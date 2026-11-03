Estados Unidos

EN VIVO | Día de elecciones en Estados Unidos: comienza la votación para elegir el nuevo Congreso y más de 30 gobernadores

La jornada renovará los 435 puestos de la Cámara de Representantes, 35 del Senado y 36 gobernaciones, en un contexto de tensión por los precios del combustible, la inflación y la guerra con Irán

Guardar
La votación nacional mide la fuerza de la segunda presidencia de Donald Trump ante el impacto de la inflación y la tensión con Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)
La votación nacional mide la fuerza de la segunda presidencia de Donald Trump ante el impacto de la inflación y la tensión con Irán. (REUTERS/Kylie Cooper)

Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que pondrán a prueba el control de Donald Trump sobre el Congreso, en una jornada que definirá los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados. Los comicios funcionan como un examen nacional para la segunda presidencia del mandatario, en un escenario marcado por el malestar ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán.

Los demócratas buscan recuperar la Cámara baja y mantienen opciones de disputar el Senado, hoy bajo mayoría republicana de 53 a 47. Para controlar ambas cámaras necesitan sumar tres bancas en Representantes y obtener una ganancia neta de cuatro escaños en el Senado. Una derrota republicana limitaría la agenda legislativa de Trump y abriría la posibilidad de investigaciones parlamentarias sobre su administración.

La campaña transcurrió con una inversión publicitaria superior a USD 11.000 millones y con más de 57 millones de votantes anticipados antes de la jornada electoral. Las proyecciones de Decision Desk HQ prevén una Cámara de Representantes con 241 demócratas frente a 194 republicanos, mientras que en el Senado anticipan una mayoría demócrata de 52 a 48, aunque varias contiendas permanecen abiertas en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska.

La expectativa también se concentra en la aceptación de los resultados, después de que Trump volviera a cuestionar sin pruebas la integridad de procesos electorales anteriores. El presidente seguirá el escrutinio desde la Casa Blanca a partir de las 19:00, hora local, luego de una gira de campaña con actos en territorios republicanos donde los demócratas buscan ampliar su presencia.

A cotinuación el minuto a minuto con las noticias más importantes de la jornada:

En pocas líneas:

10:36 hsHoy

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó apartar 20.000 votos por correo en California que Trump atribuye a no ciudadanos

El máximo tribunal negó la medida de urgencia que pidió el Gobierno un día antes de las legislativas, en las que se decide el control del Congreso. Es la cuarta decisión judicial adversa para el Departamento de Justicia en ocho días

La Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, D.C., EEUU. 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Aaron Schwartz
La Corte Suprema de Estados Unidos en Washington, D.C., EEUU. 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Aaron Schwartz

La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la petición del Gobierno de Donald Trump de obligar a California a apartar las papeletas enviadas por correo por unas 20.000 personas a las que el Departamento de Justicia (DOJ) considera probables no ciudadanos. La decisión es una orden de una sola línea, sin firma y sin disidencias registradas. El tribunal resolvió sin pedir antes una respuesta a las autoridades californianas.

Leer la nota completa
10:25 hsHoy

Trump dijo que está dispuesto a conceder indultos a sus aliados y utilizar el veto presidencial si pierde el control del Congreso

El mandatario estadounidense aseguró que no tendrá reparos en conceder perdones a todos los integrantes de su equipo y recordó las medidas que adoptó con cerca de 1.500 acusados por el asalto al Capitolio

Donald Trump afirmó su disposición a conceder indultos a todas las personas que integraron su equipo de trabajo. (REUTERS/Jonathan Ernst)
Donald Trump afirmó su disposición a conceder indultos a todas las personas que integraron su equipo de trabajo. (REUTERS/Jonathan Ernst)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que está dispuesto a conceder indultos a todas las personas que trabajaron para él y advirtió que recurrirá al veto presidencial si los demócratas consiguen arrebatarles a los republicanos el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato.

Leer la nota completa
10:22 hsHoy

Elecciones en EEUU: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Trump en las Midterms de este 3 de noviembre

Los estadounidenses renovarán el Congreso. Las reglas cambian según el estado y los resultados pueden demorar varios días. La elección definirá el margen del presidente para gobernar y su influencia sobre la sucesión de 2028. INFOGRAFÍAS

Trump se dirige a sus seguidores en un evento de campaña. Los republicanos buscan conservar el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. (Reuters)
Trump se dirige a sus seguidores en un evento de campaña. Los republicanos buscan conservar el control del Congreso en las elecciones de mitad de mandato. (Reuters)

Estados Unidos renovará el Congreso este 3 de noviembre en una elección que determinará cuánto margen tendrá Donald Trump para gobernar durante los dos últimos años de su mandato.

Leer la nota completa
10:05 hsHoy

Las siete elecciones clave que definirán el control del Senado de Estados Unidos

Los demócratas necesitan cuatro escaños más para quitarles a los republicanos el control de la Cámara alta. La guerra con Irán y el precio de la gasolina pusieron en juego estados que Donald Trump ganó por más de diez puntos en 2024

FOTO DE ARCHIVO: El Capitolio de EEUU, visto desde el National Mall, durante la hora azul en Washington, D. C., EEUU, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo
FOTO DE ARCHIVO: El Capitolio de EEUU, visto desde el National Mall, durante la hora azul en Washington, D. C., EEUU, el 1 de septiembre de 2026. REUTERS/Kylie Cooper/Foto de archivo

Los votantes de Estados Unidos eligen este martes 35 de los 100 escaños del Senado, en unas elecciones de mitad de mandato que decidirán si Donald Trump conserva el control del Congreso durante los dos últimos años de su presidencia. Los republicanos tienen hoy 53 senadores y los demócratas 45, más dos independientes que votan con ellos. La oposición necesita una ganancia neta de cuatro escaños, porque un empate a 50 dejaría la última palabra al vicepresidente, JD Vance.

