Gina Hinojosa derrota a Greg Abbott y se convierte en la primera gobernadora latina de Texas

La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, habla en un mitin en el anfiteatro Stubb's Waller Creek. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Guardar

Gina Hinojosa venció al gobernador republicano Greg Abbott en las elecciones del 3 de noviembre de 2026 y se convirtió en la primera gobernadora latina de Texas y en la primera demócrata en gobernar ese estado desde 1990. La legisladora estatal de 52 años, considerada candidata con escasas posibilidades desde el inicio de la carrera, se impuso ante un incumbente que en sus reelecciones anteriores había ganado siempre por al menos 10 puntos de diferencia y que destinó USD 180 millones a su campaña.

La victoria de Hinojosa fue parte de una noche histórica para los demócratas en el estado: James Talarico también ganó la banca al Senado federal al derrotar al republicano Ken Paxton. Texas no elegía a un demócrata para un cargo estatal desde hacía casi 30 años.

PUBLICIDAD

Gina Hinojosa derrotó a Greg Abbott y se convirtió en la primera gobernadora latina en la historia de Texas. (REUTERS/Mike Segar)

Hinojosa se convierte, además, en la tercera mujer en gobernar el estado, después de Ann Richards en 1990 y Miriam “Ma” Ferguson en 1924, de acuerdo con The Washington Post.

Quién es Gina Hinojosa, la primera gobernadora latina de Texas

Gina Hinojosa nació en McAllen, en el Valle del Río Grande, una región fronteriza con México, y se crió en Brownsville, en el extremo sur del estado. Se formó en escuelas públicas, se graduó de la Universidad de Texas y obtuvo su título en derecho en la Universidad George Washington. Comenzó su carrera como abogada de derechos civiles y sindicales, y en 2005 integró el equipo legal que demandó al entonces líder de la mayoría en la Cámara de Representantes federal, Tom DeLay, por cargos de lavado de dinero, según el sitio oficial de su campaña.

PUBLICIDAD

La abogada de derechos civiles Gina Hinojosa inició su carrera política en la junta escolar del distrito de Austin. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Su trayectoria política empezó cuando el recorte presupuestario estatal amenazó con cerrar la escuela primaria de su hijo. Se presentó a la junta escolar del Distrito Escolar Independiente de Austin (AISD), ganó y logró mantener abiertos todos los colegios del distrito. Sus compañeros de junta la eligieron presidenta en 2015.

De abogada de derechos civiles a gobernadora de Texas

Después de la junta escolar, Hinojosa pasó a la Cámara de Representantes de Texas, donde cumplió cinco mandatos consecutivos desde 2017. En ese período impulsó una inversión de más de USD 11.000 millones en escuelas públicas y legislación para reducir las pruebas estandarizadas y aumentar los salarios docentes, de acuerdo con la información de su campaña.

PUBLICIDAD

El demócrata James Talarico venció al republicano Ken Paxton y conquistó una banca en el Senado federal. (REUTERS/Mike Segar)

En su discurso de victoria, Hinojosa recordó la frase con la que su abuela la instruyó desde niña: “No te dejes” —no te rindas, conoce tu valor y defiéndelo. “Muchas latinas en Texas crecieron escuchando esas mismas palabras de sus propias madres y abuelas. Este año las vivimos y cambiamos este estado”, dijo tras conocerse los resultados.

Gina Hinojosa derrota a Greg Abbott y cambia el mapa político de Texas

La campaña de Hinojosa arrancó hace poco más de un año, cuando los demócratas de mayor perfil evitaban sumarse a una contienda que Cook Political Report, organización no partidaria de análisis electoral, calificaba como “inclinada hacia los republicanos” al 1 de octubre. Sin apoyo significativo del partido a nivel nacional, la candidata edificó su propuesta sobre tres ejes: la corrupción, el costo de vida y la educación pública.

PUBLICIDAD

Greg Abbott destinó 180 millones de dólares a su campaña y recibió críticas de Donald Trump tras perder la reelección. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Su slogan más recordado lo resumió en pocas palabras: “Quieren hacer toda una campaña diciendo que soy demasiado woke. Yo pienso dedicar toda una campaña a señalar que la gente trabajadora está demasiado en la quiebra”, con información de ABC13.

