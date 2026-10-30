Nueva votación en el Consejo de Seguridad: Grynspan y Grossi se consolidan como candidatos a la Secretaría General de la ONU

Rebeca Grynspan y Rafael Grossi hoy fueron los candidatos más votados en el Consejo de Seguridad de la ONU, (New York, Estados Unidos)

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(Desde Roma, Italia) Rebeca Grynspan y Rafael Grossi hoy fueron los candidatos más votados por el Consejo de Seguridad para ocupar la Secretaría General de la ONU. Grynspan obtuvo 11 votos a favor, mientras que Grossi sumó 9 respaldos consolidando así su mejor elección desde que inició el proceso para suceder a Antonio Guterres.

Pero la ausencia de un acuerdo geopolítico entre Estados Unidos y China aún traba la decisión final, que debería suceder antes que concluya 2026.

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Ante las desavenencias que protagonizan Donald Trump y Xi Jinping, Emiratos Árabes Unidos ejecutó un movimiento diplomático que es apoyado por Medio Oriente.

Mohamed bin Zayed Al Nahyan -jeque de EAU-, presentó la nominación de Lana Zaki Nusseibeh, ministra de Estado y exembajadora en Naciones Unidas.

Nusseibeh desplegó una formidable campaña en redes sociales, pero su resultado fue escaso: salió cuarta con 7 votos a favor, 6 en contra y 2 abstenciones.

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