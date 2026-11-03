El padre de Meghan Markle ingresa en una residencia para personas con demencia en plena investigación por posesión de pornografía infantil

Toda la trama del caso Thomas Markle. (Instagram)

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El convulso culebrón de la familia paterna de Meghan Markle ha alcanzado su capítulo más dramático. Thomas Markle, de 82 años, ha sido ingresado en una residencia especializada en el cuidado de la memoria y pacientes con demencia ubicada en Florida. La noticia de su internamiento se produce en el momento más delicado de su vida, apenas unos días después de que su hijo mayor, Thomas Jr., dinamitara los cimientos familiares al denunciarlo formalmente por una supuesta posesión de material de abuso y pornografía infantil que ya se encuentra bajo la lupa conjunta de la Policía de Filipinas y el FBI.

El deterioro físico y cognitivo del progenitor de la duquesa de Sussex, que arrastra graves secuelas tras haber sufrido un ictus y la amputación de una pierna, añade un muro legal imprevisto para el avance de las pesquisas. Según apuntan diversos expertos judiciales, su ingreso en una unidad de cuidados de la memoria bloquea en la práctica cualquier intento inmediato de interrogatorio por parte de las autoridades federales o una hipotética extradición, al existir un diagnóstico de problemas cognitivos que invalidaría sus declaraciones en sede judicial sin una previa y exhaustiva evaluación médica independiente.

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Este escenario arroja, además, una luz completamente nueva y definitiva sobre la comentada ruptura entre Meghan Markle y su padre. Lo que durante años se narró como un distanciamiento motivado por posados pactados con la prensa en vísperas de su boda con el príncipe Harry en 2018, escondería en realidad una brecha mucho más profunda. Fuentes cercanas aseguran que la exactriz tuvo constancia de estas investigaciones desde 2019, levantando un muro infranqueable para proteger a su familia y asegurando por escrito que su padre jamás llegaría a cruzar la puerta del hogar de sus nietos, Archie y Lilibet.

Un trastero en México y un diagnóstico médico

El origen de este auténtico terremoto judicial se sitúa en Cebú (Filipinas), localidad donde Thomas Markle fijó su residencia hasta que sus severos problemas de salud, un ictus y un coágulo que derivaron en la amputación de su extremidad, le obligaron a regresar de urgencia a suelo estadounidense. Fue entonces cuando su hijo Thomas Jr., de 60 años, acudió a recoger los efectos personales que su progenitor había dejado atrás. Entre recuerdos familiares y enseres cotidianos, el primogénito aseguró haber descubierto cuatro grandes cajas repletas de móviles, ordenadores desmontados, discos duros y una ingente colección de cientos de fotografías y grabaciones explícitas de menores.

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El príncipe Harry y Meghan Markle preparan su regreso al Reino Unido seis años después de marcharse a Estados Unidos.

A este material, que ya está en manos de las autoridades filipinas tras cursarse una orden de registro de los dispositivos, se sumaría una segunda remesa de pertenencias hallada en un trastero en Rosarito (México). El propio Thomas Markle salió al paso de estas informaciones tachándolas de “mentiras repugnantes” y negando rotundamente poseer dicho almacén, al tiempo que intentaba defenderse con unas polémicas declaraciones: “Me gustan las asiáticas, pero eso no es un delito”. Sin embargo, su actual traslado al centro médico de Florida paraliza los tiempos procesales, tal y como advierte el letrado estadounidense Spencer Kuvin: “No se puede entrar sin más en un centro de atención a personas con problemas de memoria y realizar una entrevista. Cualquier abogado que se precie podría conseguir que se anule esa entrevista, y el FBI lo sabe; sería necesario un dictamen médico independiente y la autorización de un juez”.

Los años de silencio de Meghan Markle

En medio del escándalo, todas las miradas se dirigen de forma inevitable hacia Montecito. La relación entre Meghan y su padre quedó completamente rota hace ocho años, coincidiendo con su enlace real en Windsor, pero los motivos de fondo adquieren ahora un cariz de protección absoluta. Según desvelan las informaciones publicadas en torno al caso, la duquesa conoció las pesquisas que sobrevolaban a su progenitor hace ya un lustro, momento en el que decidió blindar a su entorno y cortar de raíz cualquier vía de contacto o acercamiento personal.

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Thomas Markle en un centro de demencia. (Instagram)

La denuncia abierta por Thomas Jr. ,nacido del primer matrimonio de Thomas con Roslyn Loveless, al igual que Samantha Markle, termina de dinamitar los restos de un núcleo familiar roto desde que el técnico de iluminación se separase de Doria Ragland a finales de los ochenta, dejándolo bajo las sospechas judiciales.