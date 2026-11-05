Tiroteo en una oficina postal de Iowa deja tres heridos y una trabajadora detenida

Una empleada del Servicio Postal de Estados Unidos disparó contra dos compañeras de trabajo en Des Moines y las víctimas permanecen fuera de peligro (AP foto/David Zalubowski)

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Un empleado del Servicio Postal de Estados Unidos disparó contra dos compañeros de trabajo en una oficina de correos de Des Moines, Iowa, el jueves por la mañana, informó la Policía de Des Moines. Las tres personas heridas fueron atendidas en hospitales y ninguna presenta riesgo de vida.

El hecho ocurrió alrededor de las 9:10 en el segundo piso de una instalación postal de varios pisos ubicada al norte del centro de la ciudad, a unos 1,6 kilómetros (una milla) del Capitolio estatal. El sargento Paul Parizek, que es portavoz de la policía local, precisó que la zona en la que se produjo el tiroteo no está abierta al acceso del público.

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La sospechosa fue detenida 11 minutos después del tiroteo

La autora del ataque es una mujer empleada del Servicio Postal. Las autoridades llegaron al lugar en menos de tres minutos tras recibir el llamado y la arrestaron 11 minutos más tarde en las inmediaciones del edificio, según informó Parizek. Un testigo alertó a los agentes sobre el paradero de la sospechosa, lo que permitió localizarla.

Entre los tres heridos hay dos mujeres y un hombre, todos empleados postales. Dos de ellos llegaron al hospital por sus propios medios; el tercero fue trasladado por un oficial de policía. Uno sufrió heridas al caer cuando intentaba escapar. “Tuvo una lesión por caída al tratar de alejarse de la situación dentro del edificio”, explicó Parizek.

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Las identidades de la sospechosa y de las víctimas no fueron divulgadas, al igual que las circunstancias que desencadenaron el hecho. “Recibimos muchas preguntas sobre el motivo de la sospechosa. Por ahora no contamos con ninguna información al respecto”, señaló Parizek.

Agentes federales se sumaron al operativo

El incidente ocurrió en el segundo piso de la sede de la Segunda Avenida, un área restringida al acceso del público (KETV NewsWatch 7)

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) confirmó su participación en el operativo. Imágenes difundidas por la afiliada local de CNN WOI mostraron a socorristas con cascos tácticos y más de una docena de vehículos policiales desplegados en el lugar.

El representante federal Zach Nunn, cuyo distrito incluye Des Moines, publicó en Facebook una declaración tras conocerse la noticia. “Mis oraciones están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por esta tragedia”, escribió el legislador, quien agradeció la intervención de los equipos de emergencia. El Servicio Postal de Estados Unidos no respondió a la solicitud de comentarios enviada por CNN.

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Un centro regional de cuatro pisos con ventanilla al público

La sede donde ocurrió el ataque, en 1165 de la Avenida Segunda, es un centro regional de procesamiento y distribución del Servicio Postal de cuatro pisos que también cuenta con una ventanilla de atención al público, según informó KCCI, estación de televisión local de Des Moines. El hospital más cercano se encuentra frente al edificio. La instalación opera como uno de los principales nodos de distribución postal del estado, con cientos de empleados distribuidos en distintos turnos.

La policía pidió a los vecinos evitar la zona de la Avenida Segunda y la Avenida Universidad durante la investigación. La investigación quedó a cargo de la policía de Des Moines, con la participación del Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) y el apoyo de múltiples agencias, entre ellas la ATF. Hasta el jueves por la tarde, no se formularon cargos formales contra la sospechosa.

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Los agentes de seguridad inspeccionaron las instalaciones de cuatro pisos para descartar la presencia de más víctimas en el lugar (KETV NewsWatch 7)

La gobernadora de Iowa, Kim Reynolds, publicó en X que estaba en contacto con el Departamento de Seguridad Pública y confirmó que la sospechosa se encontraba bajo custodia. “Estamos monitoreando la situación y nuestras oraciones están con todos los involucrados. Agradecemos la respuesta inmediata de las fuerzas del orden”, escribió la mandataria.