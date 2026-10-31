Estados Unidos

Fue al cine más de 1.200 veces en un año y batió un récord Guinness: cómo organizó sus días

Un jubilado estadounidense superó ampliamente una marca mundial gracias a una planificación cotidiana que incluyó funciones desde la mañana hasta la medianoche. Cuánto gastó y qué películas eligió

Cine (Crédito: The Economic Times)
Glenwood Hoskin Jr., un jubilado estadounidense de 60 años, consiguió un récord Guinness tras asistir a 1.207 funciones de cine en un año, con un promedio de más de tres películas por día (Crédito: The Economic Times)
Guardar

Ir al cine tres veces por día parece una rutina difícil de sostener. Para Glenwood Hoskin Jr., un jubilado estadounidense de 60 años, se convirtió en la organización cotidiana que le permitió conseguir un récord Guinness: 1.207 funciones cinematográficas vistas en doce meses. La marca se registró el 31 de marzo de 2025 en Pensilvania, aunque Guinness World Records publicó los detalles de su historia el 30 de octubre de 2026.

El logro superó ampliamente el antecedente de 777 funciones, que pertenecía a Zachariah Swope. La diferencia fue de 430 asistencias. Más allá de la cifra, la historia muestra cómo una afición personal puede transformarse en un proyecto prolongado que exige planificar horarios, comidas y desplazamientos sin abandonar el objetivo.

PUBLICIDAD

Cómo organizó una rutina de más de tres películas diarias

Hoskin frecuentó una sala de cine en York Haven, Pensilvania, entre abril de 2024 y marzo de 2025. El promedio de 3,3 películas por día no significa que acudiera siempre exactamente a tres proyecciones: algunos días podía sumar más funciones y otros menos, según la programación disponible.

Su método comenzaba antes de entrar. Consultaba las carteleras y elegía combinaciones que permitieran encadenar distintas sesiones, desde las primeras funciones de la mañana hasta la medianoche. Para aprovechar el tiempo, debía prestar atención tanto a la duración de cada película como a los intervalos entre proyecciones.

El calendario también fue parte de la estrategia. Como prefería evitar los traslados durante el invierno, decidió iniciar el desafío en primavera e intentar superar la marca anterior antes de los meses de frío. El invierno resultó relativamente benigno, circunstancia que le permitió continuar y ampliar considerablemente su registro.

PUBLICIDAD

La permanencia del título en cartelera condicionaba sus opciones: algunas películas dejaban las salas para pasar a plataformas digitales.

Guinness certificó la cantidad de asistencias, no una lista de 1.207 películas necesariamente diferentes. Esta distinción importa porque ver muchas funciones a lo largo de un año no equivale a demostrar que cada título haya sido distinto.

Cuánto gastó y cómo resolvió las comidas

Una de las particularidades del desafío fue el costo. En lugar de comprar cada entrada de manera individual, Hoskin utilizó un abono mensual de cine que, según la publicación de Guinness, costaba aproximadamente 28 dólares por mes. El sistema le ofrecía acceso a numerosas funciones y reducía el peso económico de una actividad prácticamente diaria.

Un recipiente con palomitas de maíz iluminadas en primer plano y varias butacas de color rojo en el fondo.
Para reducir los costos de su desafío, Glenwood Hoskin Jr. utilizó un abono mensual de aproximadamente 28 dólares que le permitió asistir a numerosas funciones de cine sin comprar cada entrada por separado (Imagen Ilustrativa Infobae)

También preparaba alimentos en su casa y los consumía entre las proyecciones. Así evitaba depender de compras frecuentes dentro del complejo. Durante los descansos aprovechaba para caminar por el exterior y el interior del establecimiento, integrando actividad física a jornadas con muchas horas sentado.

Con el paso de los meses, los empleados y responsables de la sala se familiarizaron con su presencia. Según la historia difundida por Guinness, lo ayudaban a identificar funciones más cortas y a organizar mejor las alternativas de cada jornada.

Las películas que más disfrutó

Hoskin había trabajado como empleado de la administración tributaria antes de jubilarse. Su interés por el cine y la música era anterior al récord, pero la experiencia le permitió explorar géneros y producciones que no esperaba disfrutar tanto.

Entre sus preferencias estuvieron las películas animadas y las comedias. Las primeras resultaban convenientes por su duración, mientras que las segundas le permitían apreciar las reacciones compartidas del público, incluso cuando volvía a presenciar una escena que ya conocía.

En el relato oficial destacó su buena impresión de Robot salvaje y también recordó Deadpool & Wolverine, ambas estrenadas en 2024. El contacto cotidiano con los trabajadores y otros espectadores terminó siendo otra parte importante de la experiencia.

