James Talarico ganó en Texas y logró una histórica victoria demócrata en un bastión republicano (REUTERS)

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El demócrata James Talarico ganó la elección al Senado de Estados Unidos por Texas tras derrotar al republicano Ken Paxton, respaldado por Donald Trump, en un resultado que representa un avance para la oposición en uno de los estados históricamente dominados por los republicanos.

La victoria de Talarico, de 37 años, pone fin a una ausencia demócrata en el Senado por Texas que se extiende desde 1988. El estado respaldó a Trump por 14 puntos porcentuales en las elecciones presidenciales de 2024.

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Representante estatal durante cuatro mandatos, exmaestro y seminarista, Talarico se convirtió en una de las figuras en ascenso del Partido Demócrata. Durante la campaña, defendió sus posiciones progresistas y sostuvo que tienen sus raíces en su fe cristiana.

El demócrata centró su campaña en el costo de vida y en la influencia política de los multimillonarios, entre ellos Elon Musk, quien invirtió al menos 160 millones de dólares en Texas para respaldar a Paxton, según los datos citados durante la contienda.

Talarico también superó un fuerte despliegue de recursos económicos de sus adversarios. De acuerdo con la Comisión Federal Electoral (FEC), los republicanos gastaron más de 300 millones de dólares en anuncios para impulsar a Paxton, frente a los 102 millones destinados a la campaña demócrata. En total, los republicanos desembolsaron más de 316 millones de dólares para conservar el escaño.

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La candidatura de Talarico atravesó una disputa interna antes de llegar a las elecciones generales. Inicialmente, partía como el menos favorito frente al exrepresentante federal Colin Allred, candidato demócrata al Senado en 2024, quien luego se retiró para volver a competir por un escaño en la Cámara de Representantes.

Talarico también superó un fuerte despliegue de recursos económicos de sus adversarios (EP)

En las primarias demócratas, Talarico derrotó a la representante federal Jasmine Crockett, una victoria que representó un revés político para su antigua colega en la Legislatura estatal.

Del lado republicano, Paxton se impuso en las primarias frente al senador John Cornyn, después de recibir el respaldo de Trump. Los dirigentes del partido consideraban que Cornyn era el candidato con mayores posibilidades de conservar el escaño en las elecciones generales.

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Paxton, fiscal general de Texas, estuvo en el centro de varias controversias, entre ellas un juicio político en 2023 y un caso por fraude de valores. Durante la campaña, atacó a Talarico por su respaldo a los derechos de las personas transgénero y lo calificó de hereje.

Trump también utilizó un apodo despectivo para referirse al candidato demócrata: “Talafreako”. Talarico convirtió el sobrenombre en una herramienta de recaudación de fondos y comercializó camisetas con la frase “Soy un Talafreako”.

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