Leer la nota completa
10:00 hsHoy

Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que ponen en juego el control de Donald Trump sobre el Congreso

La contienda, que representa un juicio nacional sobre los primeros dos años de gestión del mandatario, definirá la composición de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de 35 de los 100 puestos del Senado, además de las gobernaciones de 36 estados

Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que ponen en juego el control de Donald Trump sobre el Congreso (REUTERS)
Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que ponen en juego el control de Donald Trump sobre el Congreso (REUTERS)

Los estadounidenses votan este martes en las elecciones de medio término de Estados Unidos, unos comicios que pondrán a prueba la segunda presidencia de Donald Trump y podrían arrebatar a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso, en medio del descontento por el aumento del costo de vida, la inflación y la guerra contra Irán.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Elecciones Estados UnidosDonald TrumpCongreso de Estados UnidosInflaciónÚltimas Noticias AméricaElecciones Estados Unidos 2026Elecciones EEUU 2026

Últimas noticias

Elecciones en EEUU: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Trump en las Midterms de este 3 de noviembre

Los estadounidenses renovarán el Congreso. Las reglas cambian según el estado y los resultados pueden demorar varios días. La elección definirá el margen del presidente para gobernar y su influencia sobre la sucesión de 2028. INFOGRAFÍAS

Elecciones en EEUU: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Trump en las Midterms de este 3 de noviembre

Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que ponen en juego el control de Donald Trump sobre el Congreso

La contienda, que representa un juicio nacional sobre los primeros dos años de gestión del mandatario, definirá la composición de los 435 escaños de la Cámara de Representantes y de 35 de los 100 puestos del Senado, además de las gobernaciones de 36 estados

Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que ponen en juego el control de Donald Trump sobre el Congreso

Lotería Powerball: ganadores del 2 de noviembre de 2026

Esta lotería estadounidense lleva a cabo tres sorteos a la semana, los lunes, miércoles y sábados, en los que puedes ganar varios millones de dólares

Lotería Powerball: ganadores del 2 de noviembre de 2026

Nueva York debate cambiar el examen que define el ingreso a sus escuelas secundarias más prestigiosas: por qué afecta a los estudiantes latinos

La posible reforma permitiría modificar los criterios en cinco instituciones, mientras otras tres seguirían sujetas a normas estatales que exigen conservar la evaluación como vía exclusiva

Nueva York debate cambiar el examen que define el ingreso a sus escuelas secundarias más prestigiosas: por qué afecta a los estudiantes latinos

El conductor que estaba junto al avión que se estrelló en Palm Beach fue atendido y está estable

La onda expansiva alcanzó un vehículo en movimiento, provocó lesiones a su ocupante, mientras equipos de emergencia inspeccionaban la carretera y retiraban restos dispersos tras la caída de la aeronave

El conductor que estaba junto al avión que se estrelló en Palm Beach fue atendido y está estable

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Reino Unido prevé un ataque con IA contra sus servicios esenciales antes de 2028

El Reino Unido prevé un ataque con IA contra sus servicios esenciales antes de 2028

La justicia de Estados Unidos confirma que el uso de IA no obliga a reducir los honorarios legales de abogados

Marcelo Tinelli llega a LOL Argentina y Prime Video confirma la fecha de estreno

Cuánto cobrarán los cajeros de supermercado en noviembre 2026

Tormentas dispersas y un frente frío: qué pasará con las temperaturas esta semana en el AMBA

INFOBAE AMÉRICA

Marcelo Tinelli llega a LOL Argentina y Prime Video confirma la fecha de estreno

Marcelo Tinelli llega a LOL Argentina y Prime Video confirma la fecha de estreno

Elecciones en EEUU: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Trump en las Midterms de este 3 de noviembre

Benny Blanco habló de su fórmula del éxito: “Si te olvidas del fracaso, los demás también lo olvidan”

Neve Campbell confirma que volverá para ‘Scream 8′: “Está en desarrollo”

Johnny Depp asegura que volvería a ‘Piratas del Caribe’ con una condición: “Me encantaría despedirla con buen pie”

DEPORTES

Imágenes exclusivas de las obras en el Autódromo de Buenos Aires: los dos detalles reveladores para encaminar la vuelta de la Fórmula 1

Imágenes exclusivas de las obras en el Autódromo de Buenos Aires: los dos detalles reveladores para encaminar la vuelta de la Fórmula 1

La leyenda de Alemania que elogió la carrera de Messi en la Selección y cambió de opinión sobre su debate con Maradona tras Qatar

Murió un futbolista en un accidente de tránsito horas después de consagrarse campeón de la liga local

Imágenes reveladoras sobre la sanción a Colapinto en el GP de México de F1: el video que expone al reglamento y abrió el debate

Los tenistas argentinos invaden los Challenger de Villa María y Costa do Sauípe