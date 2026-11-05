Estados Unidos

Harmeet Dhillon renunció a su cargo como jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de EEUU

La funcionaria formalizó su dimisión este 5 de noviembre, dos días después del revés republicano, y atribuyó la salida a una decisión personal tomada tres semanas antes

El fiscal general Todd Blanche aceptó la dimisión y agradeció el servicio público de Dhillon al frente del área (REUTERS/Cheney Orr/File Photo).
El fiscal general Todd Blanche aceptó la dimisión y agradeció el servicio público de Dhillon al frente del área (REUTERS/Cheney Orr/File Photo).
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La jefa de la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Harmeet Dhillon, presentó este jueves su renuncia tras casi 19 meses en el cargo, dos días después de la derrota republicana. La funcionaria dijo que la decisión fue personal y que la había tomado tres semanas antes.

En declaraciones a Fox News, afirmó que le comunicó a la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, que creía haber “logrado todo” lo que se propuso en Washington y que Wiles le pidió postergar el anuncio hasta después de los comicios de mitad de mandato. “No me pidieron que renunciara. Renuncié hace tres semanas”, aseveró.

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Al mismo tiempo, explicó que su decisión responde a su intención de regresar al ejercicio privado de la abogacía, actividad que desarrolló durante gran parte de su carrera: “Es mi decisión, mi elección. Ya es hora”.

La renuncia fue aceptada por el fiscal general Todd Blanche, quien destacó en la red social X que Dhillon había defendido “las libertades civiles de todos los estadounidenses y ha aplicado la ley sin temor ni favoritismos”. Asimismo, declaró: “El Departamento está agradecido por su dedicado servicio público y le deseamos todo el éxito en sus futuros proyectos”.

En sus redes sociales, la funcionaria manifestó: “Servir a mi país como Fiscal General Adjunta para Derechos Civiles ha sido el honor de toda una vida”. Luego agregó: “Quiero agradecer al presidente Trump por darme esta oportunidad. ¡Espero con interés lo que viene después!“.

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La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, solicitó a Dhillon que postergara el anuncio de su dimisión hasta después de los comicios (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo).
La jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, solicitó a Dhillon que postergara el anuncio de su dimisión hasta después de los comicios (REUTERS/Kent Nishimura/File Photo).

La gestión de Dhillon reorientó las prioridades de la División de Derechos Civiles

Designada por Trump en diciembre de 2024 y confirmada por el Senado en abril de 2025, Dhillon encabezó una reorientación de la División de Derechos Civiles, precisó The New York Times.

Durante su gestión, el área priorizó asuntos vinculados con políticas de diversidad, equidad e inclusión; discriminación religiosa; participación de atletas transgénero en deportes femeninos; derechos de armas e integridad electoral.

Dhillon defendió públicamente la investigación de la administración de Donald Trump sobre posibles votantes no ciudadanos. Bajo su conducción, se presentaron acciones contra 30 estados y el Distrito de Columbia para obtener listas de registro de votantes antes de la elección. Los jueces federales desestimaron 27 de esos casos, reportó NBC News.

El área también colaboró en dos de los casos electorales de mayor alcance presentados antes de la votación. Uno buscaba separar temporalmente 20.000 papeletas en California correspondientes a presuntos inmigrantes; el otro pretendía impedir preventivamente la certificación de la elección al Senado en Alaska.

Su postura provocó una elevada rotación de personal. Cientos de funcionarios de carrera abandonaron la unidad. Dhillon contó a Fox News que incorporó a más de 130 letrados y resumió su gestión con la frase: “La cambiamos, que era lo que vinimos a hacer. Y está hecho”.

La gestión de Dhillon en la unidad priorizó asuntos sobre diversidad, discriminación religiosa, deportistas transgénero y derechos de armas (REUTERS/Jim Urquhart).
La gestión de Dhillon en la unidad priorizó asuntos sobre diversidad, discriminación religiosa, deportistas transgénero y derechos de armas (REUTERS/Jim Urquhart).

Tensiones internas y reveses judiciales aceleraron la salida de Dhillon

De acuerdo con The New York Times, la decisión no fue inesperada. Una persona al tanto de la situación relató al medio que la dirección del Departamento de Justicia cuestionaba la escasa participación de Dhillon en las reuniones de planificación con el equipo de Blanche.

A su vez, habría generado malestar el resultado de las demandas presentadas para exigir a los estados información sobre los padrones electorales.

Por otro lado, otras fuentes aseguraron que a Trump y a otros funcionarios no les agradó la aparición de Dhillon en el programa 60 Minutes, donde restó importancia a la presunta alta participación electoral de los inmigrantes indocumentados.

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