Juez dictamina que Luigi Mangione no enfrentará la pena de muerte por el asesinato de un CEO del sector salud

La justicia federal de Estados Unidos excluye la pena de muerte para Luigi Mangione tras eliminar cargos federales de asesinato y armas. (REUTERS/Shannon Stapleton/Pool)

La justicia federal de Estados Unidos resolvió que Luigi Mangione, acusado del asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, no enfrentará la pena de muerte tras la eliminación de los cargos federales de asesinato y armas. La decisión, emitida el 30 de enero, afecta el proceso que investiga el homicidio ocurrido en diciembre de 2024 en Nueva York, un caso que involucra a una de las principales aseguradoras de salud y que ha generado repercusión judicial y política, según reportó Reuters.

De acuerdo con la información difundida por NBC News, la jueza Margaret Garnett desestimó los cargos más graves, lo que impide a la fiscalía solicitar la ejecución federal del acusado. La magistrada argumentó que los cargos de acoso que permanecen vigentes no cumplen con la definición de “crimen de violencia” establecida por la Corte Suprema, condición indispensable para habilitar la pena capital. El proceso federal continuará con cargos de acoso, que prevén una posible condena de cadena perpetua sin libertad condicional.

El caso toma relevancia por el debate en torno a la aplicación de la pena de muerte en Estados Unidos y por el contexto en el que se produjo el asesinato de un ejecutivo del sector salud. Los hechos se desarrollan en paralelo a un proceso estatal en Nueva York, donde Mangione enfrenta cargos adicionales por asesinato, armas y falsificación, de acuerdo con USA Today.

¿Por qué la justicia federal descartó la pena de muerte en el caso Mangione?

La decisión de la jueza Margaret Garnett se basó en el análisis de los tipos penales imputados a Luigi Mangione en el ámbito federal. Según Reuters, el acusado enfrentaba originalmente cuatro cargos: dos de acoso, uno de armas y uno de asesinato mediante el uso de un arma de fuego. Este último era el que permitía a la fiscalía federal solicitar la pena de muerte.

NBC News explicó que, de acuerdo con la jurisprudencia reciente de la Corte Suprema, la ley federal solo permite la solicitud de ejecución si el asesinato ocurre durante la comisión de un delito considerado violencia según criterios legales estrictos. En su resolución, la jueza Garnett expuso que los cargos de acoso no cumplen con este estándar, ya que la ley exige que el uso de la fuerza sea intencional, mientras que el acoso puede incluir conductas imprudentes.

En palabras de Reuters, la jueza Garnett afirmó que su análisis “puede parecer una interpretación forzada y extraña incluso para abogados y jueces, pero representa el esfuerzo del tribunal por aplicar fielmente la doctrina del Supremo a los cargos de este caso. La ley debe ser la única preocupación del tribunal”.

Luigi Mangione sigue enfrentando cadena perpetua sin libertad condicional por cargos federales de acoso en el caso del asesinato de Brian Thompson. (Foto: Prensa Libre, EFE)

¿Qué cargos siguen activos contra Luigi Mangione tras la resolución?

A pesar de la eliminación de los cargos que permitían la pena capital, Mangione continúa procesado a nivel federal por dos cargos de acoso. Según NBC News, estos cargos establecen como posible sanción la cadena perpetua sin libertad condicional si la fiscalía logra probar la responsabilidad penal del acusado.

El fiscal federal Dominic Gentile manifestó durante la audiencia que el gobierno todavía no ha decidido si apelará la decisión de la jueza. El proceso judicial federal proseguirá con la selección del jurado programada para septiembre y la fase de presentación de pruebas prevista para octubre, de acuerdo con la información publicada por USA Today.

En el ámbito estatal, Mangione enfrenta de manera paralela cargos por asesinato en segundo grado, tenencia ilegal de armas y falsificación de documentos en el Tribunal Supremo de Nueva York. Según USA Today, la acusación estatal aún no tiene fecha de inicio de juicio, aunque la fiscalía expresó su intención de avanzar cuanto antes en la programación del mismo.

¿Cómo ocurrieron los hechos y cuál fue la investigación policial?

