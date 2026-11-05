Estados Unidos

¡Corran, hay un tirador!: así fue el ataque que dejó dos muertos en la sede de Citibank en Florida

Las secuencias registradas por los efectivos revelaron el despliegue de cientos de agentes que recorrieron piso por piso las oficinas del complejo, para evacuar a miles de empleados atrincherados tras los disparos mortales

La Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough difundió videos de cámaras corporales y audios de las llamadas al 911 (X/@HCSOSheriff)
Guardar

El tirador y una mujer baleada murieron en la sede corporativa de Citibank en Tampa, Florida, luego de que el atacante irrumpa con un automóvil en el complejo de oficinas del banco y abriera fuego con un rifle en la cafetería del edificio.

Este episodio ocurrió durante el mediodía del miércoles 4 de noviembre, y sumado a las dos víctimas mortales, cuatro personas resultaron heridas con lesiones no graves, informaron medios locales.

PUBLICIDAD

El tiroteo en la sede de Citibank en Tampa dejó dos personas muertas y cuatro heridas (AP Photo/Chris O'Meara)
El tiroteo en la sede de Citibank en Tampa dejó dos personas muertas y cuatro heridas (AP Photo/Chris O'Meara)

El agresor disparó contra una mujer que almorzaba al aire libre

Según informó la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough, a las 12:11 de la tarde los operadores comenzaron a recibir múltiples llamadas al 911 sobre disparos en el Citibank Center, ubicado en el 3800 de esa dirección dentro del complejo empresarial Sabal Park, próximo a la avenida East Dr. Martin Luther King Jr. y la Interestatal 75. Un minuto después, las primeras unidades policiales ya estaban en el lugar.

El sospechoso, cuya identidad no fue divulgada de inmediato, conducía un sedán plateado que atravesó varios separadores viales, rompió una reja perimetral e impactó contra un área de mesas al aire libre donde empleados del banco almorzaban.

PUBLICIDAD

Tras bajar del vehículo con un rifle, se acercó a una mujer y le disparó. La víctima, cuya identidad no fue difundida públicamente, murió en el lugar. Sin embargo, la directora ejecutiva de Citigroup, Jane Fraser, la identificó como empleada de la compañía en un comunicado interno dirigido al personal.

Patio exterior con mesas, sillas y sombrillas frente a un edificio moderno, con parte de un equipo táctico en primer plano
El agresor derribó la reja perimetral con su vehículo antes de disparar con un rifle en el área de mesas al aire libre (X/@HCSOSheriff)

Cómo detuvieron al tirador

A las 12:15, apenas cuatro minutos después de las primeras llamadas de emergencia, un guardia de seguridad armado del banco interceptó al atacante en el interior de la cafetería.

Ambos cruzaron disparos y el agresor resultó herido; fue trasladado al Tampa General Hospital, donde posteriormente falleció.

El alguacil Chad Chronister destacó la actuación del guardia en un comunicado: “Gracias a las valientes acciones del equipo de seguridad en el lugar y a más de 365 agentes, este descontrolado sospechoso fue detenido antes de poder hacerle daño a más personas”.

El subjefe de la oficina del sheriff, Frank Losat, elogió públicamente al guardia durante una conferencia de prensa. “¿Había potencial de más violencia? Absolutamente”, afirmó, según recogió la agencia Police 1. “Por eso, mis reconocimientos a ese guardia de seguridad”.

Seis personas están de pie junto a un vehículo policial blanco y un oficial habla frente a un micrófono al aire libre
Un guardia armado interceptó al tirador en la cafetería del banco tras un intercambio de disparos (HCSOSheriff)

Las cámaras corporales captaron el caótico operativo de respuesta

La oficina del sheriff difundió el mismo miércoles por la noche fragmentos editados del video de las cámaras corporales y el audio de las llamadas al 911. Las imágenes muestran a un agente corriendo hacia el campus mientras pregunta a los empleados que huyen cómo era el sospechoso; nadie sabía cómo identificarlo.

Al llegar al área del impacto vehicular, el agente observa el sedán chocado y avanza hacia la cafetería luego de que le informan que el tirador posiblemente ya estaba caído. “Tengo al tirador adentro. El tirador está abatido, el tirador está abatido”, reportó el agente a los despachadores.

