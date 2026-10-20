El Dow Jones lidera las alzas de Wall Street tras el impulso del sector sanitario

Los sectores defensivos como el inmobiliario y los servicios públicos lograron un rendimiento superior al del mercado general. (REUTERS/Jeenah Moon)

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El Dow Jones Industrial Average lideró el martes el avance de Wall Street, con una suba de 529,85 puntos (1%) hasta las 52.495,88 unidades, mientras los inversionistas giraron hacia acciones de valor como las del sector sanitario y dejaron en un segundo plano a la tecnología, un día después del repunte registrado en esa rueda. El S&P 500 sumó 21,84 puntos hasta 7.712,57, en tanto que el Nasdaq Composite retrocedió 6,07 unidades, hasta 26.424,82, una caída menor al 0,1%.

El sector sanitario encabezó las subidas entre los once principales índices sectoriales del S&P 500 y alcanzó un máximo histórico. Impulsaron ese desempeño Eli Lilly y los componentes del Dow UnitedHealth, Merck & Co, Johnson & Johnson y Amgen, mientras que la empresa de vacunas Moderna llegó a su nivel más alto desde 2022.

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Los sectores considerados defensivos también tuvieron un rendimiento superior al del mercado. Así ocurrió con el inmobiliario, el de servicios públicos y el índice Russell 2000 de pequeña capitalización. En contraste, las caídas de acciones de gran capitalización lastraron al sector de servicios de comunicación.

Varias compañías presentaron resultados del trimestre superiores a lo que esperaban los analistas, un factor que contribuyó al impulso bursátil. Las acciones de precios siguen a largo plazo el rumbo de las ganancias corporativas, y las expectativas de crecimiento son uno de los sostenes de los récords recientes del mercado estadounidense pese a las preocupaciones por la inflación elevada y las tasas de interés.

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El sector sanitario alcanzó un máximo histórico dentro del S&P 500 con subas en las principales farmacéuticas. (REUTERS/Jeenah Moon)

El petróleo cede tras acercarse a máximos de cinco meses

El precio del barril de petróleo Brent revirtió una suba inicial y cayó 0,7%, hasta USD 108,79, después de acercarse por la mañana a los USD 112, su nivel más alto desde que comenzó la guerra con Irán a fines de febrero. El retroceso del crudo, de sostenerse, aliviaría parte de la presión inflacionaria: el precio del Brent viene oscilando este mes entre USD 97 y USD 112 por barril debido a la incertidumbre sobre cuándo se normalizará la industria energética.

Los operadores petroleros sopesaban una reunión entre el presidente iraní y el jefe del ejército de Pakistán, mediador clave entre Estados Unidos y Teherán, frente a los ataques hutíes contra infraestructura saudí y reportes de ataques a buques en el Golfo. El sector energético .SPNY tuvo un rendimiento inferior al del mercado como consecuencia de la caída de los precios del crudo.

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La baja del petróleo benefició a las aerolíneas y otras compañías con grandes gastos en combustible. American Airlines repuntó 3,7% y United Airlines subió 2,3%.

El índice Dow Jones avanzó un uno por ciento en Wall Street impulsado por la rotación hacia acciones de valor. (REUTERS/Andrew Kelly/File Photo)

Las acciones de IA también presionaron a los mercados de Asia y Europa

Las dificultades del martes para las acciones de inteligencia artificial comenzaron en Asia. La compañía surcoreana de IA Elice tuvo un debut accidentado en la bolsa de Seúl, con una caída de 32% en su primer día de cotización, lo que arrastró al índice Kospi surcoreano a una baja de 3,7%.

En los mercados europeos, los principales índices cerraron en baja, aunque recortaron pérdidas mayores registradas más temprano en la jornada. El CAC 40 de París cedió 0,4% y el FTSE 100 de Londres bajó 0,3%.

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Un día antes, los índices europeos habían caído con fuerza tras protestas violentas que podrían obligar a los gobiernos del continente a aumentar el gasto público para calmar el malestar de los votantes, lo que a su vez presionaría aún más sobre los mercados de bonos, ya tensionados por la preocupación en torno a las elevadas cargas de deuda de los gobiernos.