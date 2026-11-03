Resultados de las elecciones en Estados Unidos EN VIVO: cerraron las mesas de votación en ocho estados

Comenzaron a cerrar las primeras urnas, mientras los votantes —hartos de los altos precios e indignados por el rumbo que ha tomado el país— acudían a sufragar en unas elecciones de mitad de mandato que servirán como referéndum sobre el segundo tramo del mandato del presidente Donald Trump.
La oposición demócrata espera lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) e incluso alberga buenas perspectivas para el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños.
Los demócratas, con 47 asientos en la Cámara Alta, tienen opciones de llegar a los 51, con encuestas que les favorecen frente a los republicanos en estados tradicionalmente conservadores como Maine, Alaska, Texas, Ohio y Kansas.
Una derrota en el Senado podría abrir la puerta a un nuevo intento de destitución de Trump, tras las dos votaciones de censura que sufrió en su primer mandato (2017-2021).
Todas las novedades de las elecciones:
La demócrata Debbie Wasserman Schultz logra la reelección a la Cámara de Representantes de EE. UU. por el 20.º distrito congresional de Florida
El cambio de Wasserman Schultz a un nuevo distrito congresional dio sus frutos, ya que la expresidenta del Comité Nacional Demócrata obtuvo un 12.º mandato. Es la primera congresista judía elegida por Florida y formó parte de la Cámara de Representantes y del Senado estatales antes de acceder a un cargo a nivel federal. Andersen, quien fundó una compañía de seguros comerciales y de propiedad, afirmó que esa experiencia le brindó una perspectiva única sobre cómo reducir los costos de los seguros de propiedad, una preocupación creciente en Florida. Associated Press declaró a Wasserman Schultz ganadora a las 7:09 p. m. (hora del este).
Cierran más centros de votación en la costa este
Acaban de cerrar los centros de votación en Florida, Georgia, Carolina del Sur, Vermont, Virginia y Nuevo Hampshire.
Los centros de votación restantes en Indiana y Kentucky también están cerrando.
Estados Unidos celebra este martes 3 de noviembre las elecciones de medio mandato, las primeras de la segunda presidencia de Donald Trump. Los votantes eligen a los 435 miembros de la Cámara de Representantes, a 35 senadores (33 por vencimiento de mandato y dos para cubrir vacantes, en Florida y Ohio) y a 36 gobernadores. En la mitad de esos estados, el gobernador saliente no se presenta a la reelección.
Los primeros recuentos en Indiana muestran una mayor inclinación hacia el Partido Demócrata
Es todavía muy pronto, pero varios de los primeros informes procedentes de Indiana muestran señales de fortaleza demócrata en comparación con hace dos años.
En el 5.º Distrito de Indiana, el demócrata J.D. Ford obtuvo el 63,6 % de los votos en el primer recuento notificado en el condado de Hamilton. Hace dos años, la representante republicana Victoria Spartz se impuso en ese mismo recuento con un 50,1 % frente al 46,3 %.
En el 3.er Distrito, la demócrata Kelly Thompson obtuvo el 63,5 % de los votos en el primer recuento del condado de Allen. Hace dos años, el republicano Marlin Stutzman ganó en ese recuento con un 53,6 %.
Este patrón se ha repetido en otros condados del 3.er Distrito, donde Stutzman lidera los primeros recuentos, pero con un margen considerablemente menor al que obtuvo hace dos años.
Es probable que estos resultados correspondan a votos por correo y votos anticipados; de hecho, existen indicios de que los demócratas han tenido un mejor desempeño en la votación previa a la jornada electoral que en años anteriores. Dada la tendencia republicana de ambos distritos, es demasiado pronto para saber si llegarán a ser competitivos, pero esta comparación ofrece uno de los primeros datos concretos de la noche.
Jeffries afirma que los demócratas de la Cámara de Representantes están preparados para ofrecer la “mejor versión” de Estados Unidos
Jeffries, quien podría hacer historia al convertirse en el primer presidente de la Cámara de Representantes de raza negra —si los demócratas logran el control y lo eligen para el cargo—, señaló que los demócratas de la Cámara no trabajan para ningún presidente.
“Trabajamos para todos ustedes, el pueblo estadounidense, y estamos comprometidos a lograr que Estados Unidos sea la mejor versión de sí mismo”, afirmó.
Dijo a los voluntarios que los demócratas están “comprometidos a poner fin a esta pesadilla nacional, a luchar para que este país sea asequible” y a “continuar la larga, necesaria y majestuosa marcha de nuestro país hacia una unión más perfecta”. Y los animó diciendo: “¡Vamos a ganar esto!“.
Lo que muestran las encuestas a pie de urna
A continuación, presentamos algunos detalles de las encuestas a pie de urna realizadas por SRSS para un consorcio de medios de comunicación estadounidenses, que incluía a importantes cadenas de televisión y a la agencia Associated Press.
Dichas encuestas revelaron que la mitad de los votantes consideraba las elecciones de mitad de mandato de 2026 como una oportunidad para expresar su rechazo a Trump, mientras que tres cuartas partes afirmaron sentirse «enfadadas» o «insatisfechas» con el rumbo que está tomando el país.
Además, el 70 % de los votantes encuestados señaló que desea que el Congreso ejerza un mayor control y contrapeso sobre el presidente.
Los demócratas se muestran esperanzados ante el primer recuento de votos en el condado de Hamilton, Indiana, donde J.D. Ford (demócrata) se enfrenta a la actual representante Victoria Spartz (republicana).
El primer recuento favoreció a Ford con un 63,6 % frente al 36,4 % de Spartz, con un 52 % de los votos escrutados.
Es pronto, pero los estrategas demócratas que siguen la contienda esperaban que el primer resultado para Ford en este condado, situado al norte de Indianápolis, se situara en torno al 55 o 60 %.
Si Spartz pierde, esto podría augurar una noche muy negativa para los republicanos.
Trump proclama la “Semana del Anticomunismo”
A pocas horas de que comiencen a conocerse los resultados clave de las elecciones de mitad de mandato, el presidente Donald Trump firmó una proclamación que declara esta semana como la “Semana del Anticomunismo”.
“Proclamo por la presente la semana del 1 al 7 de noviembre como la Semana del Anticomunismo. Hago un llamado a todos los estadounidenses a mantenerse firmes en su defensa frente a cualquier amenaza al estilo de vida estadounidense, y a proteger nuestra llama encendida de la libertad frente a la oscuridad del comunismo”, señala la proclamación.
La Casa Blanca publicó el documento en su sitio web antes de las 18:00 horas (hora del Este), mientras el presidente comentaba en sus redes sociales que estaba siguiendo los resultados “pre-electorales” a través de la cadena Fox News.
Cuándo se sabrá quién ganó las elecciones de medio término en Estados Unidos es la pregunta que millones de ciudadanos y analistas intentan contestar este martes. La respuesta depende de dos variables: la velocidad de conteo de cada estado y el margen entre los candidatos. Alaska y Maine concentran la mayor incertidumbre del escrutinio, con escaños del Senado que podrían no resolverse en semanas, según proyectaron periodistas de The New York Times en la víspera de la elección.