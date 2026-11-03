EN VIVO | Día de elecciones en Estados Unidos: comienza la votación para elegir el nuevo Congreso y más de 30 gobernadores

Estados Unidos vota en unas elecciones de medio término que pondrán a prueba el control de Donald Trump sobre el Congreso, en una jornada que definirá los 435 escaños de la Cámara de Representantes, 35 de los 100 puestos del Senado y las gobernaciones de 36 estados. Los comicios funcionan como un examen nacional para la segunda presidencia del mandatario, en un escenario marcado por el malestar ante el costo de vida, la inflación y el conflicto con Irán.
Los demócratas buscan recuperar la Cámara baja y mantienen opciones de disputar el Senado, hoy bajo mayoría republicana de 53 a 47. Para controlar ambas cámaras necesitan sumar tres bancas en Representantes y obtener una ganancia neta de cuatro escaños en el Senado. Una derrota republicana limitaría la agenda legislativa de Trump y abriría la posibilidad de investigaciones parlamentarias sobre su administración.
La campaña transcurrió con una inversión publicitaria superior a USD 11.000 millones y con más de 57 millones de votantes anticipados antes de la jornada electoral. Las proyecciones de Decision Desk HQ prevén una Cámara de Representantes con 241 demócratas frente a 194 republicanos, mientras que en el Senado anticipan una mayoría demócrata de 52 a 48, aunque varias contiendas permanecen abiertas en estados como Texas, Kansas, Iowa, Ohio y Alaska.
La expectativa también se concentra en la aceptación de los resultados, después de que Trump volviera a cuestionar sin pruebas la integridad de procesos electorales anteriores. El presidente seguirá el escrutinio desde la Casa Blanca a partir de las 19:00, hora local, luego de una gira de campaña con actos en territorios republicanos donde los demócratas buscan ampliar su presencia.
A cotinuación el minuto a minuto con las noticias más importantes de la jornada:
En pocas líneas:
- Trump dijo que está dispuesto a conceder indultos a sus aliados y utilizar el veto presidencial si pierde el control del Congreso
- Elecciones en EEUU: cómo se vota, cuándo se conocen los resultados y qué se juega Trump en las Midterms de este 3 de noviembre
- Las siete elecciones clave que definirán el control del Senado de Estados Unidos
La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó este lunes la petición del Gobierno de Donald Trump de obligar a California a apartar las papeletas enviadas por correo por unas 20.000 personas a las que el Departamento de Justicia (DOJ) considera probables no ciudadanos. La decisión es una orden de una sola línea, sin firma y sin disidencias registradas. El tribunal resolvió sin pedir antes una respuesta a las autoridades californianas.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este lunes que está dispuesto a conceder indultos a todas las personas que trabajaron para él y advirtió que recurrirá al veto presidencial si los demócratas consiguen arrebatarles a los republicanos el control del Congreso en las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Estados Unidos renovará el Congreso este 3 de noviembre en una elección que determinará cuánto margen tendrá Donald Trump para gobernar durante los dos últimos años de su mandato.
Los votantes de Estados Unidos eligen este martes 35 de los 100 escaños del Senado, en unas elecciones de mitad de mandato que decidirán si Donald Trump conserva el control del Congreso durante los dos últimos años de su presidencia. Los republicanos tienen hoy 53 senadores y los demócratas 45, más dos independientes que votan con ellos. La oposición necesita una ganancia neta de cuatro escaños, porque un empate a 50 dejaría la última palabra al vicepresidente, JD Vance.
Los estadounidenses votan este martes en las elecciones de medio término de Estados Unidos, unos comicios que pondrán a prueba la segunda presidencia de Donald Trump y podrían arrebatar a los republicanos el control de ambas cámaras del Congreso, en medio del descontento por el aumento del costo de vida, la inflación y la guerra contra Irán.