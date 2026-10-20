La exestrella de ‘Zack y Cody’, Dylan Sprouse, descubrió que él y su hermano Cole son “hijos de incesto”

Dylan Sprouse explica cómo reconstruyó la historia familiar que comparte con su hermano Cole. (@dylansprouse)

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Dylan Sprouse, conocido junto a su hermano gemelo Cole por protagonizar la serie de Disney Channel Zack y Cody: Gemelos en Acción, habló sobre un descubrimiento relacionado con sus antepasados durante una reciente participación en el pódcast Wildmen.

El actor explicó que, al investigar su historia familiar mediante una plataforma de genealogía, encontró conexiones entre las ramas materna y paterna de su familia que lo llevaron a cuestionar sus vínculos de parentesco.

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Durante la conversación, Dylan relató que utilizó el servicio Ancestry, que permite explorar árboles genealógicos y rastrear posibles vínculos familiares mediante herramientas de investigación y pruebas de ADN.

“Cuando lo usé por primera vez, mi reconstrucción de la historia familiar era muy diferente a la de ahora. He encontrado a muchos familiares, curiosamente, a quienes nunca conocí, porque la familia de mi padre está bastante fragmentada. Empecé a hablar con ellos, a comparar y contrastar”, recordó.

El artista explicó que una de las primeras pistas surgió al investigar los desplazamientos de sus antepasados durante la fiebre del oro en California, en el siglo XIX.

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Dylan Sprouse rastreó los movimientos de sus antepasados hasta el siglo XIX. (REUTERS/Jeenah Moon)

Es así que algunos familiares se trasladaron desde Carolina del Norte hasta el oeste de Estados Unidos después de que uno de sus parientes encontrara oro en la región.

Con el tiempo, integrantes de las ramas materna y paterna de la familia coincidieron en California. El actor afirmó que ambas líneas familiares se unieron mediante un matrimonio a finales del siglo XIX, aunque posteriormente volvieron a separarse.

La investigación tomó un nuevo rumbo cuando Dylan Sprouse descubrió que sus padres también pertenecían a ramas familiares que compartían antepasados.

Según contó, la conexión se produjo nuevamente en la generación de sus progenitores, quienes contrajeron matrimonio sin conocer, de acuerdo con su relato, el vínculo genealógico que existía entre sus familias.

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El actor explicó que decidió compartir el hallazgo con Cole Sprouse, con quien mantiene una relación cercana.

Dylan Sprouse compartió su hallazgo con su hermano Cole. (@dylansprouse)

“Llamé a Cole, le mostré una foto y le dije: ‘Hombre, acabo de descubrir una mierda jodidamente loca’”, dijo, y agregó que “empezó a sospechar” porque “descubrió que los tíos [de nuestro padre] eran gemelos idénticos”.

Otro elemento que llamó su atención fue la presencia de varios pares de gemelos en distintas generaciones.

“Siempre pensé que los gemelos idénticos, o los gemelos en general, solo provenían del lado materno de la familia. Tuvimos siete pares de gemelos en cuatro generaciones”, dijo Dylan, antes de revelar que había encontrado una razón para la recurrencia: “¡Porque es la misma familia!”.

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Dylan Sprouse bromeó diciendo que no tiene “dedos palmeados”, pero cree que los genes de su familia se cruzaron en algún momento. “Son mi padre y mi madre. No tenían ni idea. Entonces, me encuentro con esto y pienso: ‘¿Qué demonios?’”, dijo.

Durante la conversación, el famoso también mencionó la historia de una tía que, según explicó, había sido uno de dos gemelos durante la gestación.

Dylan Sprouse reveló que en su familia el nacimiento de gemelos es común. (Grosbygroup)

“Muchas cosas empezaron a tener sentido, porque una de mis tías era gemela, pero fue una de las gemelas que se comió a su gemela en el útero, y cuando le abrieron un quiste en el hombro, tenía dientes y pelo. En resumen, Cole y yo somos hijos de incesto”, indicó.

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Fuera de este descubrimiento, Dylan también atraviesa una nueva etapa personal junto a Barbara Palvin, con quien contrajo matrimonio en 2023. La pareja dio la bienvenida a su primera hija, Sylvie.