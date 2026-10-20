Estados Unidos

“¿Por qué esperó tanto para denunciarlo?”: Jane Doe dijo que no se sintió apoyada por el presidente de Cornell

La exalumna compartió con el Senado académico su relato sobre una conversación ocurrida tras denunciar la presunta violación grupal en una fraternidad

La carta de Jane Doe fue enviada al Senado de Profesores de Cornell en medio del debate sobre una moción de censura contra las autoridades universitarias (REUTERS/Angelina Katsanis).
La carta de Jane Doe fue enviada al Senado de Profesores de Cornell en medio del debate sobre una moción de censura contra las autoridades universitarias (REUTERS/Angelina Katsanis).
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La mujer identificada en documentos judiciales como Jane Doe, quien acusa a siete integrantes de una fraternidad de la Universidad de Cornell de haberla drogado y abusado en 2024, envió una carta al Senado de Profesores en la que afirmó que la reacción inicial atribuida al presidente Michael Kotlikoff la hizo sentir “sin apoyo y no creída”.

En la carta obtenida por NBC News y The New York Times, fechada el 14 de octubre y remitida a través de su abogado, Doe relató una conversación que no presenció. La entonces presidenta de su hermandad, Tri Delta, le contó que se había reunido con Kotlikoff meses después de la denuncia y que su reacción inicial fue preguntar “¿Por qué tardó tanto en denunciarlo?”.

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La estudiante afirmó que su compañera interpretó ese comentario como una expresión de duda sobre la veracidad de su historia. En consecuencia, según sus palabras, mermó su confianza en que Cornell abordara su caso con “la comprensión, sensibilidad y equidad que esperaba de lo que había sido la escuela de mis sueños”.

La denunciante aseguró que decidió compartir el relato para que los integrantes del Senado de Profesores contaran con más información: “Mi intención no es prescribir cómo debe interpretar el Senado este relato, sino más bien proporcionar información que sus miembros quizás deseen considerar o investigar más a fondo”.

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Jane Doe afirmó en su carta que la reacción atribuida al presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, la hizo sentir que no recibió apoyo ni fue creída (REUTERS/David Ryder).
Jane Doe afirmó en su carta que la reacción atribuida al presidente de Cornell, Michael Kotlikoff, la hizo sentir que no recibió apoyo ni fue creída (REUTERS/David Ryder).

Cornell niega que Kotlikoff cuestionara la denuncia de Jane Doe

La carta se inscribe en el debate del profesorado sobre una resolución que cuestiona la capacidad de la administración para responder a lo que algunos docentes describieron como una “crisis continua” de agresiones sexuales en el campus, reportó Associated Press.

La institución rechazó la interpretación de Jane Doe sobre los dichos del presidente. En un comunicado recogido por NBC News, la institución detalló que la pregunta de Kotlikoff se formuló en una reunión de enero de 2025.

Según su versión, estaba dirigida a quienes conocían el caso, pero no utilizaron la línea anónima de denuncias, pese a que desde octubre de 2024 circulaban conversaciones sobre el asunto en redes sociales.

La universidad señaló que disponía de un relato directo y documentado de la reunión que contradice la versión de segunda mano incluida en la carta. “No estaba cuestionando la denuncia de Jane Doe”, aseveró Cornell.

La Universidad de Cornell aclaró que la intervención de Michael Kotlikoff se refería al uso de la línea anónima de denuncias (REUTERS/Lauren Petracca).
La Universidad de Cornell aclaró que la intervención de Michael Kotlikoff se refería al uso de la línea anónima de denuncias (REUTERS/Lauren Petracca).

El decano de profesores, Chris Schaffer, informó que recibió la comunicación antes de la sesión del Senado del 14 de octubre y, posteriormente, el relato de una persona presente, quien indicó que la pregunta se refería a la línea anónima de denuncias.

Por consiguiente, Schaffer remitió la carta a la oficina jurídica para su verificación y posterior envío al equipo encargado de la revisión independiente dirigido por la exFiscal General Adjunta Sally Yates.

Ese mismo día, los senadores universitarios se reunieron, pero no fueron informados sobre la carta. Un profesor que habló bajo anonimato cuestionó ante NBC News que Schaffer no lo notificó: “Si lo recibió el día 14, debería haberlo dicho”.

El Senado de la facultad retomará el debate el 28 de octubre, antes de celebrar una votación electrónica.

La denuncia ante la policía universitaria derivó en sanciones académicas

La exestudiante sitúa la presunta agresión en la noche del 19 de octubre de 2024 y las primeras horas del 20, en la casa de Chi Phi, dentro del campus de Ithaca, en el estado de Nueva York.

Más de tres semanas después de los hechos, la joven denunció lo ocurrido ante la policía universitaria. Fue entrevistada el 14 y el 15 de noviembre y, a partir de esas declaraciones, la fuerza elaboró un resumen de seis páginas que omitió testimonios relevantes, entre ellos el de la joven, quien aseguró estar “100% segura” de haber sido violada.

Tras leer ese informe, el fiscal del condado de Tompkins, Matthew Van Houten, no realizó una investigación independiente ni presentó cargos, precisó ABC News.

La sede de la fraternidad Chi Phi, donde habría ocurrido la agresión sexual en 2024 (REUTERS/Angelina Katsanis).
La sede de la fraternidad Chi Phi, donde habría ocurrido la agresión sexual en 2024 (REUTERS/Angelina Katsanis).

Por su parte, la institución inició un proceso disciplinario interno que culminó con la expulsión de dos estudiantes, además de la imposición de suspensiones y otras sanciones académicas. La fraternidad Chi Phi fue clausurada en 2024 y permanece excluida del campus.

El 16 de septiembre de 2026, la denunciante presentó una demanda civil contra siete alumnos y contra la universidad. Van Houten reabrió la investigación penal, pero luego fue apartado por la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, quien designó a la fiscal general estatal, Letitia James, como fiscal especial para supervisar el caso.

La demanda excluyó este martes a Orazio Petito, quien había sido nombrado por error como presidente del capítulo de Chi Phi cuando ocurrió la presunta agresión. Petito nunca fue acusado de participar en ella, consignó ABC News.

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