En el audio del 911, una mujer llamó visiblemente alterada y le dijo a la operadora: “Estamos en la oficina de Citibank en Tampa y alguien está disparando”. Cuando la operadora le pide la dirección, la mujer dice que no la recuerda.

Interior de un edificio con conductos de ventilación en el techo, mobiliario de oficina, paneles divisorios y textos de una cámara policial
Varios testigos del ataque describieron las detonaciones y la evacuación inmediata por las escaleras de incendios (X/@HCSOSheriff)

Más de 3.200 personas estaban en el campus cuando comenzaron los disparos

El operativo de respuesta fue masivo. Más de 400 efectivos de las fuerzas del orden acudieron al lugar, entre ellos 367 agentes del sheriff del condado de Hillsborough, unidades SWAT y equipos de rescate del Cuerpo de Bomberos del condado.

Durante dos horas y media, revisaron piso por piso el edificio donde ocurrieron los disparos y los edificios de oficinas adyacentes, rescatando a empleados que se habían refugiado en habitaciones y armarios con las puertas cerradas.

Había 3.200 empleados en el campus al momento del ataque, que incluye cuatro edificios de oficinas de tres pisos. Algunos evacuados salieron acompañados de niños, ya que el complejo cuenta con una guardería.

El hotel Sheraton Tampa Brandon, ubicado a pocos metros, recibió a unos 300 trabajadores de Citibank que corrieron a refugiarse: el personal del establecimiento les ofreció agua, almuerzo y habitaciones para que pudieran descomprimir la tensión o hacer llamadas telefónicas.

Personas que caminan con las manos en alto por el patio exterior de un edificio frente a agentes policiales uniformados
Más de 400 efectivos policiales y rescatistas inspeccionaron el campus empresarial donde se encontraban 3.200 trabajadores (X/@HCSOSheriff)

Testigos describieron el momento del ataque desde distintos puntos del campus

David Dzien, vicepresidente de Citibank, contó a la agencia AP que regresaba de almorzar cuando vio el sedán del atacante romper la reja a unos 137 metros de distancia, seguido de un “estruendo increíble” que luego comprendió que eran disparos.

Vio a las personas cercanas al vehículo dispersarse en pánico y escuchó gritos antes de salir corriendo hacia el edificio y evacuar por la escalera de incendios. “Todavía puedo escuchar ese tipo particular de grito”, declaró. “Todavía trato de procesarlo, francamente”.

Mónica Escobar, analista de Citibank con 20 años de antigüedad, dijo al Tampa Bay Times que el tiroteo ocurrió en el edificio B, cerca de la cafetería, y que al principio creyó que era un simulacro de incendio. “Eso pensé, hasta que escuché: ‘¡Corran, corran, hay un tirador!’”, relató.

Las autoridades policiales catalogaron el hecho como un ataque premeditado e investigan si el tirador conocía a la víctima (AP Photo/Chris O'Meara)
Las autoridades policiales catalogaron el hecho como un ataque premeditado e investigan si el tirador conocía a la víctima (AP Photo/Chris O'Meara)

Autoridades investigan si el ataque fue dirigido contra la víctima en particular

El sheriff Chronister confirmó que las autoridades consideran que se trató de un “incidente premeditado” y que los investigadores trabajan para determinar si el agresor y la víctima se conocían. No se reveló un motivo hasta el momento.

Losat señaló además que cuatro personas fueron trasladadas a hospitales con lesiones no graves, aunque no precisó si fueron alcanzadas por los disparos o por el vehículo.

Mientras que Citigroup emitió un comunicado en el que reconoció el “incidente” y señaló que cooperaba con las autoridades. La Oficina del Sheriff solicitó a los testigos que enviaran a los investigadores cualquier grabación que hubieran tomado durante el ataque.

Temas Relacionados

TampaHillsboroughFloridaCitibankTiroteoCámara corporalEstados Unidos Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

¿Qué implicaciones tendrán las reducciones de impuestos a la propiedad de la Enmienda 3 para el mercado inmobiliario de Miami?

