Estados Unidos

Resultados de las elecciones en Estados Unidos EN VIVO: cerraron las mesas de votación en ocho estados

Los primeros colegios electorales cerraron este martes en las legislativas de mitad de mandato en Estados Unidos, claves para el presidente Donald Trump, en las que los demócratas aspiran a arrebatarle a los republicanos el control del Congreso

Guardar

Comenzaron a cerrar las primeras urnas, mientras los votantes —hartos de los altos precios e indignados por el rumbo que ha tomado el país— acudían a sufragar en unas elecciones de mitad de mandato que servirán como referéndum sobre el segundo tramo del mandato del presidente Donald Trump.

La oposición demócrata espera lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) e incluso alberga buenas perspectivas para el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños.

Los demócratas, con 47 asientos en la Cámara Alta, tienen opciones de llegar a los 51, con encuestas que les favorecen frente a los republicanos en estados tradicionalmente conservadores como Maine, Alaska, Texas, Ohio y Kansas.

Una derrota en el Senado podría abrir la puerta a un nuevo intento de destitución de Trump, tras las dos votaciones de censura que sufrió en su primer mandato (2017-2021).

Todas las novedades de las elecciones:

00:12 hsHoy

La demócrata Debbie Wasserman Schultz logra la reelección a la Cámara de Representantes de EE. UU. por el 20.º distrito congresional de Florida

El cambio de Wasserman Schultz a un nuevo distrito congresional dio sus frutos, ya que la expresidenta del Comité Nacional Demócrata obtuvo un 12.º mandato. Es la primera congresista judía elegida por Florida y formó parte de la Cámara de Representantes y del Senado estatales antes de acceder a un cargo a nivel federal. Andersen, quien fundó una compañía de seguros comerciales y de propiedad, afirmó que esa experiencia le brindó una perspectiva única sobre cómo reducir los costos de los seguros de propiedad, una preocupación creciente en Florida. Associated Press declaró a Wasserman Schultz ganadora a las 7:09 p. m. (hora del este).

00:02 hsHoy

Cierran más centros de votación en la costa este

Acaban de cerrar los centros de votación en Florida, Georgia, Carolina del Sur, Vermont, Virginia y Nuevo Hampshire.

Los centros de votación restantes en Indiana y Kentucky también están cerrando.

23:58 hsAyer

Las mejores imágenes de la jornada de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos

Los votantes renuevan toda la Cámara de Representantes, 35 escaños del Senado y 36 gobernaciones, con Donald Trump en mínimos de aprobación y los demócratas por delante en las encuestas

Los ciudadanos votan en un colegio electoral situado en Synod House durante las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos en Nueva York, Estados Unidos. 3 de noviembre de 2026. REUTERS/David Dee Delgado
Los ciudadanos votan en un colegio electoral situado en Synod House durante las elecciones de mitad de legislatura de Estados Unidos en Nueva York, Estados Unidos. 3 de noviembre de 2026. REUTERS/David Dee Delgado

Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio mandato, las primeras de la segunda presidencia de Donald Trump. Los votantes eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, a 35 senadores (33 por vencimiento de mandato y dos para cubrir vacantes, en Florida y Ohio) y a 36 gobernadores. En la mitad de esos estados, el gobernador saliente no se presenta a la reelección.

Leer la nota completa
23:44 hsAyer

Los primeros recuentos en Indiana muestran una mayor inclinación hacia el Partido Demócrata

Es todavía muy pronto, pero varios de los primeros informes procedentes de Indiana muestran señales de fortaleza demócrata en comparación con hace dos años.

En el 5.º Distrito de Indiana, el demócrata J.D. Ford obtuvo el 63,6 % de los votos en el primer recuento notificado en el condado de Hamilton. Hace dos años, la representante republicana Victoria Spartz se impuso en ese mismo recuento con un 50,1 % frente al 46,3 %.

En el 3.er Distrito, la demócrata Kelly Thompson obtuvo el 63,5 % de los votos en el primer recuento del condado de Allen. Hace dos años, el republicano Marlin Stutzman ganó en ese recuento con un 53,6 %.

Este patrón se ha repetido en otros condados del 3.er Distrito, donde Stutzman lidera los primeros recuentos, pero con un margen considerablemente menor al que obtuvo hace dos años.

