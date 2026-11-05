La Unión Europea impulsa un plan integral para transformar el modelo turístico continental

La Unión Europea presentó una estrategia para reforzar la competitividad y la sostenibilidad de su sector turístico (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guardar

La Comisión Europea presentó una estrategia de turismo sostenible para reforzar la competitividad, la resiliencia y la sostenibilidad del sector, que genera más de uno de cada diez euros de valor agregado en la Unión Europea (UE) cuando se considera su impacto completo. El plan apunta a mantener a Europa como el principal destino turístico internacional, en un contexto marcado por la crisis climática, la escasez de trabajadores calificados y los cambios en las expectativas de los viajeros.

La hoja de ruta, difundida el 4 de noviembre, propone una alianza entre autoridades, empresas y organizaciones del sector. Además, contempla medidas para digitalizar pequeñas compañías, gestionar los flujos de visitantes y extender la actividad más allá de las temporadas de mayor demanda. Según la Comisión Europea, el bloque concentra cerca del 40% de las llegadas turísticas internacionales.

PUBLICIDAD

El turismo agrupa a unos 5 millones de empresas en la UE, el 99 % de ellas pequeñas y medianas, y sostiene más de 20 millones de puestos de trabajo. La estrategia busca ampliar el acceso de esos negocios a formación, herramientas digitales y datos que faciliten la innovación, además de reducir barreras administrativas que la Comisión considera innecesarias.

El turismo representa el 10,1 % del valor agregado europeo

La relevancia económica del sector fue uno de los ejes de la iniciativa. El Centro Común de Investigación de la Comisión Europea, conocido como JRC por sus siglas en inglés, calculó que el impacto total del turismo equivale, en promedio, al 10,1 % del valor agregado bruto en los países de la UE incluidos en el análisis. La estimación contempla el gasto directo de los viajeros, los efectos sobre las cadenas de proveedores y el consumo derivado de los ingresos generados por la actividad.

PUBLICIDAD

El nuevo indicador amplía de manera considerable la medición tradicional. La contribución directa del turismo se ubica en 4,1 %, por lo que su efecto total resulta casi dos veces y media mayor. El Joint Research Centre explicó que la metodología combina cuentas satélite de turismo elaboradas por oficinas nacionales de estadística, tablas de insumo-producto de Eurostat y datos de pernoctaciones en establecimientos turísticos.

El peso de la actividad no es uniforme dentro de la Unión Europea. En Italia y España, el impacto total ronda el 14 % del valor agregado bruto, mientras que en Portugal y Croacia supera el 20 %. En Bélgica y Dinamarca, en cambio, se ubica apenas por debajo del 5 %, según las estimaciones incorporadas al Tablero de Turismo de la UE.

PUBLICIDAD

La estrategia de la UE busca sostener a Europa como principal destino turístico internacional frente a los desafíos climáticos y laborales (Europa Press)

La estrategia también responde a riesgos que exceden la recuperación posterior a la pandemia de COVID-19. Las tensiones geopolíticas, la falta de personal, los fenómenos climáticos y la concentración de visitantes en ciertos destinos forman parte del diagnóstico oficial. Aunque el interés por viajar se mantiene elevado —el 76 % de los europeos planea realizar un viaje en los próximos seis meses—, Bruselas busca que el crecimiento turístico reduzca la presión sobre los residentes, la infraestructura y los recursos locales.

Entre las medidas anunciadas figuran una Academia de Turismo de la UE, un Observatorio de Turismo, un espacio común europeo de datos y una iniciativa de simplificación administrativa. El programa también plantea avanzar hacia una experiencia de viaje más integrada dentro de Europa, mediante una mejor articulación entre los traslados y los servicios turísticos.

PUBLICIDAD

La UE propone ordenar los visitantes y suma al ciclismo a su agenda turística

Para los destinos con alta demanda, el programa prevé un modelo europeo de gestión turística, una caja de herramientas para promover un turismo equilibrado y una red de coordinación ante crisis. El objetivo es distribuir las visitas a lo largo del año, mejorar la preparación ante contingencias y procurar que los beneficios económicos lleguen a las comunidades que reciben a los viajeros.

La Estrategia de Turismo Sostenible de la UE incorpora además la movilidad activa en el capítulo dedicado a la conectividad. La Federación Europea de Ciclistas valoró que el documento mencione al cicloturismo y a EuroVelo, la red continental de rutas para bicicletas, aunque cuestionó la falta de compromisos concretos de inversión. Según la European Cyclists’ Federation, la Comisión se comprometió a impulsar la integración de esos recorridos con el transporte público y con servicios adaptados para ciclistas.

PUBLICIDAD

La entidad consideró que esa referencia supone un avance frente a marcos europeos anteriores, pero reclamó estudios actualizados sobre la contribución económica del ciclismo y recursos específicos para infraestructura. Como referencia, indicó que el cicloturismo genera más de EUR 18.000 millones anuales de ingresos brutos solo en Alemania, una cifra que atribuyó a la relevancia de ese segmento.

La estrategia no tendrá carácter legislativo, aunque orientará programas e instrumentos de financiamiento comunitario, incluido el próximo marco presupuestario plurianual para 2028-2034. Para coordinar su implementación, la Comisión creará una Alianza de Turismo de la UE, con participación de gobiernos nacionales, regiones, municipios, empresas y otros actores del sector.

PUBLICIDAD

El comisario europeo de Transporte y Turismo Sostenible, Apostolos Tzitzikostas, presenta este 5 de noviembre el plan ante ministros del área reunidos en Mullingar, Irlanda. El encuentro, organizado durante la presidencia irlandesa del Consejo de la UE, aborda cómo traducir los lineamientos en medidas aplicables para las empresas, los destinos y las economías regionales, informó el Departamento de Empresa, Turismo y Empleo de Irlanda.