“No hay ni había ninguna otra arma”: los abogados de Luigi Mangione presionan por la desestimación de los cargos en el juicio estatal

Imágenes de cámaras corporales muestran el operativo en un McDonald’s de Altoona, Pensilvania, donde agentes reconocieron a Luigi Mangione y hallaron elementos en su mochila durante su detención (Scripps News).

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Los abogados de Luigi Mangione presentaron un nuevo escrito para solicitar la desestimación de la acusación estatal por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare. Según los letrados, su declaración de culpabilidad en la causa federal impide que sea juzgado nuevamente en Nueva York por los mismos hechos.

Mangione admitió dos cargos federales de acoso interestatal vinculados con la muerte de Thompson. El acusado reconoció que viajó a Manhattan con la intención de matarlo y que le disparó frente al hotel Hilton de Midtown el 4 de diciembre de 2024.

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El juez de la Corte Suprema de Nueva York, Gregory Carro, analizará los argumentos el 10 de diciembre. Si rechaza el pedido de desestimación, el acusado afrontaría en el fuero estatal una pena que podría ir entre 25 años de prisión y cadena perpetua.

A su vez, Mangione deberá regresar al tribunal federal el 18 de diciembre para conocer la sentencia por la causa federal, que podría alcanzar la cadena perpetua.

Mangione admitió su culpabilidad ante la justicia federal por dos cargos de acoso interestatal vinculados con la muerte del ejecutivo (Angelina Katsanis/Pool via REUTERS/File Photo).

La defensa sostiene que el hecho, la víctima y el arma son los mismos

De acuerdo con The Guardian, la Constitución de los Estados Unidos contempla una garantía contra el doble enjuiciamiento que, en determinadas circunstancias, permite procesos separados en jurisdicciones federal y estatal.

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No obstante, la normativa de Nueva York prohíbe que una persona sea procesada dos veces por el mismo delito o por dos delitos basados en el mismo acto o transacción delictiva.

La fiscalía sostiene que la acusación federal se centró en el acoso, los desplazamientos interestatales y el ciberacoso mediante redes interestatales con resultado de muerte, mientras que la causa local se refiere a una acusación de asesinato, precisó NBC News.

En una presentación realizada a principios de octubre, afirmaron que los procesos pueden avanzar bajo una excepción de la ley estatal de doble juzgamiento si Carro establece que existen “elementos” únicos imputados en el caso estatal.

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La jueza federal de distrito Margaret Garnett había determinado que el acoso no podía ser considerado un delito violento según la ley, una decisión que derivó en el retiro de dos cargos que habrían permitido solicitar la pena de muerte.

Los fiscales citaron esa resolución para demostrar que se trata de delitos distintos: “La prohibición legal de doble enjuiciamiento solo se aplica cuando un acusado ha sido ‘procesado por separado’ por la misma conducta indebida y los cargos federales desestimados no constituyen un procesamiento separado”.

La Fiscalía de Distrito de Manhattan rechazó el planteo de la defensa y sostuvo que los fueros federal y estatal juzgan conductas distintas (Barry Williams/Pool vía REUTERS).

En un escrito judicial recogido por NBC News, los abogados Karen Friedman Agnifilo, Marc Agnifilo y Jacob Kaplan señalaron: “Mangione fue acusado por el gran jurado federal de posesión de la misma arma de fuego en el mismo momento y lugar que la fiscalía acusa aquí. No hay ni había ninguna otra arma”.

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Al mismo tiempo, la defensa afirmó que “la principal irregularidad en los procesos judiciales federales y estatales es la misma: la intención de matar y el asesinato de Brian Thompson”.

Los letrados argumentaron que el delito federal de acoso puede abarcar acciones menos extremas, pero “no tiene nada que ver con si también se aplica al homicidio intencional”. Por lo tanto, escribieron, “el hecho de que la ley contra el acoso también penalice la conducta de acoso que no resulta en la muerte no cambia ese análisis”.

Por otro lado, alegan que no existe una diferencia suficiente entre los daños que ambas acusaciones buscan evitar: “No hay fundamento para encontrar tal diferencia y mucho menos una diferencia lo suficientemente grande como para encajar dentro de la estrecha excepción legal”.

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El juez Gregory Carro analizará los argumentos sobre la prohibición de doble juzgamiento en una audiencia fijada para el 10 de diciembre (REUTERS/David Dee Delgado/Pool).

El asesinato ocurrió antes de una conferencia de inversores de UnitedHealthcare

Thompson, padre de dos hijos y residente de Minnesota, caminaba desde su hotel hacia una conferencia de inversores de UnitedHealthcare cuando recibió varios disparos frente al Hilton de Midtown. Tras el ataque, el agresor huyó, lo que desencadenó una búsqueda en varios estados, informó NBC News.

Mangione fue detenido cinco días después en Altoona, Pensilvania, luego de que varias personas lo reconocieran en un McDonald’s gracias a imágenes difundidas por el Departamento de Policía de Nueva York.

Durante su declaración federal, afirmó que actuó movido por un resentimiento personal contra la industria de los seguros de salud.