 158 millones de dólares a través del Senate Leadership Fund PAC en apoyo a Ken Paxton. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)
Elon Musk canalizó más de 158 millones de dólares a través del Senate Leadership Fund PAC en apoyo a Ken Paxton. (REUTERS/Evan Vucci/File Photo)

Por otro lado, el fideicomiso de Musk aportó USD 10 millones al Lone Star Liberty PAC, otro grupo orientado a sumar votos para el fiscal general republicano, según informó CBS News.

La magnitud del desembolso convirtió a Texas en uno de los escenarios centrales del debate sobre el peso del dinero privado en la política estadounidense. Ningún candidato de la contienda alcanzó una cifra comparable a la que Musk movió a través de esas estructuras de financiamiento.

Talarico acusó a Musk de buscar un senador por Texas que favoreciera sus intereses sobre tierras, agua y fondos públicos

Al ser consultado sobre los motivos del magnate, Talarico ofreció su propia interpretación. El senador electo sostuvo que Musk buscaba “su propio senador personal”: alguien dispuesto a ceder tierras del estado para instalar centros de datos, a facilitar el acceso al agua estatal y a derivar fondos de los contribuyentes en su beneficio, según declaró en CBS Mornings y recogió CBS News. Esas afirmaciones corresponden exclusivamente a Talarico y no cuentan con verificación independiente.

El Partido Demócrata aseguró una proyección de 54 escaños para asumir el control del Senado de Estados Unidos. (EFE/ Carlos Ramírez)
El Partido Demócrata aseguró una proyección de 54 escaños para asumir el control del Senado de Estados Unidos. (EFE/ Carlos Ramírez)

El demócrata también señaló que su historial en la política estatal de Texas lo posicionaba como un adversario incómodo para los grandes donantes. “Tengo un historial de enfrentarme a los multimillonarios en el gobierno estatal. Tengo un historial de combatir la corrupción y limpiar el gobierno, y eso es exactamente lo que vamos a hacer en el Senado de Estados Unidos”, afirmó Talarico en declaraciones al medio.

Talarico lleva a Texas una agenda de reformas al financiamiento de campañas y políticas públicas en el Senado

Talarico interpretó su triunfo como un mandato para modificar las reglas del financiamiento político. En su aparición en CBS Mornings, planteó la necesidad de sacar el dinero privado de la política “de una vez por todas” y de establecer límites a la influencia de los grandes donantes sobre las instituciones.

Talarico condicionó su respaldo al senador Chuck Schumer como líder de la mayoría demócrata a una reunión programática previa.(REUTERS/Mike Segar)
Talarico condicionó su respaldo al senador Chuck Schumer como líder de la mayoría demócrata a una reunión programática previa.(REUTERS/Mike Segar)

También mencionó como prioridades la aprobación de políticas económicas amplias, la implementación de un sistema de salud universal y la inversión en educación pública en Texas y en el país, con la ambición de avanzar “de forma bipartidista”, según CBS News.

El senador electo también describió un patrón de conducta que atribuye a los propietarios de empresas tecnológicas: el uso de sus plataformas para profundizar divisiones sociales. “Nos dividen por partido, por raza, por género, por religión, por cultura, para que no nos demos cuenta de que nos están vaciando los bolsillos”, afirmó.

El desafío de Talarico en Texas: convertir sus promesas en legislación dentro de un Senado demócrata

Con el Senado proyectado bajo control demócrata, Talarico deberá convertir sus compromisos de campaña en iniciativas legislativas concretas. La reforma al sistema de financiamiento electoral, la limitación de los super PAC y las políticas de gasto público que prometió durante la campaña en Texas requerirán negociaciones en una cámara donde la mayoría no garantiza unanimidad de criterios.

El senador electo tampoco definió aún su posición sobre el liderazgo del bloque. Cuando le preguntaron si respaldaría al senador demócrata Chuck Schumer de Nueva York como líder de la mayoría, Talarico respondió que espera reunirse con él para conocer “su visión” para el Senado y el país, antes de tomar una decisión.

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