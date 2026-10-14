La carta de Luigi Mangione tras matar al CEO de UnitedHealthcare: “Estos parásitos se lo buscaban”

Luigi Mangione le disparó al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, frente a un hotel de Manhattan en diciembre de 2024. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El 4 de diciembre de 2024, a las 6:45 de la mañana, Brian Thompson caminaba hacia el hotel de Manhattan donde UnitedHealthcare (UHC) celebraba su conferencia anual de inversionistas cuando un hombre enmascarado se acercó por detrás y le disparó. Lo que los investigadores encontraron días después entre las pertenencias del sospechoso —una carta manuscrita dirigida a “los federales”, un cuaderno con anotaciones fechadas y partes de un arma fabricadas con impresora 3D— trazó el perfil de una planificación de meses.

El 14 de agosto de 2026, Luigi Mangione confirmó en un tribunal federal todo lo que esos documentos sugerían: se declaró culpable de dos cargos federales de acoso con resultado de muerte y pronunció las palabras que su defensa había evitado durante casi dos años: “El 4 de diciembre de 2024, le disparé al señor Thompson en Manhattan y murió”.

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La carta —dirigida a “los federales” y citada por los fiscales de Nueva York como parte de su “manifiesto”— se convirtió en uno de los elementos centrales del proceso judicial. En ella, Mangione no solo describió los métodos del ataque sino que expuso los argumentos con los que intentó justificarlo: la crisis del sistema de salud en Estados Unidos, el crecimiento corporativo de UHC y lo que llamó un abuso de poder sostenido por la inacción de la población.

La carta “A los federales” describe métodos y motivaciones del ataque

En el escrito, Mangione declara que actuó solo y define el crimen como el resultado de “algo de ingeniería social elemental, diseño asistido por computadora básico y mucha paciencia”. Menciona un cuaderno espiral con notas y listas que, según indicó, “aclaran lo esencial”.

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La carta dirigida a las autoridades atribuyó el ataque a la crisis del sistema de salud y al crecimiento corporativo de UnitedHealthcare. (Luigi Archive)

La queja federal firmada por el agente especial del FBI (Buró Federal de Investigación) Gary W. Cobb cita ese documento como la Feds Letter y lo incorpora como prueba de cargo. En una posdata, Mangione instruyó a las autoridades: “Pueden verificar los números de serie para confirmar que todo fue autofinanciado. Mis propios retiros del cajero automático”.

Pide disculpas por “cualquier conflicto o trauma”, pero afirma que el ataque “tenía que hacerse”. Sobre los directivos del sector escribe: “Sinceramente, estos parásitos simplemente se lo buscaban”.

Traducción del documento dirigido a agentes federales detalla argumentos sobre el sistema de salud y la empresa UnitedHealthcare en Estados Unidos. (Luigi Archive)

Luego plantea su argumento central: “Estados Unidos tiene el sistema de salud más costoso del mundo y ocupa el puesto 42 en esperanza de vida”, mientras afirma que UHC era “la quinta empresa del país por capitalización de mercado, detrás de Apple, Google y Walmart”.

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“Ha crecido y crecido, ¿pero acaso nuestra esperanza de vida lo ha hecho? No”, continúa el texto.

Luigi Mangione se declaró culpable en un tribunal federal por dos cargos de acoso con resultado de muerte tras el asesinato de Brian Thompson. (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Reconoce que no se considera “la persona más calificada para exponer todo el argumento”, pero señala que periodistas y documentalistas —menciona a Rosenthal y Moore— ya habían denunciado “la corrupción y la codicia” del sector “hace décadas”. Su conclusión: “A estas alturas no es una cuestión de concientización, sino claramente de juegos de poder en marcha”.

Los escritos del cuaderno revelan meses de planificación y referencias al Unabomber

La queja federal del FBI cita dos entradas del cuaderno con fecha. En la del 15 de agosto de 2024, Mangione escribió que “el objetivo es el seguro” porque “marca todas las casillas”. En la del 22 de octubre de 2024 —seis semanas antes del crimen— anotó: “Esta conferencia de inversionistas es una verdadera oportunidad... el mensaje se vuelve evidente por sí solo”, y describe la intención de atacar al CEO de una aseguradora en su conferencia anual.

