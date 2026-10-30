Estados Unidos

A días de las elecciones de medio término, Donald Trump cambió su estrategia y canceló sus mítines en Kansas e Iowa

El Comité Nacional Republicano informó la decisión del mandatario de Estados Unidos al mencionar que las presentaciones presenciales se transformarán en mítines virtuales con el fin de ampliar aún más el alcance de sus discursos

El presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a un mitin de campaña en Chillicothe, Ohio, EEUU, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de EEUU, Donald Trump, asiste a un mitin de campaña en Chillicothe, Ohio, EEUU, el 28 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
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El presidente estadounidense Donald Trump canceló los mítines previstos para este fin de semana en Iowa y Kansas y los reemplazó por videoconferencias en casi 20 estados, una decisión que el Comité Nacional Republicano (RNC) presentó como una forma de ampliar su alcance en los últimos días de cara a las elecciones legislativas que se celebrarán el próximo martes 3 de noviembre.

El cambio de agenda ocurrió mientras el Partido Republicano enfrenta contiendas ajustadas por el Senado en Texas, Kansas, Ohio, Iowa, Alaska y Mississippi. La elección podría poner en riesgo el control republicano del Congreso.

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Trump viajó el jueves a Carolina del Sur, por segunda vez en un mes, ante las preocupaciones dentro de su partido por la carrera entre la republicana Darline Graham y la demócrata Annie Andrews por un escaño clave en el Senado. Los votantes del estado no eligen a un demócrata para el Senado desde hace casi tres décadas. Andrews, pediatra y ex candidata al Congreso, pidió a los electores que buscan un cambio, que prueben “algo nuevo por una vez”.

La economía, los precios de los combustibles y la guerra en Irán figuran entre los factores que colocaron a los republicanos a la defensiva en distritos y estados donde el partido tuvo ventajas durante los últimos años. No obstante, Trump expresó confianza tras su regreso del mitin a la Casa Blanca: “Vamos a tener una gran noche el martes”.

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El mandatario tenía previsto realizar un acto en Kansas el sábado y otro en Iowa el domingo. El RNC anunció que ambos encuentros serán sustituidos por una campaña de 72 horas, con intervenciones virtuales en cerca de 20 estados y la posibilidad de sumar otros.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en Texas, Estados Unidos, el 27 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia un discurso durante un mitin de campaña en Texas, Estados Unidos, el 27 de octubre de 2026 (REUTERS/Kevin Lamarque)

El presidente sostuvo que no viajará a Kansas porque el senador republicano Roger Marshall, que compite contra el demócrata Adam Hamilton, “le está yendo muy bien”. “No creo que tenga que ir a Kansas”, declaró. Trump rechazó que el cambio respondiera a cuestiones de salud, luego de que un periodista le consultara sobre el tema. “Me han estado siguiendo durante dos semanas. Me siento perfecto”, respondió.

Durante octubre, el inquilino de la Casa Blanca realizó 25 mítines, por debajo de su objetivo de superar los 30. En un evento el lunes en Corinth, Misisipi, el mandatario, con la voz ronca, dijo a los asistentes: “Dios no les hizo las cuerdas vocales para que dieran un mitin todos los días”.

La agenda del presidente contempla un acto el viernes en Daytona Beach, Florida. La Casa Blanca no difundió aún sus actividades para el lunes, último día de campaña.

El candidato demócrata al Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, quien disputa una elección ajustada contra el republicano Mike Rogers, cuestionó el giro de Trump hacia los actos telefónicos. “Es un anciano, un perdedor”, afirmó. “Ahora comprende que ha perdido definitivamente las elecciones de mitad de mandato para su partido”.

Los demócratas ven una oportunidad para desplazar a senadores republicanos en ejercicio, incluso en Ohio, mientras una investigación en Alaska alteró los últimos días de la campaña por el control del Congreso. En el estado más extenso de los Estados Unidos y uno de los más remotos, el gobernador republicano ordenó la investigación luego de que The New York Times informara que la campaña de la candidata demócrata al Senado, Mary Peltola, parecía estar vinculada al reclutamiento de otro postulante con el mismo nombre que el senador republicano Dan Sullivan.

Mary Peltola, una demócrata que aspira a un escaño en el Senado de Estados Unidos por Alaska (AP/Mark Thiessen, archivo)
Mary Peltola, una demócrata que aspira a un escaño en el Senado de Estados Unidos por Alaska (AP/Mark Thiessen, archivo)

El Departamento de Justicia amplió el jueves las pesquisas con nuevas citaciones de un gran jurado, según una persona al tanto del caso que habló con Associated Press. La cartera también remitió citaciones a funcionarios de California en el marco de sus cuestionamientos a la gestión electoral local. Un juez federal de California designó a un perito especial para examinar la acusación del Gobierno de Donald Trump de que el padrón electoral estatal incluye cerca de 20.000 personas que no son ciudadanas.

Trump calificó lo ocurrido en Alaska como una “conspiración” y pidió retirar a Peltola de la contienda. Además, puso en duda que pueda obtener el escaño en el Senado incluso si gana las elecciones.

(Con información de Associated Press)

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