Estados Unidos

El Senado de Estados Unidos espera definición en Alaska y Misisipi: el pedido de Donald Trump

Ambas contiendas siguen abiertas tras el amplio triunfo legislativo que consolidó el control demócrata del Congreso

El recuento en Alaska podría extenderse hasta el 18 de noviembre debido al voto por correo y al sistema de preferencia. (REUTERS/Eric Lee)
El recuento en Alaska podría extenderse hasta el 18 de noviembre debido al voto por correo y al sistema de preferencia. (REUTERS/Eric Lee)
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Las carreras al Senado en Alaska y Misisipi continúan sin definirse este jueves, dos días después de unas elecciones de medio mandato que dieron una victoria contundente a los demócratas, mientras el presidente Donald Trump propuso una fórmula para revertir el resultado en el estado norteño.

En Alaska, la demócrata Mary Peltola supera al senador republicano Dan Sullivan por poco más de 600 sufragios, con el 48,2% de los votos frente al 47,9% obtenido por su rival, cuando ya se contabilizó el 75,5% de las boletas, según datos de la cadena NBC. Un tercer competidor, el republicano Gerald Heikes, apenas reúne el 2,3% de los votos emitidos.

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El alto porcentaje de electores que vota por correo, sumado a la lentitud de los conteos manuales propios del territorio, podría extender la definición hasta el 18 de noviembre, cuando entraría en juego el mecanismo de votación por orden de preferencia en caso de que ningún candidato obtenga la mayoría absoluta en la primera instancia.

El senador republicano Dan Sullivan vota en Anchorage, Alaska, en medio de una contienda que continúa sin definición (REUTERS/Emily Mesner)
El senador republicano Dan Sullivan vota en Anchorage, Alaska, en medio de una contienda que continúa sin definición (REUTERS/Emily Mesner)

La contienda quedó marcada además por señalamientos sobre una presunta maniobra del equipo de Peltola, al que se acusó de haber promovido la inscripción en la boleta de un aspirante llamado Daniel J. Sullivan, cuyo nombre guarda gran parecido con el del legislador republicano. La intención, según la denuncia, habría sido confundir a los votantes. La candidata demócrata negó la versión, publicada originalmente por The New York Times y retomada después por Trump y su espacio político para exigir que fuera descalificada. A través de Truth Social, el mandatario escribió: “Los votos del falso Dan Sullivan, sumados a los del otro ‘inútil’ que los demócratas pusieron en la papeleta, deberían transferirse de inmediato al verdadero Dan Sullivan, y se acabó la elección: él ganaría fácilmente. ¡No hay otra solución justa!”.

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En Misisipi, la definición del escaño también permanece abierta. El demócrata Scott Colom se ubica por delante de la senadora republicana Cindy Hyde-Smith por cerca de 1.200 votos, con el 49% frente al 48,9%, sobre un 95,6% del escrutinio ya procesado, según estimaciones de la misma cadena. Esa brecha se amplió de forma notoria respecto de un recuento anterior, cuando apenas 23 votos separaban a ambos postulantes.

Las autoridades fijaron el 10 de noviembre como plazo final para contabilizar los votos provisionales y así despejar el resultado en el estado. Si Colom conserva su ventaja, se convertirá en el primer senador afroamericano de la jurisdicción en más de un siglo, y en el primer legislador demócrata que la representa desde 1982.

Scott Colom lidera la contienda en Misisipi frente a Cindy Hyde-Smith tras procesarse más del 95% de los sufragios. (Reuters)
Scott Colom lidera la contienda en Misisipi frente a Cindy Hyde-Smith tras procesarse más del 95% de los sufragios. (Reuters)

El desenlace en ambos distritos determinará el tamaño definitivo de la mayoría demócrata en la cámara alta, que ya suma 54 bancas y podría ascender a 56 de confirmarse los triunfos de Peltola y Colom. El Partido Republicano, por su parte, retuvo terreno en Florida, pese a ceder posiciones en Texas, Kansas, Maine, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Iowa y Ohio, y mantuvo representación en Míchigan. En la Cámara baja, la oposición recuperó el control con un bloque que podría ampliarse hasta 258 escaños, muy por encima de los 218 necesarios para gobernar esa instancia.

Los comicios del martes también dieron lugar a otros resultados históricos. Keisha Lance Bottoms se convirtió en la primera gobernadora afroamericana de Georgia y del país, mientras que Deb Haaland fue elegida en Nuevo México como la primera gobernadora de origen indígena en la historia de Estados Unidos. Abdul El-Sayed, por su parte, se transformó en el primer senador musulmán tras vencer a un aliado de Trump en Míchigan.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, resumió el impacto del resultado para su partido: “Esto es, probablemente, lo más parecido a un evento de extinción para los republicanos en muchas partes del país que hayamos visto en los últimos 100 años”.

(Con información de AFP y EFE)

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