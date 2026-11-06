Estados Unidos

Trump atribuyó la caída de Wall Street a la victoria demócrata en las elecciones de EEUU

Los mercados cerraron en rojo el jueves tras una venta masiva de acciones, impulsada por el temor a que los nuevos legisladores frenen inversiones en centros de datos para inteligencia artificial

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump en la Casa Blanca, en Washington D. C., Estados Unidos, el 5 de noviembre de 2026 (REUTERS/Elizabeth Frantz)
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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, atribuyó a última hora del jueves el desplome de la bolsa estadounidense a la victoria de los demócratas en las elecciones legislativas de mitad de mandato. Los comicios dejaron al Partido Demócrata con el control de la Cámara de Representantes y el Senado, un revés político importante para el inquilino de la Casa Blanca.

Los mercados cerraron en rojo tras una venta masiva de acciones, impulsada por el temor a que los nuevos legisladores frenen inversiones en centros de datos para inteligencia artificial. El índice Nasdaq, que agrupa a las principales empresas tecnológicas, sufrió su mayor caída desde abril de 2025.

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“El mercado de valores se desplomó hoy porque los demócratas tuvieron un gran martes. Es tan triste verlo, ¡solo ustedes tienen la culpa!”, publicó Trump en su red Truth Social.

Los centros de datos enfrentan oposición de votantes estadounidenses de distintos sectores políticos, en gran medida por su impacto ambiental y por el volumen de agua que requieren. Varios de los candidatos que ganaron en los comicios de mitad de mandato asumieron el compromiso de limitar este tipo de proyectos.

El mensaje de Donald Trump vía Truth Social (@realDonaldTrump)
El mensaje de Donald Trump vía Truth Social (@realDonaldTrump)

Wall Street sufrió el jueves una ola de ventas que llevó al Nasdaq a caer 5,5%, arrastrado por las acciones de semiconductores, inteligencia artificial y centros de datos, y borró las ganancias registradas en la sesión anterior.

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El Nasdaq Composite cerró en 24.315 puntos, su mayor descenso en una jornada desde abril de 2025. El promedio industrial Dow Jones perdió 3,4%, mientras que el S&P 500 retrocedió 4,4%. El índice de semiconductores de Filadelfia encabezó las bajas, con un desplome de 11,4%. Nvidia cedió 8,8%; Advanced Micro Devices, 17,4%; Intel, 10,6%; y Marvell Technology, 16,8%.

La salida de inversores de los activos vinculados con el ciclo de expansión de la inteligencia artificial marcó la rueda bursátil.

Qualcomm cayó 9,7% tras anticipar ventas de chips para teléfonos inteligentes en el cuarto trimestre por debajo de las previsiones de Wall Street. La empresa señaló una demanda débil y menores ingresos relacionados con Apple, cuyas acciones bajaron 1,5%, según informó Reuters.

Las acciones tecnológicas encabezaron la rueda negativa en Nueva York.
Las acciones tecnológicas encabezaron la rueda negativa en Nueva York.

En paralelo, los precios del petróleo subieron el jueves ante las dudas del mercado sobre una eventual negociación entre Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

El barril de Brent del Mar del Norte avanzó 4,1% y se negoció a USD 98,47 en los contratos con entrega en enero. El West Texas Intermediate (WTI), referencia estadounidense, ganó 3% y cotizó a USD 90,72 por barril para las posiciones de diciembre.

Este viernes, las bolsas tecnológicas de Asia profundizaron sus caídas este viernes, después de la mayor baja de las acciones estadounidenses desde la venta masiva provocada por los aranceles en abril de 2025. El índice Nikkei de Japón se desplomó 7% apenas abrió la sesión. Los principales índices bursátiles de Corea del Sur y Taiwán llegaron a perder más de 8%.

El retroceso estuvo asociado al temor de un mayor escrutinio regulatorio y a una desaceleración en el desarrollo de la inteligencia artificial. Más tarde, los mercados de la región moderaron las pérdidas, ante compras de inversores que aprovecharon la caída de las cotizaciones.

(Con información de AFP y Reuters)

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