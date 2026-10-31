Las encuestas sobre las elecciones en EEUU pronostican la mayoría demócrata más amplia en la Cámara Baja desde 2009

Una persona emite su voto en Ames, Iowa, Estados Unidos (AP Foto/Bryon Houlgrave/Archivo)

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A tres días de las elecciones de medio término del martes 3 de noviembre en Estados Unidos, los demócratas podrían recuperar la Cámara de Representantes con entre 227 y 240 escaños, según las proyecciones divulgadas el viernes por The Cook Political Report. El análisis sostiene que el partido tiene ventaja, al menos leve, en más de 218 distritos. De confirmarse ese escenario, los demócratas obtendrían su mayor número de bancas en la Cámara Baja desde 2009, aunque quedarían por debajo de los 257 escaños logrados tras las elecciones de 2008, cuando el ex mandatario Barack Obama llegó a la Presidencia.

El boletín informativo modificó en las últimas semanas la previsión de decenas de contiendas a favor de los demócratas. El informe también advierte que el nivel de aprobación del presidente Donald Trump es menor al esperado incluso en distritos de mayoría republicana donde el mandatario obtuvo triunfos amplios en las elecciones de 2024.

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Es el segundo pronóstico de la firma que proyecta una victoria demócrata en la Cámara de Representantes, en línea con la mayoría de los sondeos publicados durante el tramo final de la campaña. La disputa por el Senado presenta un escenario más ajustado. Kansas, Iowa, Maine, Texas, Ohio, Alaska y Míchigan concentran varias de las elecciones que pueden definir el control de la cámara.

El agregador Decision Desk HQ calculó que los demócratas tienen un 80% de probabilidades de recuperar la Cámara de Representantes, tres puntos más que una semana antes. La misma medición les asigna un 60% de posibilidades de controlar el Senado, cuatro puntos por encima de su estimación anterior.

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En los comicios del próximo martes se pone en juego la totalidad de los escaños del recinto de los Representantes, un tercio de las 100 bancas del Senado y las gobernaciones de 36 estados, además de numerosos cargos locales

Las nubes proyectan sombras sobre el edificio del Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C., EEUU. 30 de septiembre de 2026 (REUTERS/Kylie Cooper)

Los votantes de Estados Unidos acudirán a las urnas en unas elecciones legislativas dominadas por el impacto del alto costo de vida, un factor que amenaza el control republicano del Congreso y pone bajo presión al presidente Donald Trump.

Trump asumió la Presidencia en enero de 2025 con el respaldo de electores que esperaban una baja de la inflación, después de la escalada de precios registrada durante el gobierno de Joe Biden tras la pandemia y la guerra de Ucrania.

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La evolución reciente de la inflación complica al oficialismo. Durante los últimos seis meses de la administración demócrata, el índice promedió 2,67%. Entre abril y septiembre, bajo el actual gobierno republicano, el indicador alcanzó 3,67%, un punto porcentual más.

En 2025, Trump impulsó una política comercial basada en aranceles que encareció parte de las importaciones. A ese efecto se sumó la guerra con Irán, iniciada tras los ataques estadounidenses e israelíes del 28 de febrero, que afectó la circulación comercial a través del estrecho de Ormuz y elevó los precios de la energía.

El presidente de EE. UU., Donald Trump, hace gestos durante un mitin de campaña de mitad de mandato en el Ocean Center de Daytona Beach, Florida, EE. UU., el 30 de octubre de 2026 (REUTERS/Evan Vucci)

La inflación se ubicó en 3,7% en septiembre, mientras que el encarecimiento de los combustibles trasladó presión a los costos de transporte, alimentos y otros gastos domésticos. La gasolina superó los USD 4 por galón en el promedio nacional y el diésel alcanzó máximos históricos durante el año.

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Un relevamiento del Pew Research Center expuso que el 84% de los votantes señala a la economía como su principal inquietud. “Es ridículo. Todo ha subido, desde la gasolina hasta el transporte”, resumió Kyler Daugherty, trabajador de la salud de 43 años, mientras cargaba nafta en Fort Lauderdale.

William Galston, investigador de la Brookings Institution, puso el foco en dos decisiones concretas de Trump como responsables del alza generalizada: los aranceles y la guerra con Irán. “Está en manos del presidente eliminar la mayoría de los aranceles que impuso y poner fin a la guerra que comenzó”, planteó.

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(Con información de EFE)