Matt Damon revela el problema de salud de su esposa que marcó la noche en que ‘Oppenheimer’ triunfó en los Oscar

Matt Damon habla por primera vez sobre la emergencia médica que enfrentó su esposa antes de los Premios Oscar 2024. (REUTERS)

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Matt Damon reveló que su esposa, Luciana Barroso, sufrió un aneurisma cerebral a principios de 2024 y tuvo que someterse a una cirugía apenas una semana antes de la 96.ª edición de los premios Oscar, celebrada el 10 de marzo de ese año.

La situación llevó a la pareja a ausentarse de la ceremonia en la que Oppenheimer, película protagonizada por Damon, obtuvo varios reconocimientos.

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En una entrevista publicada por la revista GQ, como parte de una nueva historia de portada, el intérprete compartió detalles sobre el problema de salud que enfrentó Barroso y explicó por qué ambos decidieron no asistir a la gala de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Tuvimos un momento muy aterrador cuando mi esposa sufrió un aneurisma cerebral. Ella está perfectamente bien, gracias a Dios, pero tuvo esta cirugía cerebral la semana anterior a los Oscar”, comentó.

La producción de Oppenheimer, dirigida por Christopher Nolan y protagonizada por Cillian Murphy, fue una de las principales ganadoras de aquella edición.

Cillian Murphy ganó la estatuilla por "Oppenheimer" en la ceremonia de 2024. (REUTERS/Carlos Barria)

La cinta obtuvo siete estatuillas, entre ellas las de mejor película, mejor dirección para Nolan, mejor actor para Murphy y mejor actor de reparto para Robert Downey Jr.

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Aunque Matt Damon formó parte del elenco, no recibió una nominación individual por su interpretación. Sin embargo, el actor explicó que la ausencia de la ceremonia estuvo relacionada principalmente con la recuperación de su esposa.

Según relató, la primera noche en la que Luciana Barroso recuperó suficiente energía para salir coincidió con la celebración de una fiesta posterior a los premios.

Fue entonces cuando ella decidió acompañarlo, pese a que ambos habían descartado inicialmente asistir a los eventos. Damon señaló que su esposa recordó una experiencia anterior relacionada con los Oscar y quiso evitar que se repitiera.

El actor hizo referencia a la ceremonia de 2007, cuando en aquella ocasión, Damon no asistió porque se encontraba trabajando en la segunda unidad de rodaje de The Bourne Ultimatum y vivía en Miami con su familia.

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Matt Damon y Luciana Barroso se perdieron unos Premios Oscar por la apretada agenda del actor. (REUTERS/Mario Anzuoni)

“Lucy y yo estábamos acostados en la cama viendo la ceremonia, muy nerviosos por Marty Y luego, cuando ganó, yo estaba saltando de alegría en la habitación y recuerdo estar muy emocionado. Y luego la siguiente categoría fue mejor película, y ganó The Departed, ”, recordó, en referencia al director Martin Scorsese.

Y añadió: “En ese momento me di cuenta de que ni siquiera había considerado que eso pudiera pasar. Y me giré hacia Lucy y le dije: ‘¡Mierda, deberíamos estar allí!’. Y luego, en las semanas siguientes, recibí un montón de llamadas de todo el elenco y del estudio, como: ‘Oye, ¿dónde estabas?’. Lo arruiné por completo”.

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Por esa razón, cuando llegó la temporada de premios de Oppenheimer, Barroso quiso que ambos acudieran al menos a la celebración posterior, una vez que su estado de salud se lo permitió.

“Me sorprendió, se puso un vestido y fuimos a la fiesta posterior, porque recordó que la última vez que pasó, yo no lo hice. Y me dijo: ‘Esta vez vamos a salir’. Fue un gesto muy heroico y significativo por su parte”, contó.

Luciana Barroso decidió acompañar a Matt Damon pese a estar en recuperación. (REUTERS/Jeenah Moo)

Durante la entrevista con GQ, Matt Damon también habló sobre su relación con los premios cinematográficos y las nominaciones. El intérprete señaló que no considera que los reconocimientos deban determinar el valor de una película o el resultado del trabajo de sus participantes.

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“No es algo que puedas controlar. Tienes que hacer tu trabajo, y esa debe ser la recompensa”, explicó.

Actualmente, Damon se prepara para regresar a la temporada de premios con The Odyssey, la producción de Christopher Nolan, en la que tiene el papel principal.