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En escritos presentados por los fiscales en junio de 2025, también consignó: “Finalmente me siento seguro sobre lo que haré. No siento ninguna duda sobre si es correcto o está justificado”, según reprodujo CBS News.

Los escritos hallados en un cuaderno revelaron meses de planificación previa al ataque y menciones a las ideas de Ted Kaczynski.

Otra nota hace referencia a Ted Kaczynski, el Unabomber. “Los normies lo categorizan como un asesino en serie demente... y desestiman sus ideas”, escribió Mangione. El análisis de inteligencia del NYPD advirtió que Mangione habría visto el crimen como “un desafío simbólico directo” a la influencia corporativa de la industria sanitaria y alertó sobre el riesgo de que se convirtiera en un “mártir” capaz de inspirar actos similares.

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La reconstrucción del FBI documenta el crimen minuto a minuto

La queja federal reconstruye los movimientos de Mangione con respaldo de cámaras de seguridad. El 24 de noviembre de 2024, llegó a Manhattan en bus desde Atlanta, Georgia, se alojó en un albergue del Upper West Side bajo el nombre falso de “Mark Rosario” con una licencia apócrifa de Nueva Jersey y reconoció el área del hotel donde se celebraría la conferencia.

El 4 de diciembre, a las 5:35, salió en bicicleta eléctrica por Central Park West y esperó cerca de una hora frente al hotel. A las 6:45, se aproximó a Thompson por detrás y le disparó en la pierna y la espalda.

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La carta manuscrita del acusado criticó el sistema de salud de Estados Unidos y justificó el ataque con argumentos sobre el poder corporativo. (David Dee Delgado/Pool Photo via AP)

Huyó, se internó en Central Park —donde descartó la mochila gris hallada dos días después— y llegó en taxi hasta la Terminal de Autobuses del Puente George Washington y, según fuentes policiales citadas por ABC News, desde allí se dirigió al sur hasta Penn Station y abandonó la ciudad en tren hacia Filadelfia. En la escena quedaron casquillos de 9mm con las palabras “deny”, “defend” y “depose” grabadas en su superficie.

La reconstrucción del FBI determinó que el atacante ingresó a Manhattan con un nombre falso y dejó casquillos grabados en la escena del crimen. (REUTERS/Jeenah Moon/Pool)

Ante el tribunal, Mangione admitió que fabricó partes del arma con una impresora 3D y que se hizo pasar por inversor para obtener información sobre la conferencia. “Mi viaje a Nueva York y el correo electrónico a UnitedHealthcare tuvieron como objetivo dispararle a Brian Thompson”, declaró, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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El fiscal Jamie McDonald aclaró que no hubo acuerdo con la defensa: Mangione se declaró culpable de forma abierta, sin concesiones. La fiscalía pidió la pena máxima.

La sentencia federal está fijada para el 18 de diciembre y el caso estatal espera resolución en diciembre

La jueza Garnett fijó la sentencia para el 18 de diciembre de 2026. Cada cargo federal prevé una pena máxima de cadena perpetua. La fiscalía pidió esa pena máxima; la defensa señaló que las pautas federales ubicarían la condena entre 24 y 30 años, aunque la jueza tiene plena discreción, según el comunicado del Departamento de Justicia.

Tras la declaración de culpabilidad, la abogada Karen Friedman Agnifilo presentó una moción para desestimar los cargos estatales —entre ellos el asesinato en segundo grado— por doble enjuiciamiento. El juicio estatal, que estaba previsto para el 8 de septiembre, quedó postergado de inmediato.

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La jueza federal fijó la fecha de sentencia para el 18 de diciembre de 2026, día en que Mangione podría recibir cadena perpetua. (REUTERS/Jeenah Moon/Pool/File Photo)

El juez Gregory Carro ordenó a la Fiscalía del Distrito de Manhattan responder a esa moción antes del 9 de octubre, plazo que ya venció.

El 9 de octubre, la fiscalía de Alvin Bragg presentó su oposición —con el argumento de que el acoso y el asesinato son delitos con elementos distintos y que el proceso estatal persigue un tipo diferente de daño—, según consignó ABC News.

El juez deberá pronunciarse sobre la moción en una audiencia fijada para el 10 de diciembre de 2026, ocho días antes de la sentencia federal.