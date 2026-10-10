Estados Unidos

El fiscal de distrito de Manhattan afirma que Luigi Mangione debería ser juzgado en un tribunal estatal

La fiscalía sostiene que los cargos por el asesinato de Brian Thompson son distintos de los delitos federales por acoso a los que el acusado ya se declaró culpable

La Fiscalía de Distrito de Manhattan solicitó un juicio estatal para Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson (Curtis Means/Pool via REUTERS)
La Fiscalía de Distrito de Manhattan solicitó un juicio estatal para Luigi Mangione por el asesinato de Brian Thompson (Curtis Means/Pool via REUTERS)
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La Fiscalía de Distrito de Manhattan pidió que Luigi Mangione enfrente un juicio estatal por el asesinato de Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, al sostener que ese proceso aborda un delito distinto de los cargos federales por los que el acusado ya admitió responsabilidad.

La posición fue expuesta en una presentación judicial de la fiscalía, que rechazó el pedido de la defensa para desestimar la acusación estatal. El planteo se centra en la interpretación de la norma de doble juzgamiento de Nueva York y en si los hechos ventilados ante la Justicia federal impiden avanzar con la causa por homicidio.

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ABC News informó que el fiscal sostuvo que la instancia estatal permitiría atribuir a Mangione un tipo de perjuicio diferente al que quedó comprendido en su declaración de culpabilidad federal. La fiscalía considera que el presunto asesinato y el acoso interestatal constituyen delitos separados, aun cuando estén vinculados a la misma secuencia de hechos.

Thompson murió tras recibir disparos en Manhattan el 4 de diciembre de 2024. Por ese caso, Mangione había sido acusado en el ámbito estatal de asesinato en segundo grado, posesión criminal de un documento falsificado en segundo grado y otros cargos.

La defensa invoca la prohibición de ser juzgado dos veces por el mismo delito

Los abogados de Mangione pidieron desestimar los cargos estatales con base en la norma sobre doble juzgamiento (REUTERS/Eduardo Munoz)
Los abogados de Mangione pidieron desestimar los cargos estatales con base en la norma sobre doble juzgamiento (REUTERS/Eduardo Munoz)

Los abogados de Mangione solicitaron que se anule la acusación estatal con base en la legislación de Nueva York que limita los procesos sucesivos por la misma conducta. La defensa presentó ese pedido después de que su cliente se declarara culpable en agosto ante la Justicia federal.

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Karen Friedman Agnifilo, una de las abogadas defensoras, explicó entonces que “la ley de Nueva York no permite que una persona sea procesada y castigada dos veces por exactamente el mismo delito bajo una norma que regula los procesos sucesivos”, tal como recogió ABC News.

La defensa sostiene que la admisión efectuada en el expediente federal debería impedir que la fiscalía de Manhattan lo lleve a juicio por la acusación de asesinato. La discusión jurídica no apunta a determinar, por ahora, la responsabilidad penal definitiva del acusado, sino a establecer si ambos expedientes pueden continuar de manera independiente.

Mangione se declaró no culpable en el proceso estatal. La resolución sobre la validez de ese caso quedará en manos del juez que interviene en la causa de Nueva York.

La admisión federal incluyó el reconocimiento del tiroteo de diciembre de 2024

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Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, falleció tras recibir disparos el 4 de diciembre de 2024 en Manhattan (AP)

En agosto, Mangione admitió su culpabilidad por dos cargos federales de acoso interestatal. Durante esa audiencia, reconoció que viajó a Nueva York con la intención de dispararle a Thompson.

La mañana del 4 de diciembre de 2024 le disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”, manifestó el acusado al formalizar su declaración, de acuerdo con la reconstrucción publicada por el medio estadounidense.

La jueza federal de distrito Margaret Garnett aceptó la declaración de culpabilidad. Sin embargo, el documento presentado por la fiscalía de distrito sostiene que esa admisión no elimina la posibilidad de juzgarlo por homicidio en el fuero estatal.

El argumento central es que los cargos federales se relacionan con el acoso, mientras que la causa que tramita en Manhattan procura determinar la responsabilidad por la muerte de Thompson. Para la fiscalía, esa diferencia en la naturaleza de las figuras penales permite que ambos procedimientos avancen.

El juez prevé definir en diciembre si el juicio estatal seguirá adelante

La decisión sobre el pedido de la defensa está prevista para diciembre. Si el juez rechaza la moción para desestimar la acusación, Mangione podría ser sometido a juicio por el asesinato en la jurisdicción estatal.

También en diciembre está programada la sentencia en la causa federal. Por los cargos a los que se declaró culpable, enfrenta una pena máxima de prisión perpetua, indicó ABC News.

La resolución judicial definirá si la Fiscalía de Distrito de Manhattan puede sostener el proceso por homicidio mientras continúa el expediente federal. Hasta que exista un fallo, la acusación estatal permanece abierta y Mangione mantiene su declaración de no culpabilidad en ese caso.

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