Christa Pike rompe el silencio tras sobrevivir a su ejecución en Tennessee: “Hay dolor en mi mente y en mi alma”

Christa Pike declaró que mantiene dolores en el cuerpo y aislamiento tras sobrevivir a la inyección letal en Tennessee. (J. Miles Cary/ Knoxville News Sentinel/USA TODAY NETWORK via REUTERS)

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Christa Pike afirmó que no ha habido un solo momento sin dolor desde la noche del 30 de septiembre, cuando sobrevivió a un intento de ejecución por inyección letal en Tennessee. La única mujer en el corredor de la muerte del estado, condenada por el asesinato de Colleen Slemmer en 1995, hizo públicas sus primeras declaraciones un mes después de ese episodio en un comunicado dictado a su equipo legal y difundido el viernes.

“Mi cuerpo duele. Me duelen los brazos. Me duelen las manos. Me duele la garganta. Aún me cuesta hablar. Y el dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”, expresó Christa Pike.

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El caso derivó en una cadena de consecuencias institucionales: el gobernador de Tennessee, Bill Lee, ordenó una revisión independiente para determinar qué ocurrió en la cámara de ejecución, dispuso la suspensión temporal de todas las ejecuciones en el estado hasta fin de año y aceptó la renuncia del comisionado correccional Frank Strada.

El comunicado fechado en octubre expone la declaración de Christa Pike con el fragmento resaltado en amarillo: "El dolor no es solo físico. Hay dolor en mi mente y en mi alma”. (X/@CStewartNews)

La posibilidad de que el estado intente ejecutar a Pike por segunda vez permanece abierta, lo que anticipa una prolongada disputa judicial.

Qué dijo Christa Pike tras sobrevivir a la ejecución fallida en Tennessee

En su primera declaración pública desde el intento de ejecución, Pike, de 50 años, describió un proceso de recuperación marcado por el sufrimiento físico y el aislamiento. Según informó ABC News, Pike se encuentra en la enfermería del Centro de Rehabilitación Debra K. Johnson, en Nashville, donde permanece “en gran medida aislada del resto de la población carcelaria, lejos de otras personas y de los vínculos humanos que tanto significan” para ella.

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El equipo penitenciario tardó una hora en colocar las vías intravenosas y administró dos dosis de pentobarbital a la reclusa.

La propia Pike comparó esa situación con los 28 años que pasó en régimen de aislamiento desde su llegada al corredor de la muerte, y la describió como “una repetición de esa condición”. “Me estoy recuperando, y sé que me estoy fortaleciendo”, afirmó.

“Pero recuperarse no es lo mismo que estar bien”, acotó. También señaló que despertó “sola en un hospital, confundida y con dolor”, sin haber contemplado la posibilidad de seguir con vida tras esa noche. “No sé por qué sobreviví. No sé qué viene después. Algunos días, encontrar esperanza es más difícil que otros”, agregó.

Christa Pike también expresó que piensa en la familia de Slemmer y en “el terrible dolor y la pérdida que han soportado”, y agradeció a los socorristas, médicos y enfermeras que la atendieron: “Me trataron con compasión, dignidad y respeto. Nunca olvidaré su amabilidad”.

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La justicia condenó a Pike a la pena de muerte en 1995 por el asesinato de Colleen Slemmer en Knoxville.

Extendió ese reconocimiento a sus abogados: “Lucharon por mí, estuvieron a mi lado y se negaron a rendirse”. Sobre el apoyo recibido desde distintas partes del mundo, señaló que tanto personas cercanas como completos extraños que nunca la han conocido le escribieron y que saber que su vida importa para otros es algo que no puede expresar con palabras.

Qué ocurrió durante la ejecución del 30 de septiembre en Tennessee

El intento de ejecución tuvo lugar en la Institución de Máxima Seguridad Riverbend, en Nashville. El equipo encargado tardó cerca de una hora en colocar las vías intravenosas y administró dos dosis del barbitúrico pentobarbital. Los testigos presentes en la sala comprobaron que Pike continuaba con signos de vida cuando el personal los escoltó fuera de la cámara, aproximadamente una hora después del inicio del procedimiento.

