¡Corran, hay un tirador!: así fue el ataque que dejó dos muertos en la sede de Citibank en Florida

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough difundió videos de cámaras corporales y audios de las llamadas al 911 (X/@HCSOSheriff)

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El tirador y una mujer baleada murieron en la sede corporativa de Citibank en Tampa, Florida, luego de que el atacante irrumpa con un automóvil en el complejo de oficinas del banco y abriera fuego con un rifle en la cafetería del edificio.

Este episodio ocurrió durante el mediodía del miércoles 4 de noviembre, y sumado a las dos víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas con lesiones no graves, informaron medios locales.

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El tiroteo en la sede de Citibank en Tampa dejó dos personas muertas y cuatro heridas (AP Photo/Chris O'Meara)

El agresor disparó contra una mujer que almorzaba al aire libre

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, a las 12:11 de la tarde los operadores comenzaron a recibir múltiples llamadas al 911 sobre disparos en el Citibank Center, ubicado en el 3800 de esa dirección dentro del complejo empresarial Sabal Park, próximo a la avenida East Dr. Martin Luther King Jr. y la Interestatal 75. Un minuto después, las primeras unidades policiales ya estaban en el lugar.

El sospechoso, cuya identidad no fue divulgada de inmediato, conducía un sedán plateado que atravesó varios separadores viales, rompió una reja perimetral e impactó contra un área de mesas al aire libre donde empleados del banco almorzaban.

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Tras bajar del vehículo con un rifle, se acercó a una mujer y le disparó. La víctima, cuya identidad no fue difundida públicamente, murió en el lugar. Sin embargo, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, la identificó como empleada de la compañía en un comunicado interno dirigido al personal.

El agresor derribó la reja perimetral con su vehículo antes de disparar con un rifle en el área de mesas al aire libre (X/@HCSOSheriff)

Cómo detuvieron al tirador

A las 12:15, apenas cuatro minutos después de las primeras llamadas de emergencia, un guardia de seguridad armado del banco interceptó al atacante en el interior de la cafetería.

Ambos cruzaron disparos y el agresor resultó herido; fue trasladado al Tampa General Hospital, donde posteriormente falleció.

El alguacil Chad Chronister destacó la actuación del guardia en un comunicado: “Gracias a las valientes acciones del equipo de seguridad en el lugar y a más de 365 agentes, este descontrolado sospechoso fue detenido antes de poder hacerle daño a más personas”.

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El subjefe de la oficina del sheriff, Frank Losat, elogió públicamente al guardia durante una conferencia de prensa. “¿Había potencial de más violencia? Absolutamente”, afirmó, según recogió la agencia Police 1. “Por eso, mis reconocimientos a ese guardia de seguridad”.

Un guardia armado interceptó al tirador en la cafetería del banco tras un intercambio de disparos (HCSOSheriff)

Las cámaras corporales captaron el caótico operativo de respuesta

La oficina del sheriff difundió el mismo miércoles por la noche fragmentos editados del video de las cámaras corporales y el audio de las llamadas al 911. Las imágenes muestran a un agente corriendo hacia el campus mientras pregunta a los empleados que huyen cómo era el sospechoso; nadie sabía cómo identificarlo.

Al llegar al área del impacto vehicular, el agente observa el sedán chocado y avanza hacia la cafetería luego de que le informan que el tirador posiblemente ya estaba caído. “Tengo al tirador adentro. El tirador está abatido, el tirador está abatido”, reportó el agente a los despachadores.

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En el audio del 911, una mujer llamó visiblemente alterada y le dijo a la operadora: “Estamos en la oficina de Citibank en Tampa y alguien está disparando”. Cuando la operadora le pide la dirección, la mujer dice que no la recuerda.

Varios testigos del ataque describieron las detonaciones y la evacuación inmediata por las escaleras de incendios (X/@HCSOSheriff)

Más de 3.200 personas estaban en el campus cuando comenzaron los disparos

El operativo de respuesta fue masivo. Más de 400 efectivos de las fuerzas del orden acudieron al lugar, entre ellos 367 agentes del sheriff del condado de Hillsborough, unidades SWAT y equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos del condado.

Durante dos horas y media, revisaron piso por piso el edificio donde ocurrieron los disparos y los edificios de oficinas adyacentes, rescatando a empleados que se habían refugiado en habitaciones y armarios con las puertas cerradas.

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Había 3.200 empleados en el campus al momento del ataque, que incluye cuatro edificios de oficinas de tres pisos. Algunos evacuados salieron acompañados de niños, ya que el complejo cuenta con una guardería.

El hotel Sheraton Tampa Brandon, ubicado a pocos metros, recibió a unos 300 trabajadores de Citibank que corrieron a refugiarse: el personal del establecimiento les ofreció agua, almuerzo y habitaciones para que pudieran descomprimir la tensión o hacer llamadas telefónicas.

Más de 400 efectivos policiales y rescatistas inspeccionaron el campus empresarial donde se encontraban 3.200 trabajadores (X/@HCSOSheriff)

Testigos describieron el momento del ataque desde distintos puntos del campus

David Dzien, vicepresidente de Citibank, contó a la agencia AP que regresaba de almorzar cuando vio el sedán del atacante romper la reja a unos 137 metros de distancia, seguido de un “estruendo increíble” que luego comprendió que eran disparos.

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Vio a las personas cercanas al vehículo dispersarse en pánico y escuchó gritos antes de salir corriendo hacia el edificio y evacuar por la escalera de incendios. “Todavía puedo escuchar ese tipo particular de grito”, declaró. “Todavía trato de procesarlo, francamente”.

Mónica Escobar, analista de Citibank con 20 años de antigüedad, dijo al Tampa Bay Times que el tiroteo ocurrió en el edificio B, cerca de la cafetería, y que al principio creyó que era un simulacro de incendio. “Eso pensé, hasta que escuché: ‘¡Corran, corran, hay un tirador!’”, relató.

Las autoridades policiales catalogaron el hecho como un ataque premeditado e investigan si el tirador conocía a la víctima (AP Photo/Chris O'Meara)

Autoridades investigan si el ataque fue dirigido contra la víctima en particular

El sheriff Chronister confirmó que las autoridades consideran que se trató de un “incidente premeditado” y que los investigadores trabajan para determinar si el agresor y la víctima se conocían. No se reveló un motivo hasta el momento.

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Losat señaló además que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones no graves, aunque no precisó si fueron alcanzadas por los disparos o por el vehículo.

Mientras que Citigroup emitió un comunicado en el que reconoció el “incidente” y señaló que cooperaba con las autoridades. La Oficina del Sheriff solicitó a los testigos que enviaran a los investigadores cualquier grabación que hubieran tomado durante el ataque.