Estados Unidos

Un libro de más de 800 kilos batió un récord Guinness: se necesitan diez personas para pasar sus páginas

Exhibido en la Biblioteca Central de Los Ángeles, alcanza más de nueve metros de ancho y fue creado para celebrar los cien años de la institución. Los detalles de una obra que combina arte e ingeniería en papel

Un libro de más de 800 kilos batió un récord Guinness: se necesitan diez personas para pasar sus páginas
Luceros y Penumbras, un libro desplegable de más de 800 kilos y nueve metros de ancho, consiguió un récord Guinness en Los Ángeles (Crédito: Courtesy Los Angeles Public Library)
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Una obra que pesa más de 800 kilos y ocupa buena parte de la rotonda de una biblioteca de Los Ángeles consiguió un récord Guinness por su tamaño. Se trata de Luceros y Penumbras, un libro desplegable que alcanza unos nueve metros de ancho cuando se abre y necesita diez personas para pasar sus páginas. El reconocimiento, difundido por Guinness World Records el 23 de octubre de 2026, convirtió una instalación artística creada para celebrar el centenario de la Biblioteca Central en una historia de dimensiones extraordinarias.

Aunque la publicación del organismo certificador es reciente, la obra se presentó el 2 de julio de 2026 y la Fundación de la Biblioteca de Los Ángeles había comunicado su reconocimiento oficial en agosto.

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Un libro que supera las dimensiones habituales

Según Guinness World Records, la pieza tiene una cubierta de aproximadamente 4,70 metros por 6,10 metros y, desplegada, se extiende hasta unos 9,45 metros de ancho. Sus figuras tridimensionales superan los 3,35 metros de altura, mientras que el conjunto pesa alrededor de 816,5 kilogramos.

La construcción conserva materiales propios de los libros tradicionales: papel, adhesivos y tela. La principal diferencia es la escala. Los mecanismos que permiten levantar figuras al abrir las páginas tuvieron que adaptarse para mover estructuras mucho mayores que las de una edición doméstica. Incluso el cambio de una escena a otra requiere coordinación: diez integrantes del equipo manipulan las grandes hojas con ayuda de varas.

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En total, 35 personas participaron en la construcción. El tamaño introdujo un obstáculo inesperado: el ejemplar completo no podía atravesar las puertas del edificio. Por eso, las piezas se fabricaron por separado, ingresaron a la biblioteca y se ensamblaron dentro de la rotonda donde permanece expuesto.

Un libro de más de 800 kilos batió un récord Guinness: se necesitan diez personas para pasar sus páginas
La construcción del libro gigante requirió 35 personas y mecanismos especiales para mover sus páginas (Crédito: Courtesy Los Angeles Public Library)

La portada azul, revestida de tela, muestra un cuervo dorado que lleva una antorcha encendida. El símbolo remite a la antorcha que corona el edificio y conecta el diseño con la historia de la biblioteca.

Quiénes crearon la obra y qué representa

El artista y grabador Daniel González, radicado en Los Ángeles, desarrolló las imágenes originales. La ingeniería del papel estuvo a cargo de Matthew Reinhart, mientras que el estudio Goodnight & Co. realizó la fabricación a escala real y Ann Marshall participó en el diseño de exhibición.

Un libro de más de 800 kilos batió un récord Guinness: se necesitan diez personas para pasar sus páginas
El artista Daniel González creó las ilustraciones del libro gigante, mientras que Matthew Reinhart desarrolló la ingeniería del papel; la fabricación y el diseño de exhibición estuvieron a cargo de otros especialistas (Crédito: Courtesy Los Angeles Public Library)

El proyecto se titula Luceros y Penumbras y reúne referencias a la ciudad, la memoria familiar y el vínculo del artista con los libros. González creció en Boyle Heights, pasó temporadas de su infancia con sus abuelos en México y visitó la Biblioteca Central cuando era adolescente. Esas experiencias inspiraron los dos grandes paisajes tridimensionales.

En una de las escenas, el edificio de la biblioteca emerge de un cielo nocturno, acompañado por imágenes de su historia y palabras vinculadas con los recuerdos de la abuela del artista. La otra presenta un Árbol de la Sabiduría, rodeado de animales, raíces y símbolos asociados con la transmisión del conocimiento.

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Las escenas del libro gigante recrean la biblioteca de Los Ángeles bajo un cielo nocturno y un Árbol de la Sabiduría rodeado de animales y símbolos que representan la transmisión del conocimiento (Crédito: Courtesy Los Angeles Public Library)

La composición también conecta dos lugares importantes para González: el centro de Los Ángeles y El Teúl, en México, de donde proviene su familia. Entre sus referencias culturales aparecen elementos vinculados con pueblos originarios de la región angelina y figuras animales presentes en diferentes tradiciones.

Por qué está expuesto en una biblioteca

La Biblioteca Central abrió sus puertas en 1926. Para celebrar cien años de actividad, sus responsables eligieron una instalación que recupera una experiencia conocida por muchos lectores: abrir un libro ilustrado y descubrir figuras que sobresalen de sus páginas.

La exposición se complementa con piezas de una colección bibliotecaria de más de 2.000 libros móviles e interactivos, que permite poner el récord en contexto. La institución también organizó actividades gratuitas relacionadas con las historias y la ingeniería del papel.

El público puede visitar la obra sin pagar entrada en la rotonda de la Biblioteca Central Richard J. Riordan. De acuerdo con la programación institucional vigente, la exhibición está prevista hasta el 17 de enero de 2027.

Más allá de la cifra certificada, el libro constituye una intervención artística que transforma un objeto cotidiano en una experiencia colectiva. Sus páginas no solo requieren varias personas para moverse: también reúnen relatos sobre identidad, memoria y el papel de las bibliotecas en la circulación del conocimiento.

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