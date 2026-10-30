Viernes negro para Wall Street: cerró su tercera semana en baja por las ventas de acciones tecnológicas

Wall Street cerró su tercera semana consecutiva en baja por la caída de las acciones tecnológicas en el índice Nasdaq. (REUTERS/Jeenah Moon)

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Wall Street cerró el viernes su tercera semana consecutiva en baja, arrastrado por una ola de ventas en el sector tecnológico que llevó al Nasdaq a registrar su peor jornada porcentual desde junio. Los balances trimestrales de Intel y Amazon, divulgados un día antes, reavivaron las dudas de los inversores sobre la rentabilidad real de las millonarias apuestas corporativas en inteligencia artificial.

El S&P 500 retrocedió 1,80%, hasta 7.580,21 unidades, según datos preliminares. El Nasdaq Composite, con fuerte peso de valores tecnológicos, cedió 2,84% y cerró en 25.440,68 unidades, mientras que el Promedio Industrial Dow Jones bajó 1,09%, hasta 51.770,58 unidades. El S&P 500 y el Nasdaq terminaron octubre con saldo negativo; el Dow Jones, en cambio, cerró el mes en terreno positivo.

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“Se puede decir que esta semana, y no solo hoy, ha girado en gran medida en torno al futuro de la IA: qué forma tomará, si ofrecerá un retorno de la inversión positivo y, de ser así, con qué rapidez”, señaló Oliver Pursche, vicepresidente sénior de Wealthspire Advisors en Nueva York.

La acción de Intel se desplomó 28,6%, su peor caída desde 1974, pese a que la compañía reportó una ganancia trimestral superior a la esperada por los analistas. El retroceso respondió a una proyección de beneficios para el último trimestre del año por debajo de las expectativas del mercado. El director ejecutivo de la firma, Lip-Bu Tan, señaló que la industria de computadoras personales continúa bajo presión.

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Amazon destinó 94.800 millones de dólares a propiedades y equipamiento vinculados a la inteligencia artificial. (REUTERS/Jeenah Moon)

Amazon bajó 1,4% tras informar una ganancia de verano inferior a la prevista por los analistas. El dato que más inquietó a los inversores fue que la compañía consumió 42.400 millones de dólares de caja en los últimos doce meses, de acuerdo con la medición de flujo de caja libre. Amazon destinó 94.800 millones de dólares a propiedades y equipamiento, principalmente en inversiones vinculadas a inteligencia artificial.

Las acciones de empresas de semiconductores registraron caídas pronunciadas, lo que llevó al índice Philadelphia SE Semiconductor a cerrar el mes con pérdidas. Nvidia, la compañía de chips convertida en símbolo del auge de la IA, bajó 4,2% y fue el mayor lastre individual para el S&P 500, por encima incluso de Intel.

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La duda sobre el retorno de la inversión en inteligencia artificial

Un día antes, la acción de Alphabet había caído más de 12%, su peor jornada en la historia de la compañía, tras informar que quemó más efectivo durante el verano que en la primavera debido a inversiones similares en IA. Ese desplome arrastró al S&P 500 en la jornada previa.

Las acciones de Intel sufrieron una baja de 28,6% tras presentar una proyección de beneficios inferior a la prevista por el mercado. (REUTERS/Jeenah Moon)

La preocupación central del mercado radica en que los inversores dejaron de cuestionar si las empresas tecnológicas invertirían en inteligencia artificial y ahora exigen pruebas concretas de que esas inversiones, que suman cientos de miles de millones de dólares, generarán ganancias y productividad suficientes para justificar el gasto.

“Nos estamos alejando de la fase de esperanzas y sueños del negocio de la IA y entrando en la fase de ‘muéstrame’”, afirmó Joe Tigay, gestor de carteras en Equity Armor Investments, en una nota a inversores.

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A la par, las acciones de compañías de chips y otras beneficiarias de la carrera por construir centros de datos de IA quedaron bajo presión por el temor a que las tasas de interés elevadas frenen la expansión de esa infraestructura.

Un desplome en el mundo cripto se suma a la presión

Alphabet registró la peor caída de su historia ante las dudas de los inversores sobre el retorno financiero del sector de inteligencia artificial. (REUTERS/Jeenah Moon)

El sector de las criptomonedas también sufrió fuertes caídas tras un hackeo a Binance, el mayor exchange de criptoactivos del mundo. El precio del bitcoin cayó por debajo de los 77.000 dólares, desde más de 86.000 dólares registrados a principios de mes. Una firma estadounidense de inteligencia de blockchain sostuvo que una unidad norcoreana habría sido la responsable del ataque, que afectó a más de 6.000 millones de dólares en criptoactivos.

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Coinbase Global cayó 10,6% pese a reportar resultados trimestrales mejores a los previstos por los analistas. Strategy, que según sus propios datos posee cerca de 4% del total de bitcoin en circulación, retrocedió 7,8%. La empresa también informó una ganancia superior a la esperada, aunque anunció que su directora financiera renunciará la semana próxima por motivos personales.

Las petroleras y el consumo masivo resisten la jornada

El precio del bitcoin cayó por debajo de los 77.000 dólares tras un ataque informático contra la plataforma Binance. (REUTERS/Brendan McDermid)

Fuera del sector tecnológico, el mercado mostró mayor resistencia: casi tantas acciones subieron como bajaron dentro del índice S&P 500. Exxon Mobil avanzó 2,2% y Chevron sumó 1,8% luego de que ambas petroleras superaran las expectativas de beneficios trimestrales, impulsadas por el fuerte aumento de sus márgenes de ganancia a raíz de las interrupciones en el suministro energético derivadas del conflicto entre Estados Unidos e Israel contra Irán y de la guerra de Rusia en Ucrania.

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Mondelez International subió 3,9% después de que la compañía detrás de las galletitas Oreo y las galletas Ritz reportara un crecimiento superior al esperado. Colgate-Palmolive escaló 2,3% luego de que los aumentos de precios de sus productos en buena parte del mundo le permitieran superar las previsiones de ingresos y ganancias.

Bonos, petróleo y mercados internacionales

En el mercado de bonos, los rendimientos del Tesoro estadounidense bajaron, señal de que los inversores buscaron refugio en deuda soberana. El rendimiento del bono a 10 años cedió a 4,93%, desde 4,98% del cierre del jueves y por debajo de más de 5,30% registrado a comienzos de mes.

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Los rendimientos cayeron pese a que el petróleo subió, algo que suele presionarlos al alza porque agrava la inflación. El barril de Brent avanzó 2,4%, hasta 113,43 dólares, cerca del tope de su rango desde que la guerra con Irán disparó los precios del crudo y la inflación.

En los mercados bursátiles internacionales, los índices mostraron un comportamiento mixto en Europa tras movimientos más pronunciados en Asia. El Kospi de Corea del Sur cayó 3,5% por el temor en torno a la IA en su mercado tecnológico, mientras que el Hang Seng de Hong Kong subió 1,5%. El Nikkei 225 de Japón retrocedió 2,1% después de que el Banco de Japón decidiera mantener sin cambios sus tasas de interés, en línea con decisiones similares adoptadas días antes por la Reserva Federal y el Banco Central Europeo.

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