El asesinato de Brian Thompson sucedió el 4 de diciembre de 2024, cuando el directivo de UnitedHealthcare se dirigía a una conferencia de inversores en un hotel de Manhattan. De acuerdo con NBC News, las cámaras de seguridad captaron a un individuo que disparó por la espalda a Thompson, utilizando un arma en la que se hallaron inscripciones como “delay”, “deny” y “depose”, términos utilizados en el sector de seguros de salud.

Cinco días después del homicidio, agentes policiales detuvieron a Luigi Mangione en Altoona, Pensilvania, a unos 370 kilómetros al oeste de Nueva York. En el momento de la detención, la policía halló una pistola calibre 9 mm, un silenciador y un cuaderno con anotaciones sobre la intención de eliminar a un ejecutivo de seguros, según lo informado por Reuters.

La defensa de Mangione solicitó que se excluyera la evidencia hallada en la mochila del acusado, alegando que la requisa se realizó sin orden judicial. No obstante, la jueza Margaret Garnett resolvió admitir las pruebas, argumentando que los agentes actuaron bajo causa probable y que, en todo caso, la evidencia habría sido obtenida igualmente mediante una orden judicial posterior.

El asesinato de Brian Thompson, ejecutivo de UnitedHealthcare, ocurrió en diciembre de 2024 en Manhattan, generando amplia repercusión en el sector salud. (Europa Press)

¿Cuál fue el papel de las autoridades federales en la solicitud de la pena de muerte?

Según NBC News, la acusación de asesinato federal y la solicitud de la pena de muerte se impulsaron por instrucciones de las autoridades del gobierno de Estados Unidos. Se trató de la primera vez que el Departamento de Justicia buscó la pena capital en un caso federal desde la reanudación de las ejecuciones en el país.

La defensa de Luigi Mangione argumentó que la decisión de buscar la pena máxima estuvo motivada por criterios políticos y que las declaraciones públicas de las autoridades federales podrían haber influido de manera indebida en el proceso del gran jurado. La fiscalía rechazó estos cuestionamientos, sosteniendo que la publicidad previa no constituye en sí misma una irregularidad constitucional y que el proceso de selección de jurados permite mitigar eventuales prejuicios.

Reuters precisó que la jueza Garnett no abordó en su decisión el aspecto político, limitándose a analizar la cuestión jurídica sobre la compatibilidad de los cargos imputados y la elegibilidad para la pena capital bajo la ley federal.

¿Qué impacto tiene la decisión judicial y cuál es la situación actual del proceso?

La eliminación de los cargos federales de asesinato y armas implica que Luigi Mangione ya no enfrentará la ejecución como posible sanción, pero continúa expuesto a cadena perpetua tanto en la jurisdicción federal como en la estatal. USA Today informó que la acusación federal seguirá adelante con los cargos de acoso, mientras que el proceso estatal por asesinato en segundo grado y otros delitos sigue pendiente de programación de fecha de juicio.

De acuerdo con NBC News, el caso ha generado múltiples reacciones en el sector salud y entre funcionarios públicos. El asesinato de Brian Thompson fue condenado de manera institucional por autoridades federales y estatales, mientras que grupos críticos con la industria aseguradora han mostrado respaldo al acusado mediante protestas y campañas de recaudación de fondos para su defensa.

Las próximas etapas del proceso judicial federal prevén la selección de jurado en septiembre y el inicio de las audiencias en octubre. En el ámbito estatal, la fiscalía de Nueva York gestiona la programación del juicio correspondiente a los cargos locales.

En Nueva York, Mangione enfrenta de forma paralela cargos estatales por asesinato en segundo grado, tenencia ilegal de armas y falsificación de documentos. (REUTERS/Mike Segar)

¿Qué se mantiene y qué cambia tras la decisión judicial?

Luigi Mangione ya no puede ser condenado a muerte en el proceso federal, tras la eliminación de los cargos habilitantes.

El acusado sigue enfrentando la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional por los cargos de acoso en el sistema federal.

El proceso estatal por asesinato, armas y falsificación en Nueva York continúa vigente y pendiente de fecha de juicio.

La evidencia incautada durante el arresto de Mangione seguirá formando parte del proceso, tras la decisión de la jueza Garnett de admitirla como válida.

De acuerdo con los reportes, la resolución judicial reconfigura el alcance de las posibles sanciones en el caso, pero mantiene la expectativa de un juicio tanto federal como estatal en los próximos meses.