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Los abogados de Pike sostienen que el jurado que la condenó a muerte no conoció los años de abuso sexual, maltrato y abandono que marcaron su infancia, y anticipan una larga batalla legal si Tennessee fija una nueva fecha de ejecución. (REUTERS/Seth Herald)

Los abogados de Pike relataron que, antes de perder la conciencia, ella se quejó de que su brazo “iba a estallar” y aseguró que “ardía”. Los brazos de Pike quedaron con inflamación severa y hematomas, lo que según su defensa podría deberse a una inserción incorrecta de las agujas o a que el fármaco se filtró hacia el tejido circundante.

ri Gessner, reportera y presentadora de WKRN de Nashville , dio detalles del fallido proceso de ejecución de Christa Pike. A pesar de las complicaciones con la inyección e intensos dolores expresados por la condenada a muerte, el procedimiento se extendió entre ruidos respiratorios, interrupciones y el cierre de cortinas. (Fuente: Morgan Ariel @itsmorganariel)

La trasladaron a un hospital, donde permaneció conectada a un respirador; recobró la conciencia días después. Diez días tras el fallido procedimiento, volvió a la prisión. De acuerdo con el Centro de Información sobre la Pena de Muerte, Pike es la primera persona de la que se tiene constancia que sobrevivió una inyección letal después de recibir los fármacos.

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La respuesta de Tennessee y la investigación ordenada por Bill Lee

Tras el episodio, Lee anunció la suspensión de todas las ejecuciones programadas hasta el final de 2026 y encargó una revisión externa para “determinar exactamente qué ocurrió”. Asimsimo, el comisionado correccional Strada presentó su renuncia con vigencia a fin de octubre, y sostuvo que era “lo más conveniente para el estado”.

El Departamento de Correcciones de Tennessee declinó hacer comentarios sobre el comunicado de Pike y afirmó que había “seguido cada paso del protocolo de ejecución legalmente establecido, aprobado por la Fiscalía General”.

El gobernador Bill Lee suspendió las ejecuciones en Tennessee y encargó una revisión externa sobre el procedimiento. (AP Foto/George Walker IV)

Lee, que deja el cargo en enero, rechazó conmutar la pena de Pike por cadena perpetua. Esta semana, ante preguntas de la prensa, respondió sobre la posibilidad de un nuevo intento de ejecución: “Supongo que su sentencia seguirá siendo la misma que antes, a menos que los tribunales determinen otra cosa”, según recogió The Guardian.

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El crimen por el que Christa Pike fue condenada a muerte

En 1995, Pike tenía 18 años cuando, junto con su entonces pareja Tadaryl Shipp y una tercera persona, torturó y mató a Slemmer, de 19 años, compañera de ambos en un programa de capacitación laboral para jóvenes de bajos ingresos en Knoxville. Las investigaciones establecieron que Pike consideraba a Slemmer una rival sentimental. Shipp no recibió la pena de muerte porque en el momento del crimen no era legalmente adulto; permanece encarcelado.

En 1995, Pike tenía 18 años cuando junto a su pareja Tadaryl Shipp torturó y mató a Colleen Slemmer, de 19, compañera de un programa de capacitación laboral en Knoxville, Tennessee. Pike no niega su rol en el crimen. (Foto archivo)

Pike no niega su participación en el hecho, pero su defensa sostiene, según NBC News, que el jurado que la condenó no conoció en su totalidad los antecedentes de su infancia, marcada por años de abuso sexual, maltrato físico y abandono. Esos factores, argumentan sus abogados, resultaron decisivos para la determinación de la pena.

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Qué puede pasar ahora con la condena de Christa Pike

La pena de muerte sigue vigente. El equipo legal de Pike anticipó una “larga batalla judicial” si Tennessee avanza hacia una nueva fecha de ejecución. Un juez ya falló a favor de la defensa al ordenar que el estado conserve toda la evidencia vinculada al intento fallido, entre ella jeringas, vías intravenosas, fármacos y registros del personal interviniente. Los fiscales, por su parte, señalaron que en este momento “no existe ninguna orden de ejecución pendiente”.

La madre de Slemmer, May Martinez, quien viajó desde Florida a Nashville para presenciar la ejecución en septiembre, declaró a la filial de ABC en Jacksonville que solo quería “justicia” y que el estado debe “hacer las cosas bien” sin apartar a Pike del corredor de la muerte.

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La candidata republicana a gobernadora, la senadora Marsha Blackburn, prometió reanudar las ejecuciones si resulta elegida el próximo mes y manifestó su apoyo a ampliar los métodos disponibles. Su rival demócrata, Jerri Green, afirmó que bloqueará cualquier ejecución mientras esté en funciones.