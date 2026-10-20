Ataques rusos con misiles y drones dejan al menos nueve muertos en varias zonas de Ucrania

Un ataque ruso alcanzó el bloque quirúrgico del Instituto Strajesko de la Academia Nacional de Ciencias Médicas en Kiev. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

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Ataques rusos con misiles y drones contra zonas civiles de Ucrania dejaron al menos nueve muertos este martes, según reportaron autoridades locales.

El primer ministro ucraniano, Sergui Koretski, denunció que “los rusos volvieron a atacar un hospital” y precisó que “esta vez fue alcanzado el bloque quirúrgico del Instituto Strajesko de la Academia Nacional de Ciencias Médicas en Kiev”. El ataque dejó al menos un herido. Imágenes difundidas por el funcionario muestran una cama de hospital cubierta de escombros y estructuras metálicas colgando del techo.

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Ataques contra Kiev y Dnipro

Cuatro personas murieron y 27 resultaron heridas, entre ellas niños, en ataques rusos con misiles y drones contra la región de Kiev en las últimas 24 horas, según informó la policía regional. En el distrito de Obukhiv murieron tres personas y seis resultaron heridas tras el impacto sobre varios depósitos. En el distrito de Bucha, una mujer murió y 21 personas resultaron heridas, ocho de ellas niños, mientras cientos de edificios sufrieron daños.

Ese mismo martes por la mañana, tres personas murieron y cuatro resultaron heridas cuando dos vehículos se incendiaron tras un ataque ruso sobre la autopista Kiev-Odesa, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania. Entre los fallecidos estaba el conductor de un microbús que trasladaba personas desde Kiev hacia el Cementerio Militar Nacional.

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Los bombardeos en los distritos de Obukhiv y Bucha dejaron cuatro personas muertas y 27 heridas en la región de Kiev. (REUTERS/Thomas Peter)

En Dnipro, en el centro del país, otras dos personas murieron en un ataque ruso contra depósitos en las afueras de la ciudad, según confirmaron las autoridades locales.

Los bombardeos continuos contra Kiev no son un hecho aislado: desde hace meses la capital ucraniana es blanco de ataques sistemáticos contra infraestructura energética, de transporte y logística, además de puentes, supermercados, escuelas y edificios residenciales, en un patrón que se repitió este martes con el ataque al hospital Strajesko y los bombardeos en la región circundante.

El operador de la red eléctrica nacional, Ukrenergo, reportó cortes de suministro en 12 regiones del país como consecuencia de los ataques.

Trabajadores energéticos entre las víctimas en Kramatorsk

El ataque sobre la autopista Kiev-Odesa provocó la muerte de tres personas, entre ellas el conductor de un microbús con destino al Cementerio Militar Nacional. (REUTERS/Gleb Garanich)

En la ciudad de Kramatorsk, en el este de Ucrania, cuatro personas murieron en ataques rusos del martes, tres de ellas trabajadores del sector energético. El gobernador regional, Vadym Filashkin, informó en redes sociales que “hoy los rusos atacaron la ciudad tres veces” y que uno de los ataques “apuntó a empleados de una empresa de suministro de calefacción que estaban revisando la preparación de la red para la temporada de calefacción: tres de ellos murieron”.

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El Ministerio de Energía ucraniano precisó que los tres hombres, trabajadores de la empresa Kramatorskteploenergo, murieron como consecuencia de un ataque con tres bombas aéreas guiadas contra zonas residenciales de la ciudad. “Estaban haciendo su trabajo, proveyendo calefacción a la gente en una ciudad de frente de batalla”, señaló un comunicado difundido en Telegram.

Dos personas murieron tras el impacto de proyectiles rusos contra depósitos ubicados en las afueras de Dnipro. (REUTERS/Valentyn Ogirenko)

La fiscalía regional de Donetsk había informado previamente que un bombardeo mató a tres hombres de unos 40 años, mientras otras dos personas, un hombre y una mujer, sufrieron heridas por metralla y la onda expansiva. Filashkin agregó que otra persona murió en un ataque con un dron de primera persona (FPV) y que en total seis personas resultaron heridas en los ataques del día contra Kramatorsk.

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Rusia ha mantenido ataques sostenidos contra la infraestructura energética ucraniana, lo que provocó cortes de electricidad y generó temor por desabastecimiento y fallas en la calefacción ante la llegada del invierno. Según indicó el operador de la red eléctrica, los problemas de seguridad también han dificultado la capacidad de los trabajadores para reparar equipos e instalaciones dañadas.