"Deadpool & Wolverine", protagonizada por Hugh Jackman y Ryan Reynolds, fue una de las películas recordadas por Glenwood Hoskin Jr. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)
"Deadpool & Wolverine", protagonizada por Hugh Jackman y Ryan Reynolds, fue una de las películas recordadas por Glenwood Hoskin Jr. (REUTERS/Caitlin Ochs/File Photo)

Qué diferencia este récord de otros desafíos cinematográficos

Guinness también reconoce una marca distinta: la mayor cantidad de veces que una persona asistió al cine para ver la misma película. Ese registro pertenece a Ramiro Alanis, que presenció Spider-Man: Sin camino a casa en 292 ocasiones entre diciembre de 2021 y marzo de 2022.

Hoskin conocía ese antecedente, pero eligió competir en una categoría basada en la cantidad total de funciones a lo largo de un año. El resultado combinó constancia, disponibilidad de tiempo y una programación cinematográfica suficientemente amplia para sostener el desafío.

Aunque la marca quedó establecida en 2025, su publicación oficial en octubre de 2026 volvió a poner en circulación una historia singular: la de un espectador que convirtió una actividad recreativa en una rutina diaria y terminó superando un récord mundial.

Temas Relacionados

Récord GuinnessPensilvaniaCineNewsroom BUE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El crimen que tardó más de 20 años en resolverse: se declaró culpable un hombre por matar a golpes a su padre

Douglas Herlihy, que tenía 17 años cuando ocurrió el hecho, admitió los cargos de homicidio involuntario e intento de falsificación de pruebas por la muerte de Paul Herlihy en 2003

El crimen que tardó más de 20 años en resolverse: se declaró culpable un hombre por matar a golpes a su padre

Donald Trump afirmó que la dictadura cubana caerá antes de que finalice su mandato en EEUU: “No va a durar mucho más”

El presidente estadounidense reiteró que Washington se centrará en esa cuestión una vez que culmine la guerra con Irán. “Se resolverá en menos de dos años”, aseguró durante un mitin de campaña en Florida

Donald Trump afirmó que la dictadura cubana caerá antes de que finalice su mandato en EEUU: “No va a durar mucho más”

Texas ganó la apelación ante FEMA y las familias del Hill Country podrán acceder a ayuda económica federal

El gobierno federal revirtió su negativa inicial y habilitó el programa de Asistencia Individual para 20 condados devastados por las tormentas de julio, tras la intervención del gobernador Abbott y la presión de legisladores republicanos

Texas ganó la apelación ante FEMA y las familias del Hill Country podrán acceder a ayuda económica federal

Retiran canela molida por posible contaminación con plomo: se distribuyó en supermercados de 14 estados

La autoridad sanitaria identificó una presentación específica y recomendó a los compradores comprobar los datos del envase antes de utilizar su contenido

Retiran canela molida por posible contaminación con plomo: se distribuyó en supermercados de 14 estados

Marco Rubio dijo que EEUU no participó directamente en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras el balotaje

El secretario de Estado sostuvo que el senador disponía de un visado “y el presidente tomó la decisión de permitirle entrar en el país”, pero aclaró que la Casa Blanca no intervino en los preparativos que el ex candidato llevó a cabo para abandonar territorio brasileño

Marco Rubio dijo que EEUU no participó directamente en la salida de Flávio Bolsonaro de Brasil tras el balotaje

TECNO

Lista de celulares sin WhatsApp a partir de noviembre de 2026 en Argentina

Lista de celulares sin WhatsApp a partir de noviembre de 2026 en Argentina

La nueva IA de Spotify dejará cambiar el género de cualquier canción

Laboratorio afirma haber inyectado virus diseñado con IA en un humano para tratar infección resistente a antibióticos

El 98% de pymes en Colombia cobra digital pero teme por su ciberseguridad, según Mastercard

OpenAI entrenará sus IA con chats de expertos en ciberseguridad aunque estos se nieguen

ENTRETENIMIENTO

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

Jessica Biel adelanta cambios en el reboot de ‘7th Heaven’: será más “moderno”, “realista” y tendrá “menos limitaciones”

El emotivo homenaje de Melissa Gilbert a Michael Landon por sus 90 años: “Todavía te extraño muchísimo”

Las 10 canciones de Disney que marcaron a generaciones y se convirtieron en clásicos

Michael Douglas y el grave error que casi deja a Glenn Close fuera de ‘Atracción fatal’: “Nos sentimos idiotas absolutos”

Ian Gillan, histórico vocalista de Deep Purple, fue hospitalizado de emergencia a los 81 años

MUNDO

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

El FBI acusó al régimen de Corea del Norte por el ciberataque contra Binance que afectó activos por USD 6.300 millones

El primer ministro polaco Donald Tusk atribuyó la crisis institucional a la oposición y a la injerencia rusa

Netanyahu rechazó un eventual acuerdo entre la oposición y los partidos árabes: “Está prohibido formar un Gobierno con ellos”

La oposición polaca presentará una moción de censura contra el primer ministro Donald Tusk por la crisis institucional

Alemania se sumó a la ola de protestas lideradas por la Generación Z en Europa: hubo disturbios y saqueos en Frankfurt