El petróleo cierra a la baja tras las señales de diálogo entre Estados Unidos e Irán

La Guardia Revolucionaria de Irán derribó un dron militar estadounidense sobre el estrecho de Ormuz. (Foto: Shutterstock)

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El petróleo cerró a la baja este martes tras marcar un máximo de cinco meses, luego de que trascendieran gestiones diplomáticas entre Estados Unidos e Irán para reanudar el diálogo, en un contexto de ataques hutíes contra instalaciones sauditas y una caída abrupta de las exportaciones de crudo desde el golfo Pérsico.

El retroceso se produjo después de que el contrato de referencia europeo llegara a superar los 111 dólares por barril durante la sesión, su nivel más alto desde mayo. Los operadores reaccionaron a informes de prensa sobre contactos entre Washington y Teherán para destrabar la crisis regional, lo que moderó la prima de riesgo que venía sosteniendo los precios desde hacía semanas.

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El barril de Brent para entrega en diciembre bajó 76 centavos, equivalentes a un 0,69%, hasta 108,79 dólares, luego de haber tocado los 111,99 dólares en la primera hora de la sesión. Esa cifra representó su nivel más alto en cinco meses, es decir, desde mayo.

En la jornada previa, el crudo del mar del Norte había cerrado en 109,55 dólares, por lo que la caída del martes implicó una pérdida adicional de 0,76 dólares respecto al lunes.

El contrato de noviembre del West Texas Intermediate (WTI), que venció este martes, cerró con una baja de 1,87 dólares, un 1,8%, hasta 101,79 dólares, tras haber alcanzado un máximo de sesión de 110,48 dólares, el nivel más alto desde abril para un contrato cercano. El contrato de diciembre, el de mayor actividad, cerró con una caída de 72 centavos, hasta 97,82 dólares el barril.

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El barril de petróleo Brent cerró en 108,79 dólares tras alcanzar su nivel más alto en cinco meses. (REUTERS/Nelson Bocanegra)

El mercado se movió al ritmo de las noticias diplomáticas. El Brent subió al inicio de la negociación después de que la Guardia Revolucionaria iraní anunciara el derribo de un dron estadounidense MQ-9 que sobrevolaba el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de petróleo.

Los precios bajaron después de que el medio árabe The New Arab informara que Qatar y Pakistán presentaron una propuesta de mediación para acercar posiciones entre ambos países, la cual habría recibido el visto bueno de los dos gobiernos para reanudar las negociaciones con concesiones mutuas.

El precio del crudo West Texas Intermediate retrocedió un 1,8% al término de la sesión del martes. (REUTERS/Stringer/File Photo)

En paralelo, el portavoz de la diplomacia de “Qatar afirmó que existen “negociaciones en curso” entre Teherán y Washington, según declaraciones recogidas por la agencia oficial turca Anadolu y citadas por los analistas de Briefing.com.

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Ese mismo día, el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se reunió en Teherán con el jefe del ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, para abordar los esfuerzos de mediación y los acontecimientos regionales, según informó el medio iraní Nournews.

Las gestiones de Pakistán ya habían derivado en un acuerdo de paz provisional firmado en junio, que se vino abajo rápidamente por nuevos enfrentamientos entre Irán y Estados Unidos semanas después.