Un boleto vendido en Nueva Jersey ganó USD 847 millones en Powerball, pero el ganador sigue siendo un misterio

Un único boleto vendido en Nueva Jersey acertó las seis cifras de Powerball y obtuvo un premio de USD 847 millones (REUTERS/Kylie Cooper)

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Un boleto vendido en Nueva Jersey ganó el premio mayor de Powerball de USD 847 millones, pero, por ahora, no se conoce quién lo compró ni en qué comercio fue adquirido.

El sorteo del miércoles 4 de noviembre puso fin a una racha de 35 sorteos sin ganadores del pozo principal y dejó al premio en el noveno lugar entre los más altos de la historia del juego.

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La información difundida por Powerball confirma que hubo un único boleto que acertó las seis cifras. Sin embargo, el comunicado no identificó al ganador ni precisó la localidad o el punto de venta dentro del estado.

La normativa de Nueva Jersey permite a los ganadores de lotería conservar su identidad en reserva de forma indefinida, salvo que renuncien a ese derecho.

La legislación del estado de Nueva Jersey autoriza a los ganadores de lotería a mantener su identidad en reserva indefinida (REUTERS/Kylie Cooper)

La identidad del ganador puede permanecer oculta

El poseedor del boleto deberá presentarlo para iniciar el trámite de cobro, aunque eso no implica que su nombre deba hacerse público.

La guía de la Lotería de Nueva Jersey establece que la identidad de los ganadores se mantiene confidencial si no autorizan expresamente su difusión; el organismo sí puede revelar el juego, el monto obtenido, el comercio vendedor y la ciudad en la que se vendió el boleto.

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Por eso, el misterio que rodea al ganador podría prolongarse incluso después de que reclame el premio. El estado debe recibir los datos personales necesarios para validar el cobro y cumplir con las obligaciones tributarias, pero no está obligado a divulgarlos.

El ganador tiene dos alternativas de pago, ambas sujetas a impuestos. Puede recibir USD 363,1 millones en un pago único o elegir una anualidad de USD 847 millones, distribuida en 30 pagos durante 29 años, con aumentos anuales.

El acreedor del pozo puede optar entre un cobro inmediato de USD 363,1 millones o pagos anuales diferidos a lo largo de 29 años (REUTERS/Kylie Cooper)

Los números sorteados fueron 15, 34, 41, 53 y 56, con Powerball 21

Las cinco bolas blancas extraídas fueron 15, 34, 41, 53 y 56; la bola roja de Powerball fue el 21. El multiplicador Power Play fue 2X. La probabilidad de acertar el premio mayor es de una entre 292,2 millones.

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Más de un millón de boletos obtuvieron premios en categorías inferiores durante el mismo sorteo, según Powerball.

El desglose figura en el comunicado oficial de Powerball sobre el sorteo: 25 boletos acertaron cuatro bolas blancas y la Powerball y obtuvieron USD 50.000 cada uno, mientras que cuatro sumaron la opción Power Play a esa combinación y ganaron USD 100.000 cada uno.

Stephen Durrell, presidente del Powerball Product Group y director ejecutivo de la Lotería de Kansas, señaló que la acumulación de pozos explica la magnitud del premio.

“Las rachas consecutivas de premios mayores que resultan en premios de esta magnitud son una prueba de la emoción que genera Powerball”, afirmó en el comunicado oficial.

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La combinación del sorteo correspondió a las bolas 15, 34, 41, 53 y 56 junto a la Powerball 21, con probabilidades de una en 292,2 millones (REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo)

El pozo vuelve a USD 20 millones para el próximo sorteo

El premio de Nueva Jersey se produjo menos de tres meses después de que un boleto vendido en Illinois obtuviera USD 1.040 millones el 12 de agosto de 2026.

Ese pozo ocupa el octavo lugar en el historial de Powerball, inmediatamente por encima del ganado esta semana.

Tras conocerse el nuevo ganador, el acumulado se reinició en USD 20 millones para el próximo sorteo, previsto para el sábado. Al estar por debajo de USD 150 millones, volverá a estar disponible el multiplicador Power Play de 10X.

El boleto debe cobrarse en Nueva Jersey

El reglamento de Powerball establece que cada premio debe cobrarse en la jurisdicción donde se vendió el boleto.

Por esa razón, quien tenga el comprobante ganador tendrá que realizar el trámite ante la Lotería de Nueva Jersey, que verificará su autenticidad antes de autorizar cualquier pago.

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Los sorteos de Powerball se realizan los lunes, miércoles y sábados, y cada jugada cuesta USD 2. El juego reúne a loterías de distintos estados de Estados Unidos, pero las reglas de cobro y la administración de los premios dependen de la jurisdicción en la que se efectúa la venta.

Mientras el boleto no sea presentado, no habrá confirmación pública sobre si fue adquirido por una persona o por un grupo.

La posibilidad de que el titular mantenga su nombre reservado significa que, aun después de la validación, la única certeza puede seguir siendo que el premio fue vendido en Nueva Jersey.

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