La Enmienda 3 promete aliviar la factura fiscal de los propietarios, pero plantea dudas sobre los alquileres, la actividad inmobiliaria y los recursos de los municipios de Miami-Dade

¿Qué implicaciones tendrán las reducciones de impuestos a la propiedad de la Enmienda 3 para el mercado inmobiliario de Miami?

Indiana ejecutó a Jeffrey Weisheit mediante inyección letal y abrió una jornada con tres penas de muerte en un solo día en Estados Unidos

El hombre condenado por el asesinato de dos menores en Evansville murió en Michigan City pese a las objeciones de su defensa por los fármacos adquiridos a una farmacia bajo proceso disciplinario

Indiana ejecutó a Jeffrey Weisheit mediante inyección letal y abrió una jornada con tres penas de muerte en un solo día en Estados Unidos

Una ciudad de Georgia declara la emergencia por inundaciones y ordena evacuaciones

Las lluvias dejaron viviendas anegadas, residentes aislados y accesos cerrados en McCaysville, donde los equipos de rescate mantienen operativos de evacuación

Una ciudad de Georgia declara la emergencia por inundaciones y ordena evacuaciones

Una cabra con billetes pegados al cuerpo murió atropellada en Hialeah y ofrecen USD 10.000 de recompensa para atrapar a los culpables

Detectives del condado de Miami-Dade investigan por maltrato animal la muerte del animal cerca del centro comercial Westland Mall, mientras analizan cámaras de seguridad con el propósito de localizar a los autores del hecho

Una cabra con billetes pegados al cuerpo murió atropellada en Hialeah y ofrecen USD 10.000 de recompensa para atrapar a los culpables

JetBlue subió por segunda vez las tarifas por equipaje este año y aplica los nuevos montos desde noviembre

La aerolínea fijó en USD 50 por tramo el precio inicial de la primera maleta facturada para boletos adquiridos desde esta semana, con valores superiores durante períodos de alta demanda

JetBlue subió por segunda vez las tarifas por equipaje este año y aplica los nuevos montos desde noviembre

TECNO

El nuevo HONOR 600 Elite 5G: un equipo todoterreno diseñado para superar cualquier clima

El nuevo HONOR 600 Elite 5G: un equipo todoterreno diseñado para superar cualquier clima

Ver River Plate vs Aldosivi en Fútbol Libre: por qué es una práctica peligrosa para e ilegal

Menos gasto en inteligencia artificial: la medida de Apple para controlar sus costos internos

Compartir internet desde el celular puede poner en riesgo tus datos: cuatro consejos para evitar intrusos

Una herramienta vendida a policías rastrea cientos de millones de celulares sin orden judicial

ENTRETENIMIENTO

Murió Kimmarie Johnson, actriz de ‘Beverly Hills 90210′, tras sufrir un aneurisma cardíaco

Murió Kimmarie Johnson, actriz de ‘Beverly Hills 90210′, tras sufrir un aneurisma cardíaco

Dave Grohl y Aerosmith: el reencuentro que marcó la vuelta de la banda

Adam Driver reveló que Disney rechazó el guion que preparó para volver como Kylo Ren: "No más Star Wars"

Nicolas Cage bendice a Ryan Gosling como el nuevo Ghost Rider: "Le deseé la mejor de las suertes"

Russell Brand es declarado culpable de violación y agresión sexual

MUNDO

Arte de la Edad de Hielo a plena vista: descubren 280 grabados paleolíticos en una cueva turística de Cataluña

Arte de la Edad de Hielo a plena vista: descubren 280 grabados paleolíticos en una cueva turística de Cataluña

Leyó que un hombre de 67 años tenía el récord y bromeó: “Le voy a dar una lección a este jovencito”. A los 74, ahora la marca es suya

Unas 50 ballenas piloto quedaron varadas en Nueva Zelanda y murieron pese a los intentos por salvarlas

Una mujer y su hija murieron tras el ataque de un oso grizzly mientras caminaban cerca de su casa en Canadá

Perdió una mano y ambas piernas, recorrió el Pacífico en 90 días y estrenó su documental: “Quería demostrar lo que podemos lograr”