Es probable que estos resultados correspondan a votos por correo y votos anticipados; de hecho, existen indicios de que los demócratas han tenido un mejor desempeño en la votación previa a la jornada electoral que en años anteriores. Dada la tendencia republicana de ambos distritos, es demasiado pronto para saber si llegarán a ser competitivos, pero esta comparación ofrece uno de los primeros datos concretos de la noche.

23:39 hsAyer

Jeffries afirma que los demócratas de la Cámara de Representantes están preparados para ofrecer la “mejor versión” de Estados Unidos

Jeffries, quien podría hacer historia al convertirse en el primer presidente de la Cámara de Representantes de raza negra —si los demócratas logran el control y lo eligen para el cargo—, señaló que los demócratas de la Cámara no trabajan para ningún presidente.

“Trabajamos para todos ustedes, el pueblo estadounidense, y estamos comprometidos a lograr que Estados Unidos sea la mejor versión de sí mismo”, afirmó.

Dijo a los voluntarios que los demócratas están “comprometidos a poner fin a esta pesadilla nacional, a luchar para que este país sea asequible” y a “continuar la larga, necesaria y majestuosa marcha de nuestro país hacia una unión más perfecta”. Y los animó diciendo: “¡Vamos a ganar esto!“.

23:37 hsAyer

Lo que muestran las encuestas a pie de urna

A continuación, presentamos algunos detalles de las encuestas a pie de urna realizadas por SRSS para un consorcio de medios de comunicación estadounidenses, que incluía a importantes cadenas de televisión y a la agencia Associated Press.

Dichas encuestas revelaron que la mitad de los votantes consideraba las elecciones de mitad de mandato de 2026 como una oportunidad para expresar su rechazo a Trump, mientras que tres cuartas partes afirmaron sentirse «enfadadas» o «insatisfechas» con el rumbo que está tomando el país.

Además, el 70 % de los votantes encuestados señaló que desea que el Congreso ejerza un mayor control y contrapeso sobre el presidente.

23:31 hsAyer

Los demócratas se muestran esperanzados ante el primer recuento de votos en el condado de Hamilton, Indiana, donde J.D. Ford (demócrata) se enfrenta a la actual representante Victoria Spartz (republicana).

El primer recuento favoreció a Ford con un 63,6 % frente al 36,4 % de Spartz, con un 52 % de los votos escrutados.

Es pronto, pero los estrategas demócratas que siguen la contienda esperaban que el primer resultado para Ford en este condado, situado al norte de Indianápolis, se situara en torno al 55 o 60 %.

Si Spartz pierde, esto podría augurar una noche muy negativa para los republicanos.

23:26 hsAyer

Trump proclama la “Semana del Anticomunismo”

A pocas horas de que comiencen a conocerse los resultados clave de las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que declara esta semana como la “Semana del Anticomunismo”.

“Proclamo por la presente la semana del 1 al 7 de noviembre como la Semana del Anticomunismo. Hago un llamado a todos los estadounidenses a mantenerse firmes en su defensa frente a cualquier amenaza al estilo de vida estadounidense, y a proteger nuestra llama encendida de la libertad frente a la oscuridad del comunismo”, señala la proclamación.

La Casa Blanca publicó el documento en su sitio web antes de las 18:00 horas (hora del Este), mientras el presidente comentaba en sus redes sociales que estaba siguiendo los resultados “pre-electorales” a través de la cadena Fox News.

23:20 hsAyer

Cuándo se sabrá quién ganó en las elecciones de medio término de EEUU: las claves que definirán los tiempos

Florida, Kentucky y Texas darán las primeras señales. La composición del Congreso dependerá de contiendas cerradas y de procedimientos locales que pueden prolongar el recuento durante varios días

Los comicios de medio término en Estados Unidos renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado y 36 gobernaciones (REUTERS/Tierney L. Cross)
Los comicios de medio término en Estados Unidos renuevan los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 bancas del Senado y 36 gobernaciones (REUTERS/Tierney L. Cross)

Cuándo se sabrá quién ganó las elecciones de medio término en Estados Unidos es la pregunta que millones de ciudadanos y analistas intentan contestar este martes. La respuesta depende de dos variables: la velocidad de conteo de cada estado y el margen entre los candidatos. Alaska y Maine concentran la mayor incertidumbre del escrutinio, con escaños del Senado que podrían no resolverse en semanas, según proyectaron periodistas de The New York Times en la víspera de la elección.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Estados UnidosElecciones Estados UnidosElecciones Estados Unidos 2026

