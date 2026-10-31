Estados Unidos

Detuvieron a dos sospechosos por el asesinato de la hermana de un guionista de 'Saturday Night Live'

La última vez que se tuvieron noticias de la mujer de 38 años fue a fines de noviembre de 2025. Su teléfono fue hallado en la orilla de la playa de Santa Mónica

Primer plano del rostro de una mujer de cabello rizado castaño y ojos marrones sobre un fondo celeste liso
El exesposo de la víctima reportó la desaparición el 18 de diciembre de 2025 al solicitar una verificación de bienestar a las autoridades (State of California Department of Justice).
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Christina Downer, hermana del guionista de Saturday Night Live Jimmy Fowlie, desapareció a fines de 2025 y su caso derivó en una investigación por homicidio. Casi un año después, la Policía de Los Ángeles arrestó a dos personas sospechosas de haberla asesinado.

La policía sostiene que Delorean Bijon Brandon, de 41 años y pareja de Downer, y Kaylee Nicole Markowski, de 34 años, se deshicieron del cuerpo para ocultar su participación en su muerte. Las circunstancias del crimen aún no fueron esclarecidas públicamente y las autoridades no confirmaron el hallazgo de los restos de la mujer.

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Las detenciones se produjeron el jueves 29 de octubre. Ambos permanecen bajo custodia con una fianza de USD 2 millones cada uno.

De acuerdo con CBS News Los Angeles, los investigadores prevén presentar el expediente ante la Fiscalía del Condado de Los Ángeles para que evalúe la presentación formal de cargos.

Composición de dos fotografías que muestran a un hombre con gorra y a una mujer de cabello castaño posando juntos en interiores
Christina Downer era hermana de Jimmy Fowlie, guionista del programa Saturday Night Live (Instagram: @jimmyfowlie).

El hallazgo del teléfono en Santa Mónica llevó el caso a la división de homicidios

Downer, de 38 años, fue denunciada como desaparecida el 18 de diciembre de 2025, luego de que su exesposo solicitara una verificación de bienestar al no tener noticias de ella desde hacía un período prolongado, precisó NBC News.

Según declaraciones de su hermano recogidas por Los Angeles Times, la última vez que tuvo contacto con ella fue a fines de noviembre. Downer permaneció activa en redes sociales hasta el 15 de diciembre, mientras que la última conversación telefónica registrada ocurrió el 5 de octubre.

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Al inicio de la investigación, Brandon aseguró que la mujer se había mudado meses antes de la vivienda que compartían y que había dejado sus pertenencias, incluidos su auto y su perro.

Ese relato comenzó a generar sospechas cuando el teléfono celular de la mujer fue hallado en la costa de Santa Mónica, lo que llevó a la División de Robos y Homicidios a hacerse cargo de la investigación, informó CBS News Los Angeles.

A principios de octubre, agentes del LAPD y personal del Departamento de Bomberos de Los Ángeles registraron una propiedad de alquiler temporario en Joshua Tree vinculada con la desaparición. El operativo contó con unidades caninas y el apoyo de la Oficina del Sheriff del Condado de San Bernardino.

Las autoridades no detallaron qué encontraron durante el procedimiento ni señalaron que la inspección estuviera destinada a localizar restos humanos.

Una mujer con casco monta un caballo marrón y blanco por un sendero de tierra, con colinas y una zona urbana en el fondo
La versión de Delorean Brandon sobre el abandono voluntario del hogar perdió sustento tras el hallazgo del teléfono móvil de Downer en la costa de Santa Mónica (Instagram: @jimmyfowlie).

La familia de Downer cree que usaron su teléfono para encubrir su desaparición

En una publicación del 29 de abril, recogida por NBC News, Jimmy Fowlie confirmó que el caso ya no era una desaparición, sino una investigación por homicidio. A su vez, expresó que las oraciones de la familia para encontrarla con vida se habían transformado en pedidos de verdad y de responsabilidades.

Aunque hay poca información pública sobre lo que le sucedió a Christina, en esa misma publicación su hermano afirmó que tienen “motivos para creer” que quienes tenían su teléfono lo habrían utilizado para ocultar la desaparición de Downer, pedir dinero y construir la versión de que se había fugado voluntariamente.

La policía pidió a quienes tengan información sobre el caso que se comuniquen con la sección West Bureau del LAPD, al 213-382-9470. Además, se pueden realizar denuncias anónimas a través de Crime Stoppers, al 1-800-222-8477.

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