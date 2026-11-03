Resultados de las elecciones en Estados Unidos EN VIVO: cerraron las mesas de votación en ocho estados

Comenzaron a cerrar las primeras urnas, mientras los votantes —hartos de los altos precios e indignados por el rumbo que ha tomado el país— acudían a sufragar en unas elecciones de mitad de mandato que servirán como referéndum sobre el segundo tramo del mandato del presidente Donald Trump.

La oposición demócrata espera lograr una mayoría en la Cámara de Representantes (435 escaños) e incluso alberga buenas perspectivas para el Senado, que renueva 35 de sus 100 escaños.

Los demócratas, con 47 asientos en la Cámara Alta, tienen opciones de llegar a los 51, con encuestas que les favorecen frente a los republicanos en estados tradicionalmente conservadores como Maine, Alaska, Texas, Ohio y Kansas.

Una derrota en el Senado podría abrir la puerta a un nuevo intento de destitución de Trump, tras las dos votaciones de censura que sufrió en su primer mandato (2017-2021).

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