Abbott buscaba un cuarto mandato récord y contaba con el respaldo del presidente Donald Trump. Sin embargo, el magnate Elon Musk gastó decenas de millones de dólares en favor de los republicanos sin revertir la tendencia.

Durante sus cinco mandatos como legisladora estatal, Hinojosa promovió una inversión de 11.000 millones de dólares para las escuelas públicas. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

Tras conocerse los resultados, Trump criticó a Abbott en redes sociales y lo acusó de haberse convertido en un “RINO” —republicano solo de nombre, según la sigla en inglés—, de acuerdo con ABC13. Abbott, por su parte, llamó a Hinojosa para felicitarla y ofrecer su colaboración para la transición de gobierno.

PUBLICIDAD

Qué dijo Gina Hinojosa en su discurso tras la victoria electoral

Ante una multitud reunida en Austin, Hinojosa pronunció un discurso en el que reclamó la victoria para los texanos que, según sus palabras, compiten contra el dinero y el poder. “Texas pertenece a los texanos”, declaró. Precisó que esa respuesta se dio “lo suficientemente alto como para que cada multimillonario, cada lobista y cada político corrupto en Austin la escuche”. Dijo también que los votantes emitieron “un mandato de cambio, y ese cambio llegará”.

La gobernadora electa anunció que destituirá al comisionado Mike Morath en su primer día al frente del gobierno estatal. (REUTERS/Mike Segar)

La gobernadora electa aseguró que no llegó al poder para repetir el modelo de partido único que cuestiona. “No terminamos una era de gobierno de un solo partido para dar paso a otra”, afirmó.

PUBLICIDAD

Se dirigió tanto a quienes la votaron como a quienes apoyaron a Abbott, e incluso a quienes no fueron a votar: “Lo que Texas dijo hoy, alto y claro, es: su gobierno les pertenece”. Luego agregó: “La confianza que han depositado en mí esta noche no es un cheque en blanco. Es una responsabilidad sagrada”.

El programa económico de Hinojosa propone un reembolso único de 1.500 dólares para los habitantes del estado con fondos de emergencia. (REUTERS/Mike Segar)

Hinojosa cerró ese segmento con una advertencia sobre la rendición de cuentas: “No habrá un conjunto especial de reglas para los ricos y los bien relacionados. No haré la vista gorda cuando alguien de mi propio partido actúe mal. La corrupción no se vuelve correcta cuando la comete nuestro lado”, según sus palabras en el discurso de victoria.

PUBLICIDAD

Las promesas de Hinojosa sobre educación, corrupción y costo de vida

La educación pública ocupó el centro de las promesas de campaña y del discurso de victoria. “Los días de tratar a nuestras escuelas públicas como si estuvieran en venta han terminado”, declaró Hinojosa, quien agregó que en su primer día de gobierno despedirá al comisionado de educación Mike Morath y trabajará para reparar lo que llamó “la estafa del sistema de vouchers” educativos.

En materia económica, Hinojosa prometió terminar con los contratos sin licitación y propuso —como uno de sus primeros compromisos de campaña— un reembolso único de USD 1.500 para cada uno de los casi 32 millones de residentes de Texas. La iniciativa, que llamó “Reembolso por Impuesto a la Corrupción”, se financiaría con el fondo de ahorro de emergencia estatal, con información de ABC13.

PUBLICIDAD

Hinojosa asumirá la gobernación en enero de 2027 ante una Legislatura de Texas con fuerte presencia republicana. (REUTERS/Kaylee Greenlee)

También cuestionó la expansión de centros de datos de inteligencia artificial, a los que acusó de consumir energía en exceso, una crítica que llevó a Abbott a decretar una moratoria temporal sobre nuevas aprobaciones durante la campaña, según el mismo medio.

Hinojosa anunció que la transición de gobierno comienza de inmediato y que prestará juramento en enero de 2027, de acuerdo con sus palabras en el discurso de victoria. Su capacidad para impulsar esa agenda estará condicionada por la composición de la Legislatura estatal, donde los republicanos históricamente han controlado ambas cámaras y aún mantienen una presencia determinante, según ABC13.