La Guardia Costera retiene un crucero en Miami y cancelan su viaje de 11 noches hacia seis destinos

MSC Cruceros canceló la salida del MSC Poesia desde PortMiami tras la retención del buque por parte de la Guardia Costera de Estados Unidos. (EFE/MSC Cruises)

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MSC Cruceros canceló la salida del MSC Poesia, que tenía previsto iniciar una travesía desde PortMiami, en Florida, después de que la Guardia Costera de Estados Unidos retuviera la embarcación para una inspección ampliada. La decisión interrumpió los planes de viaje de cientos de pasajeros que esperaban partir hacia destinos del Caribe y Centroamérica.

El procedimiento se produjo en un puerto de gran actividad para la industria de cruceros, donde las autoridades federales supervisan el cumplimiento de las normas de seguridad y operación marítima. La revisión quedó a cargo del Sector Miami de la Guardia Costera, que confirmó la retención del buque el domingo 1 de noviembre.

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La naviera anunció la cancelación después de intentar resolver una situación que calificó como un “asunto regulatorio”. Aunque confirmó que los pasajeros recibirán el reembolso completo del crucero y asistencia para regresar a sus hogares, todavía no se conocen los detalles técnicos o administrativos que originaron el procedimiento.

La Guardia Costera retuvo el barco para una inspección ampliada

El MSC Poesia debía iniciar el domingo 1 de noviembre una travesía de 11 noches desde PortMiami, con escalas en Jamaica, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y Belice. Sin embargo, el barco permaneció atracado mientras los agentes federales realizaban una inspección ampliada.

Según informó CBS News, cadena de televisión estadounidense, el Sector Miami de la Guardia Costera confirmó que había retenido la embarcación para verificar si cumplía con los estándares internacionales y las regulaciones de Estados Unidos.

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La agencia explicó que su responsabilidad es garantizar que el comercio marítimo se desarrolle de forma segura. También señaló que la prioridad del capitán del puerto es resguardar a los pasajeros, la tripulación, el buque y el medio ambiente.

Una inspección ampliada puede comprender diferentes aspectos de la operación de una embarcación extranjera. Entre ellos figuran los equipos de emergencia, los procedimientos de seguridad de la tripulación, las condiciones de navegación, los sistemas de prevención de contaminación y la documentación obligatoria.

Hasta el martes 3 de noviembre, las autoridades no habían identificado públicamente qué aspectos específicos estaban examinando en el MSC Poesia. Tampoco habían informado si encontraron alguna irregularidad durante el procedimiento.

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El Sector Miami de la Guardia Costera sometió la embarcación a una inspección ampliada para verificar el cumplimiento de los estándares internacionales y federales. (REUTERS/Marco Bello/File Photo)

Reembolso completo y asistencia para los pasajeros afectados

La naviera comunicó que no podía garantizar la salida del barco porque el asunto regulatorio no se había resuelto dentro del plazo necesario para comenzar el recorrido.

“Tomamos la difícil decisión de cancelar el viaje actual”, indicó MSC en una declaración difundida por CBS News. La compañía también pidió disculpas a los pasajeros por los inconvenientes y reconoció la frustración que podía generar la interrupción de sus vacaciones.

Como medida de compensación, la empresa confirmó que entregará un reembolso completo de las tarifas pagadas por el crucero. También ofrecerá asistencia a los pasajeros para facilitar la organización de su regreso a sus hogares.

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NBC Miami, cadena de televisión local de Florida, informó que MSC permitió a los pasajeros permanecer a bordo hasta el jueves 5 de noviembre para que tuvieran tiempo de coordinar sus planes de viaje.

La compañía no comunicó si la retención del barco podría modificar otros itinerarios programados. La continuidad de sus operaciones dependerá de las gestiones relacionadas con la inspección y de las decisiones de las autoridades marítimas.

Más de 2.000 personas estaban a bordo del MSC Poesia

Una fuente familiarizada con el caso dijo a CBS News que había más de 2.000 personas a bordo cuando la Guardia Costera retuvo la embarcación. Sin embargo, esa cantidad no fue confirmada oficialmente por la agencia ni por la compañía.

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De acuerdo con la información operativa difundida por MSC y recogida por medios estadounidenses, el barco tiene capacidad para 3.223 pasajeros y 1.039 tripulantes. En total, puede transportar a más de 4.200 personas entre pasajeros y tripulantes.

Estas cifras corresponden a la capacidad máxima de la embarcación y no representan necesariamente la cantidad de personas que viajaban en ella al momento de la inspección.

WPLG Local 10, canal de televisión local de Miami, también informó que el crucero permanecía retenido con pasajeros dentro mientras avanzaban las revisiones. La situación obligó a los pasajeros a reorganizar sus planes de viaje mientras esperaban instrucciones de la naviera.

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Aunque la cifra de más de 2.000 personas permite estimar el alcance de la cancelación, no se difundió un registro oficial definitivo de los pasajeros afectados por la cancelación.

MSC Cruceros atribuyó la suspensión del viaje a un asunto regulatorio sin detallar las causas técnicas del procedimiento. (REUTERS/Jean-Paul Pelissier)

El motivo de la inspección, sin confirmar

Uno de los principales interrogantes es qué situación impidió que el MSC Poesia recibiera autorización para iniciar su recorrido. MSC describió el inconveniente como un “asunto regulatorio”, pero no precisó si estaba relacionado con documentación, equipos, procedimientos de seguridad u otro requisito marítimo.

USA Today, diario estadounidense, informó que ni la compañía ni la Guardia Costera ofrecieron detalles adicionales sobre el motivo específico de la inspección.

La falta de información pública también impide determinar si las autoridades identificaron una infracción, si solicitaron corregir alguna deficiencia o si existe una sanción en evaluación.

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Por el momento, hay dos hechos confirmados: la Guardia Costera retuvo el barco para realizar una inspección ampliada y MSC canceló el viaje porque no logró resolver a tiempo el asunto regulatorio.

Sin embargo, no hay elementos suficientes para afirmar que la embarcación presentara una falla mecánica, que hubiera ocurrido una emergencia sanitaria o que existiera un peligro concreto para los pasajeros.

El itinerario cancelado: seis destinos en 11 noches

El crucero cancelado tenía una duración prevista de 11 noches y contemplaba escalas en seis destinos internacionales. La ruta comenzaría en PortMiami y continuaría por puertos de Jamaica, Colombia, Panamá, Costa Rica, Honduras y Belice.

De acuerdo con los itinerarios citados por USA Today y NBC Miami, las paradas programadas eran:

Ocho Ríos, en Jamaica.

Cartagena, en Colombia.

Colón, en Panamá.

Limón, en Costa Rica.

Roatán, en Honduras.

Ciudad de Belice, en Belice.

La suspensión dejó sin efecto todo el recorrido previsto, por lo que los pasajeros no pudieron iniciar la travesía ni realizar las escalas incluidas en sus reservas.

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Mientras tanto, el MSC Poesia permanecía en PortMiami a la espera de que concluyera el procedimiento de la Guardia Costera. Hasta el martes 3 de noviembre, las autoridades no habían anunciado cuándo finalizaría la revisión ni si el barco estaría habilitado para cumplir con su siguiente itinerario.