Últimas noticias

En el cierre de la jornada electoral, Donald Trump descartó una ofensiva inmediata contra Irán

En una entrevista con el Financial Times, el mandatario estadounidense dijo que su país está preparado para actuar si fuera necesario, aunque aseguró que no ve motivos para hacerlo ahora mismo

En el cierre de la jornada electoral, Donald Trump descartó una ofensiva inmediata contra Irán

La primera muerte del año por gripe aviar en Estados Unidos reaviva la alerta sanitaria por el ganado lechero infectado en Washington

Un residente del condado de Yakima falleció con un cuadro grave luego de exponerse al virus en una granja

La primera muerte del año por gripe aviar en Estados Unidos reaviva la alerta sanitaria por el ganado lechero infectado en Washington

Por qué algunos millonarios prefieren alquilar en Miami en vez de comprar una propiedad

El aumento de las hipotecas, los seguros, los impuestos y las cuotas de condominio llevó a hogares de altos ingresos a priorizar la liquidez y reducir sus gastos mensuales

Por qué algunos millonarios prefieren alquilar en Miami en vez de comprar una propiedad

“Es difícil sentirme completamente cómoda en público”: una sobreviviente de los asesinatos de Idaho pidió frenar la difusión de imágenes con su rostro

Dylan Mortensen sostiene que la exposición, las amenazas y el acoso alteraron su vida desde el ataque de 2022 contra cuatro estudiantes universitarios

“Es difícil sentirme completamente cómoda en público”: una sobreviviente de los asesinatos de Idaho pidió frenar la difusión de imágenes con su rostro

Seguro médico en Estados Unidos: hasta cuándo puedes inscribirte y cómo elegir el mejor plan para 2027

El período comenzó el 1 de noviembre y exige completar la solicitud y pagar la primera prima antes del 15 de diciembre para iniciar la protección en enero

Seguro médico en Estados Unidos: hasta cuándo puedes inscribirte y cómo elegir el mejor plan para 2027

ÚLTIMAS NOTICIAS

De Demi Moore a Hailey Bieber: las celebridades impusieron sus estilos en una noche de moda y diseño en Nueva York

De Demi Moore a Hailey Bieber: las celebridades impusieron sus estilos en una noche de moda y diseño en Nueva York

El fuerte repudio de Flor de la V al ataque transfóbico a trabajadoras sexuales en Palermo: “Los discursos de odio matan”

Inesperada reunión entre Máximo Kirchner y Kicillof para firmar la paz en la previa del encuentro del PJ Bonaerense

Qué pasa si compro una eSIM por internet y el código QR no me funciona

Neuquén: echaron a dos empleados públicos que ingresaron con una mujer a un edificio estatal y consumieron cocaína

INFOBAE AMÉRICA

En el cierre de la jornada electoral, Donald Trump descartó una ofensiva inmediata contra Irán

En el cierre de la jornada electoral, Donald Trump descartó una ofensiva inmediata contra Irán

La primera muerte del año por gripe aviar en Estados Unidos reaviva la alerta sanitaria por el ganado lechero infectado en Washington

Por qué algunos millonarios prefieren alquilar en Miami en vez de comprar una propiedad

“Es difícil sentirme completamente cómoda en público”: una sobreviviente de los asesinatos de Idaho pidió frenar la difusión de imágenes con su rostro

Arrestan en La Habana a la periodista Camila Acosta cuando iba a una consulta veterinaria

DEPORTES

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

El sentido mensaje del compañero argentino de Jesús de Miguel, el jugador que murió en España tras chocar con un rival

Las confesiones de Brian Fernández: de la adicción que lo tuvo “al borde de la muerte” al insólito cruce con Ibrahimovic

Del golazo al tenso cruce con Bruno Fernandes: el partido de Matías Soulé en la caída de la Roma ante el United por la Champions

Nicolás Ramírez no fue designado para la última fecha del Clausura tras las polémicas en el Superclásico: la explicación oficial

La concluyente respuesta del presidente del Inter cuando le preguntaron si contratará a Mauro Icardi