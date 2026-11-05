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Las listas árabes respaldaron a Eisenkot para formar el próximo gobierno en Israel

La Lista Conjunta, con 11 escaños, y Raam, con ocho, comunicarán al presidente Isaac Herzog su recomendación durante las consultas posteriores a los comicios del 27 de octubre, sin que ningún candidato alcanzara mayoría parlamentaria

Las listas árabes respaldaron a Eisenkot para formar el próximo gobierno en Israel. (EFE/ARCHIVO)
Las listas árabes respaldaron a Eisenkot para formar el próximo gobierno en Israel. (EFE/ARCHIVO)
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La mayor lista árabe de Israel declaró el jueves que apoyaría a Gadi Eisenkot para formar el próximo gobierno, lo que refuerza sus posibilidades de ser elegido por encima del primer ministro Benjamin Netanyahu, quien perdió el respaldo de un partido religioso aliado.

El presidente Isaac Herzog celebraba un segundo día de consultas con los partidos políticos tras las elecciones del 27 de octubre, en las que ni Netanyahu —un derechista polarizador que ha liderado a Israel durante tres años de guerra— ni Eisenkot —un ex jefe militar que promete restaurar la unidad nacional— obtuvieron suficientes votos para una mayoría.

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Herzog elegirá por sí mismo a quién pedir que forme un nuevo gobierno, pero tradicionalmente el mandato se otorga a la persona recomendada por más partidos, lo que sería Eisenkot.

Las listas de mayoría árabe obtuvieron un récord de 19 escaños en las elecciones, lo que las convierte en posibles fuerzas decisivas si la oposición de Eisenkot decide trabajar con ellas, algo que sigue sin estar claro.

Ambas listas árabes dijeron el jueves que respaldaban a Eisenkot.

El bloque de Gadi Eisenkot suma 48 diputados frente a los 53 de Benjamin Netanyahu, por lo que una eventual cooperación con esas formaciones podría definir el próximo Ejecutivo en Israel. (REUTERS/ARCHIVO)
El bloque de Gadi Eisenkot suma 48 diputados frente a los 53 de Benjamin Netanyahu, por lo que una eventual cooperación con esas formaciones podría definir el próximo Ejecutivo en Israel. (REUTERS/ARCHIVO)

La Lista Conjunta, que obtuvo 11 escaños, dijo en un comunicado que “informará al presidente del Estado, Isaac Herzog, esta noche de su decisión de recomendar que se encargue a Gadi Eisenkot la formación del gobierno”.

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Raam, que obtuvo ocho escaños, también respaldó a Eisenkot.

Exenciones ultraortodoxas

Mientras tanto, Judaísmo Unido de la Torá, que respaldó a Netanyahu tras las cinco elecciones anteriores, declinó recomendar nuevamente a Netanyahu como primer ministro durante su reunión con Herzog, aunque tampoco se puso del lado de Eisenkot.

El partido informó a Herzog «que ha decidido no recomendar a ningún miembro de la Knéset para formar un gobierno», dijo la oficina del presidente en un comunicado, en referencia al Parlamento de 120 miembros, en el que Judaísmo Unido de la Torá ha obtenido siete escaños.

Junto con Shas, otro partido ultraortodoxo, han presionado para mantener la exención del servicio militar para los estudiantes religiosos.

Netanyahu ha mantenido la exención, pero no ha llegado a consagrarla en la ley, ante el gran resentimiento de muchos otros israelíes, mientras los reservistas cumplen múltiples períodos de servicio debido a las guerras en Gaza, Líbano e Irán.

“En cualquier gobierno que se forme a continuación, nuestra prioridad inmediata es resolver la situación de los estudiantes de la Torá”, dijo Isaac Pindrus, legislador de Judaísmo Unido de la Torá.

Eisenkot, que ha intentado atraer a los israelíes seculares desde la izquierda hasta la derecha, se ha mostrado firme sobre el fin de las exenciones del servicio militar.

El presidente Isaac Herzog otorgará un plazo de veintiocho días con opción a prórroga al legislador encargado de formar gabinete. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
El presidente Isaac Herzog otorgará un plazo de veintiocho días con opción a prórroga al legislador encargado de formar gabinete. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Algunos de sus aliados de la oposición han criticado a los ultraortodoxos —que representan alrededor del 14 por ciento de la población, pero tienen tasas de natalidad mucho más elevadas que los israelíes seculares— por ser una carga para el Estado.

Los observadores afirman que la táctica de Judaísmo Unido de la Torá tiene como objetivo principalmente castigar a Netanyahu y demostrar que sus votos no pueden darse por sentados, aunque aun así formarían parte de un gobierno si él lograra formar uno.

Los partidos árabes desempeñan un papel clave

Una vez que Herzog otorgue su mandato a un legislador, esa persona tendrá 28 días para formar un gobierno, con una posible prórroga de 14 días. Si el legislador fracasa, Herzog encargará entonces la tarea a otra persona.

El bloque de Netanyahu, incluido Judaísmo Unido de la Torá, tiene 53 escaños en el nuevo Parlamento, frente a los 48 del bloque de Eisenkot.

Benjamin Netanyahu manifestó sospechas sobre el ingreso de dinero de potencias extranjeras durante las elecciones. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)
Benjamin Netanyahu manifestó sospechas sobre el ingreso de dinero de potencias extranjeras durante las elecciones. (EUROPA PRESS/ARCHIVO)

Los partidos de mayoría árabe lograron avances históricos impulsados por la indignación ante el gobierno de extrema derecha de Netanyahu, cuyos ministros han prometido tratar a los arba-israelíes de forma muy similar a los palestinos de la Gaza devastada por la guerra y la Cisjordania ocupada.

Eisenkot podría formar un gobierno con los escaños de los partidos árabes, pero se arriesgaría a perder el apoyo de algunos miembros de la oposición, en particular Avigdor Liberman, un exasesor de Netanyahu convertido en un crítico abierto, que no obstante comparte las opiniones belicistas del gobierno saliente sobre los palestinos.

Netanyahu ha atacado implacablemente a la oposición incluso por la posibilidad de una alianza con legisladores árabes.

En un video grabado el miércoles en la oficina del primer ministro, Netanyahu alegó que había “serias sospechas” de que potencias extranjeras inyectaron dinero en las elecciones y cuestionó la lealtad de los ciudadanos árabes.

(AFP)

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