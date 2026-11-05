El médico de la ejecución fallida de Christa Pike no colocaba una vía intravenosa desde 2013

Christa Pike recibió la sentencia a pena de muerte por la tortura y el asesinato de Colleen Slemmer en 1995 (Archivo).

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El médico designado por el Departamento de Correccionales de Tennessee (TDOC) para supervisar el procedimiento de ejecución de Christa Pike había participado, cuatro meses antes, en otra ejecución que fue suspendida tras más de una hora de intentos fallidos por colocar vías intravenosas.

El profesional, Mark Fowler, integró el equipo que intentó ejecutar a Tony Carruthers el 21 de mayo. Treinta minutos después de iniciado el proceso, el equipo de tres personas encargado de colocar las vías intravenosas aún no había logrado establecer las dos vías periféricas necesarias para administrar la inyección letal.

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Por consiguiente, se requirió la asistencia de Fowler, quien intentó colocar una vía central en dos zonas del cuerpo, pero no tuvo éxito en ninguno de los intentos. Finalmente, los funcionarios resolvieron suspender el procedimiento.

En una declaración judicial recogida por PEOPLE, la abogada de Carruthers, Maria DeLiberto, de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU), explicó que, cuando se tomó esa decisión, su cliente estaba “claramente sufriendo” y “gimiendo visceralmente”. Según su declaración, le decía: “Me duele, me duele”.

Pese a ese antecedente, Fowler volvió a cumplir esa función durante el procedimiento de Pike, cuyo caso reavivó los cuestionamientos sobre la preparación del equipo y el protocolo de inyección letal de Tennessee, que establece que el médico debe determinar la muerte de la persona ejecutada y colocar una vía central si es necesario.

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El médico Mark Fowler supervisó la ejecución de Christa Pike tras participar cuatro meses antes en el fallido procedimiento de Tony Carruthers (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK vía REUTERS).

Una vía mal colocada no permitió que el pentobarbital ingresara a la vena de Pike

Christa Pike, de 50 años, fue condenada a muerte por la tortura y asesinato de Colleen Slemmer, de 19 años, ocurrido en 1995. El 30 de septiembre habría sido la primera mujer ejecutada en Tennessee en más de 200 años.

Tras recibir dos dosis de pentobarbital, fue trasladada en ambulancia desde una prisión de Nashville. Permaneció varios días inconsciente, con inflamación severa en los brazos, hematomas y neumonía.

Posteriormente, el 10 de octubre, recibió el alta médica y fue enviada nuevamente al centro penitenciario femenino donde cumplía su condena.

En declaraciones, Fowler atribuyó los errores en la fallida ejecución a una vía colocada incorrectamente, que llevó el pentobarbital al tejido circundante en lugar de a una vena.

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Pike requirió hospitalización y sufrió neumonía, hematomas e inflamación en los brazos tras la aplicación de dos dosis de pentobarbital (AP Foto/George Walker IV).

Fowler llevaba 13 años sin colocar una vía central

Un año antes de las ejecuciones de Carruthers y Pike, Fowler admitió, en una declaración de 2025 obtenida por PEOPLE, que no tenía privilegios hospitalarios ni autorización para insertar vías centrales en ninguna institución médica.

Asimismo, aseguró que había contado con esas habilitaciones por última vez en 2013 y que no había colocado una vía central desde entonces.

Gail A. Van Norman, profesora emérita de Anestesiología y Medicina del Dolor de la Universidad de Washington, señaló en otra declaración judicial que, con base en ese testimonio, Fowler “no posee la experiencia ni la formación necesarias para obtener o mantener la autorización para colocar vías centrales en muchas, si no en la mayoría, de las principales instituciones sanitarias actuales”.

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Van Norman añadió que el método que el médico utilizó durante el caso Carruthers constituye una “violación del estándar de atención actual”, según el documento recogido por PEOPLE.

Mark Fowler atribuyó el fallo en el procedimiento a una vía mal colocada que desvió el fármaco hacia el tejido circundante (Archivo).

Por su parte, Kit Thomas, subjefe de la Unidad de Hábeas Capital de la Defensoría Pública Federal del Distrito Medio de Tennessee, afirmó que la investigación sobre los problemas en las ejecuciones del estado debió comenzar en mayo, cuando Carruthers fue sometido “a más de una hora de dolor y sufrimiento” antes de que se cancelara el procedimiento.

“La fallida ejecución de Christa Pike se produjo después de que los funcionarios estatales ignoraran nuestras advertencias sobre su protocolo defectuoso”, aseveró Thomas.

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Además, sostuvo que los problemas persistirán si Tennessee no adopta medidas de transparencia, supervisión y rendición de cuentas. “Las ejecuciones no deben reanudarse hasta que esto ocurra”, concluyó.